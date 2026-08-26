Soția lui Richard Gere, mesaj emoționant despre cei trei fii ai săi: „Cum le oferim rădăcini fără să le luăm libertatea?”

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Soția lui Richard Gere, Alejandra Silva Gere, se bucură din plin de fiecare moment petrecut alături de băieții ei.

Sâmbătă, 22 august, activista spaniolă, în vârstă de 43 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de cei trei fii ai săi, James, în vârstă de 6 ani, Alexander, de 7 ani, și Albert, de 13 ani, în timp ce se plimbau pe un ponton. Alejandra, care îi are pe cei doi băieți mai mici împreună cu actorul din Pretty Woman, în vârstă de 76 de ani, a transmis un mesaj emoționant despre felul în care încearcă să își crească fiii astfel încât să devină independenți.

„Albert, Alexander și Jamie: trei vârste și trei moduri complet diferite de a privi lumea”, a scris ea în limba spaniolă. „Pentru mine, să îi cresc nu înseamnă să le dictez fiecare pas, ci mai degrabă să merg alături de ei, astfel încât să învețe să gândească, să facă alegeri și să înainteze singuri, cu încredere. Cum le oferim rădăcini fără să le luăm libertatea? #MaternitateReală #ÎnvățămFăcând #CopilărieConștientă #Familie #CreștemÎmpreună”

Ea îl are pe fiul său cel mare din fosta relație cu Govind Friedland. La rândul său, Richard Gere mai are un fiu, Homer, în vârstă de 26 de ani, din căsnicia cu fosta sa soție, Carey Lowell.

În luna iulie, Alejandra a publicat pe Instagram mai multe imagini realizate în timp ce urmărea victoria Spaniei împotriva Franței, în semifinalele Cupei Mondiale. Mamă a trei copii și originară din Spania, aceasta a fost surprinsă în timp ce susținea echipa alături de doi dintre băieții ei. Într-o altă fotografie, Alejandra apare purtând un tricou alb de fotbal și o fustă albă, în timp ce fiii săi, îmbrăcați în tricouri roșii și albastre, stau de o parte și de alta a ei.

„Felicitări, Spania!!! Suntem în finală!”, a scris Alejandra. „Astăzi au câștigat speranța, efortul comun și capacitatea minunată a sportului de a ne aminti că, pentru câteva minute, simțim cu toții același lucru. Ce bucurie să vedem Spania în finală! Acum, să ne bucurăm de călătorie… și să continuăm să visăm împreună. Hai, Spania!”

Richard Gere și activista spaniolă s-au căsătorit în 2018. Șase ani mai târziu, în 2024, cei doi au anunțat că se mută în Spania. Tot în luna iulie, Richard și Alejandra le-au oferit urmăritorilor o privire rară asupra modului în care și-au petrecut Ziua Independenței Statelor Unite. Cuplul și fiii lor mai mici, Alexander și James, au sărbătorit printr-o vizită la Statuia Libertății din New York, o ieșire la plajă și un spectacol de artificii, după cum au arătat într-o postare comună publicată pe Instagram pe 4 iulie.

Reflectând asupra acestei zile, cei doi au scris: „Suntem profund recunoscători pentru o viață construită între două țări, două culturi și atât de mulți oameni pe care îi iubim. Astăzi sărbătorim legăturile dintre noi, familia, prietenia și tot ceea ce ne amintește că acasă nu este doar un loc, ci și oamenii pe care îi purtăm în inimile noastre. La mulți ani de 4 iulie familiei și prietenilor noștri din Statele Unite”.

foto: Getty Images

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