George și Amal Clooney, petrecere elegantă la vila lor de pe Lacul Como. Imagini rare din reședința spectaculoasă

George și Amal Clooney și-au primit invitații la celebra Villa Oleandra pentru o petrecere de vară elegantă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
George și Amal Clooney, petrecere elegantă la vila lor de pe Lacul Como. Imagini rare din reședința spectaculoasă

George și Amal Clooney au oferit o imagine rară asupra vieții lor la spectaculoasa proprietate de pe malul Lacului Como și se pare că celebrul cuplu de la Hollywood știe exact cum să organizeze o petrecere de vară.

Cei doi și-au primit invitații la celebra lor reședință din Italia, Villa Oleandra, pentru o seară elegantă, cu cină, conversații și priveliști spectaculoase. Astrologul Angela Pearl, care s-a numărat printre invitați, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la eveniment.

„O seară atât de specială pe Lacul Como”, a scris ea alături de imagini. „Am fost onorată să fiu invitată la frumoasa vilă a lui George Clooney. M-am simțit minunat luând cina alături de George și Amal. Mâncare bună, priveliști superbe, o companie plăcută, conversații interesante și o noapte pe care nu o voi uita niciodată.”

Fotografiile au surprins perfect atmosfera descrisă de aceasta și au oferit o privire rară asupra vieții private a cuplului la proprietatea istorică devenită refugiul italian al lui George în urmă cu peste două decenii. Pentru această ocazie, Amal a fost extrem de elegantă într-o rochie neagră tip furou, lungă până în pământ, decorată cu broderii florale delicate și o fundă galbenă spectaculoasă.

Avocata specializată în drepturile omului, în vârstă de 48 de ani, și-a purtat părul lung și brunet desfăcut pe umeri și și-a completat ținuta cu sandale negre cu barete și o geantă roșie împletită. George, în vârstă de 65 de ani, a ales un costum gri-deschis, purtat cu o cămașă albă descheiată la gât și mocasini crem.

Cei doi au părut relaxați în timp ce au pozat împreună în grădinile impecabil îngrijite. O altă fotografie a surprins-o pe Amal ținându-și soțul de braț, în timp ce se plimbau prin grădină.

Imaginile au dezvăluit și mai multe detalii despre decorul idilic. Invitații s-au reunit pe peluza din fața vilei galben-pal, înconjurată de garduri vii înalte, palmieri și vegetație luxuriantă, înainte de a lua loc la masă. Într-o altă fotografie, George apare relaxat, purtând o cămașă albă impecabilă, lângă spațiul exterior amenajat pentru cină. Masa a fost decorată elegant, iar zona a fost completată de umbrele de soare cu dungi.

Villa Oleandra datează din secolul al XVIII-lea și se află în satul Laglio, pe malul vestic al Lacului Como. În timp, proprietatea a devenit aproape la fel de cunoscută precum proprietarul său premiat cu Oscar. George Clooney a cumpărat vila la începutul anilor 2000 și de atunci și-a petrecut verile acolo. Proprietatea impresionantă ar avea 25 de camere, precum și o piscină, terenuri de tenis și baschet, o sală de fitness, un cinematograf și grădini extinse.

De-a lungul anilor, cuplul a primit aici numeroși prieteni celebri. Jennifer Aniston, Matt Damon, Barack și Michelle Obama, precum și Prințul Harry și Meghan Markle s-ar număra printre vedetele care au vizitat proprietatea. Pentru George, vila a reprezentat însă întotdeauna mai mult decât o reședință spectaculoasă de vacanță.

George Clooney spune că Lacul Como i-a schimbat viața

Actorul din Oceans Eleven a privit inițial achiziționarea unei proprietăți în Italia drept o investiție, însă s-a îndrăgostit rapid de ritmul mai lent al vieții de aici.

„Apoi am făcut cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată”, a declarat el pentru Esquire. „Am cumpărat o proprietate în Italia. Inițial, am cumpărat-o doar ca investiție. Apoi am început să petrec timp acolo, să evadez. Mi-a schimbat viața”, a adăugat el.

