Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia: „Mai avem multe de descoperit…”

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Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor.

Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia

Andreea Bălan și Victor Cornea au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Myrtos, Assos și Virtos, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată.

„Vacanță, soare, mare și plaje superbe.

Până acum am descoperit plajele Myrtos, Assos și Virtos, iar în fiecare zi ne bucurăm să explorăm cât mai multe dintre locurile frumoase din Kefalonia.

Și, eu stau la soare doar pentru poze. În rest, îmi protejez pielea cât pot de bine și folosesc întotdeauna SPF foarte ridicat.

Mai avem multe de descoperit, așa că dacă aveți sugestii de plaje, locuri speciale sau experiențe pe care să nu le ratăm în Cefalonia, le așteptăm cu drag în comentarii.”

Victor Cornea, despre acuzațiile făcute la adresa soției sale

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Într-un interviu acordat recent, Victor Cornea a vorbit deschis despre acuzațiile care au apărut la adresa soției sale cu privire la faptul că aceasta nu l-ar mai lăsa să joace tenis.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus Victor Cornea, la Digi Sport.

Jucătorul de tenis a mărturisit în același interviu că nu se gândește deloc la retragere, ba mai mult, își dorește să ajungă cât mai sus în clasament.

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Foto: Instagram

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