În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea și ce spune sportiva despre decizia luată: „Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România…”

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Sorana Cîrstea este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România.

În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, se bucură de mare succes pe plan profesional. Sportiva a urcat două locuri în clasamentul WTA și se află acum pe poziția a 17-a, cea mai bună clasare din cariera sa. Cu toate acestea, ea a anunțat că se va retrage la finalul acestui an din circuitul WTA.

Dacă pe plan profesional, sportiva se poate lăuda cu această realizare incredibilă, pe plan personal ea a trecut prin momente neplăcute după despărțirea de Alexandru Ion Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, după o relație de aproape cinci ani.

Într-un interviu acordat recent, Sorana Cîrstea a dezvăluit că a luat decizia de a se muta parțial din România.

„Da, așa este, m-am mutat la Dubai. Mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat. Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, a povestit Sorana Cîrstea, potrivit as.ro.

Sorana Cîrstea s-a născut la Târgoviște, însă locuiește în București atunci când se află în țară. Ea spune că a luat această decizie și datorită condițiilor mult mai bune, din punct de vedere sportiv, pe care le oferă Dubai.

„Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București. Însă, acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România. Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a mai spus Sorana Cîrstea, conform sursei citate.

Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac

Chiar dacă au fost rezervați când vine vorba de apariții împreună, Alexandru Ion Țiriac a fost un sprijin important pentru Sorana Cîrstea și cariera pe care o are în tenis și a fost prezent în tribune la turneele jucătoarei de tenis de la Roma, Madrid și Roland Garros. Anul trecut, în luna aprilie, cei doi au petrecut o vacanță romantică la Veneția.

Recent, Sorana Cîrstea a câștigat titlul de la Transylvania Open 2026, iar la finalul turneului desfășurat în Cluj-Napoca sportiva l-a descris în termeni extrem de frumoși și elogioși pe cel care i-a fost partener de viață timp de 4 ani.

Sportiva l-a numit pe Alexandru Ion Țiriac drept „prietenul meu” și a ținut să-i mulțumească pentru toată susținerea. La acel moment, nu se știa că Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu care a crezut în mine când eu nu mai credeam”, a spus jucătoarea de tenis, la ceremonia de premiere de la Transylvania Open, conform digisport.ro.

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac s-au despărțit

Potrivit informațiilor din presa mondenă, relația dintre Alexandru Ion Țiriac și Sorana Cîrstea s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Despărțirea, spun surse apropiate cuplului, nu a fost una conflictuală, ci rezultatul unei decizii mature, asumate de ambele părți.

„Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat Alexandru Ion Țiriac pentru Cancan.ro.

Potrivit apropiaților, despărțirea a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au schimbat. Sorana Cîrstea se concentrează asupra carierei sportive, fiind una dintre cele mai apreciate și iubite jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Alexandru Ion Țiriac își continuă viața axat pe proiectele personale.

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Foto: Getty, Instagram

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