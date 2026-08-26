George și Amal Clooney, petrecere elegantă la vila lor de pe Lacul Como. Imagini rare din reședința spectaculoasă

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George și Amal Clooney au oferit o imagine rară asupra vieții lor la spectaculoasa proprietate de pe malul Lacului Como și se pare că celebrul cuplu de la Hollywood știe exact cum să organizeze o petrecere de vară.

Cei doi și-au primit invitații la celebra lor reședință din Italia, Villa Oleandra , pentru o seară elegantă, cu cină, conversații și priveliști spectaculoase. Astrologul Angela Pearl, care s-a numărat printre invitați, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la eveniment.

„O seară atât de specială pe Lacul Como”, a scris ea alături de imagini. „Am fost onorată să fiu invitată la frumoasa vilă a lui George Clooney. M-am simțit minunat luând cina alături de George și Amal. Mâncare bună, priveliști superbe, o companie plăcută, conversații interesante și o noapte pe care nu o voi uita niciodată.”

Fotografiile au surprins perfect atmosfera descrisă de aceasta și au oferit o privire rară asupra vieții private a cuplului la proprietatea istorică devenită refugiul italian al lui George în urmă cu peste două decenii. Pentru această ocazie, Amal a fost extrem de elegantă într-o rochie neagră tip furou, lungă până în pământ, decorată cu broderii florale delicate și o fundă galbenă spectaculoasă.

Avocata specializată în drepturile omului, în vârstă de 48 de ani, și-a purtat părul lung și brunet desfăcut pe umeri și și-a completat ținuta cu sandale negre cu barete și o geantă roșie împletită. George, în vârstă de 65 de ani, a ales un costum gri-deschis, purtat cu o cămașă albă descheiată la gât și mocasini crem.

Cei doi au părut relaxați în timp ce au pozat împreună în grădinile impecabil îngrijite. O altă fotografie a surprins-o pe Amal ținându-și soțul de braț, în timp ce se plimbau prin grădină.

Imaginile au dezvăluit și mai multe detalii despre decorul idilic. Invitații s-au reunit pe peluza din fața vilei galben-pal, înconjurată de garduri vii înalte, palmieri și vegetație luxuriantă, înainte de a lua loc la masă. Într-o altă fotografie, George apare relaxat, purtând o cămașă albă impecabilă, lângă spațiul exterior amenajat pentru cină. Masa a fost decorată elegant, iar zona a fost completată de umbrele de soare cu dungi.

Villa Oleandra datează din secolul al XVIII-lea și se află în satul Laglio, pe malul vestic al Lacului Como. În timp, proprietatea a devenit aproape la fel de cunoscută precum proprietarul său premiat cu Oscar. George Clooney a cumpărat vila la începutul anilor 2000 și de atunci și-a petrecut verile acolo. Proprietatea impresionantă ar avea 25 de camere, precum și o piscină, terenuri de tenis și baschet, o sală de fitness, un cinematograf și grădini extinse.

De-a lungul anilor, cuplul a primit aici numeroși prieteni celebri. Jennifer Aniston, Matt Damon, Barack și Michelle Obama, precum și Prințul Harry și Meghan Markle s-ar număra printre vedetele care au vizitat proprietatea. Pentru George, vila a reprezentat însă întotdeauna mai mult decât o reședință spectaculoasă de vacanță .

George Clooney spune că Lacul Como i-a schimbat viața

Actorul din Oceans Eleven a privit inițial achiziționarea unei proprietăți în Italia drept o investiție, însă s-a îndrăgostit rapid de ritmul mai lent al vieții de aici.

„Apoi am făcut cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată”, a declarat el pentru Esquire. „Am cumpărat o proprietate în Italia. Inițial, am cumpărat-o doar ca investiție. Apoi am început să petrec timp acolo, să evadez. Mi-a schimbat viața”, a adăugat el.

George a vorbit și în alte ocazii despre sentimentul de liniște pe care l-a descoperit după ce a ajuns în Laglio. Inițial, credea că va petrece la vilă doar câteva săptămâni pe an. În schimb, a descoperit „cât de frumoasă era viața în Italia” și faptul că timpul petrecut acolo îl ajuta să simtă mai puțină presiune. Actorul a mărturisit că a fost cucerit și de felul în care italienii privesc familia, mâncarea și momentele de relaxare.

„În America nu avem nicio idee despre cum să mâncăm, cum să bem, nu știm cum să ne facem timp pentru noi”, a declarat el pentru Vanity Fair Italia, într-un interviu realizat la Villa Oleandra. „Îmi place sentimentul vostru de familie”, a adăugat George Clooney.

foto: Getty Images, Instagram

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