George a vorbit și în alte ocazii despre sentimentul de liniște pe care l-a descoperit după ce a ajuns în Laglio. Inițial, credea că va petrece la vilă doar câteva săptămâni pe an. În schimb, a descoperit „cât de frumoasă era viața în Italia” și faptul că timpul petrecut acolo îl ajuta să simtă mai puțină presiune. Actorul a mărturisit că a fost cucerit și de felul în care italienii privesc familia, mâncarea și momentele de relaxare.

„În America nu avem nicio idee despre cum să mâncăm, cum să bem, nu știm cum să ne facem timp pentru noi”, a declarat el pentru Vanity Fair Italia, într-un interviu realizat la Villa Oleandra. „Îmi place sentimentul vostru de familie”, a adăugat George Clooney.

Citește și:
Sandra Bullock, dezvăluiri despre cum au gestionat copiii ei boala și moartea partenerului ei, Bryan Randall

foto: Getty Images, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia: "Mai avem multe de descoperit..."
People
Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini superbe din vacanța în Grecia: "Mai avem multe de descoperit..."
În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea și ce spune sportiva despre decizia luată: "Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România..."
People
În ce țară s-a mutat Sorana Cîrstea și ce spune sportiva despre decizia luată: "Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România..."
Adelina Pestrițu a postat mai multe imagini din vacanța în Maldive. Ce detaliu au observat, însă, fanii și ce a dezvăluit vedeta: "Trebuie să vă anunț că..."
People
Adelina Pestrițu a postat mai multe imagini din vacanța în Maldive. Ce detaliu au observat, însă, fanii și ce a dezvăluit vedeta: "Trebuie să vă anunț că..."
Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: "Încă sper să se răzgândească"
People
Horia Brenciu, mesaj neașteptat despre Irina Rimes și prezența ei în juriul emisiunii Vocea României: "Încă sper să se răzgândească"
Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor
People
Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Povestea unei legende care a transformat muzica country într-un fenomen mondial
People
Dolly Parton a murit la 80 de ani. Povestea unei legende care a transformat muzica country într-un fenomen mondial
Publicitate
Kaufland vinde cu 29,75 de lei un aparat pe care oricine îl folosește în bucătărie
Kaufland vinde cu 29,75 de lei un aparat pe care oricine îl folosește în bucătărie
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Cine e noul iubit al Paulei Seling. Artista iubește din nou la patru ani de la divorț
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru, vizită la Kiev fără Nicușor Dan. Cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Jennifer Lopez a făcut furori pe stradă într-o salopetă mulată. Cum a apărut diva înainte de antrenamentul la sală
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Violeta Bănică s-a întors în Statele Unite pentru încă un an de facultate: "E mereu puțin ireal să plec de acasă"
Violeta Bănică s-a întors în Statele Unite pentru încă un an de facultate: "E mereu puțin ireal să plec de acasă"
People

Violeta Bănică a plecat din nou peste Ocean pentru a-și continua studiile. În timpul zborului direct de la București la New York, tânăra a avut parte și de o experiență specială.

+ Mai multe
Irina Fodor dezvăluie provocările din spatele Asia Express 2026: "A fost una din experiențele cele mai solicitante"
Irina Fodor dezvăluie provocările din spatele Asia Express 2026: "A fost una din experiențele cele mai solicitante"
People

Noul sezon Asia Express se va vedea la Antena 1 începând cu 6 septembrie.

+ Mai multe
Sandra Bullock, dezvăluiri despre cum au gestionat copiii ei boala și moartea partenerului ei, Bryan Randall
Sandra Bullock, dezvăluiri despre cum au gestionat copiii ei boala și moartea partenerului ei, Bryan Randall
People

Sandra Bullock a vorbit despre perioada dificilă în care partenerul său, Bryan Randall, s-a luptat cu scleroza laterală amiotrofică.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC