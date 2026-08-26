Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor

Cauza morții lui Dolly Parton a fost dezvăluită la scurt timp după decesul vedetei, la vârsta de 80 de ani.

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  de  Andreea Ilie
Dolly Parton a luptat în secret cu cancerul, înainte de decesul său la 80 de ani. Ce rugăminte emoționantă a adresat familia ei fanilor

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani.

Cauza decesului lui Dolly Parton

Cauza morții lui Dolly Parton a fost dezvăluită, după ce aceasta s-a luptat în secret cu cancerul înainte de decesul său, la vârsta de 80 de ani.

„După ce a înfruntat cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly și-a încheiat astăzi viața pământească la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, au confirmat reprezentanții artistei într-o declarație transmisă marți publicației Page Six, deși nu au precizat despre ce tip de cancer era vorba.

„Iubita noastră Dolly Parton și-a dedicat viața și cariera aducând bucurie, râsete, speranță și integritate în tot ceea ce a atins”, au mai transmis aceștia. „Generozitatea ei fără egal a ajuns în viețile nenumăratelor persoane pe care nu avea să le întâlnească niciodată, însă ea a fost întotdeauna acolo pentru a oferi o mână de ajutor.”

„Fie că vorbim despre sutele de milioane de cărți donate prin intermediul neprețuitei sale Imagination Library, fie despre finanțarea unor cercetări care au contribuit la crearea unui vaccin salvator de vieți, folosit în întreaga lume, dragostea necondiționată a lui Dolly pentru toți oamenii a fost forța călăuzitoare din spatele impactului său de durată”, au încheiat aceștia.

Moartea artistei a fost anunțată marți, 25 august 2026, de familie, prin intermediul unui mesaj video publicat pe contul său oficial de X.

Nepotul său, Bryan Seaver, a confirmat vestea, după aproape șapte decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și în numeroase proiecte caritabile.

Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat revistei PEOPLE, Parton recunoștea că trecea prin „momente grele” din punct de vedere medical, după ce în ultimul an și jumătate sănătatea sa îi dăduse mai multe motive de îngrijorare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții.

Familia lui Dolly Parton face o solicitare către fani în timp ce confirmă detaliile funeraliilor

Familia lui Dolly Parton știe că fanii vor dori să participe într-un fel la un moment comemorativ, după vestea tragică a morții sale, la vârsta de 80 de ani.

Acum, a fost făcută publică o nouă declarație, prin care se confirmă că familia și cei dragi se vor reuni pentru o înmormântare mai restrânsă, privată, relatează People.

După ce au confirmat informațiile despre înmormântare, aceștia au oferit și detalii despre modul în care fanii pot cinsti moștenirea pe care a lăsat-o în urmă.

„Fanii și prietenii lui Dolly din întreaga lume sunt încurajați să îi aducă un omagiu lui Dolly pe rețelele de socializare, etichetând contul @DollyParton sau lăsând un mesaj pe www.dollyparton.com. În loc de flori, familia îi roagă pe cei care doresc să facă donații să le direcționeze către Imagination Library a lui Dolly Parton, la www.imaginationlibrary.com”, se arată în declarație.

De altfel, Imagination Library a lui Dolly Parton este un program de oferire de cărți care trimite gratuit cărți de înaltă calitate copiilor, de la naștere până la vârsta de cinci ani, indiferent de veniturile familiei.

Problemele de sănătate din ultimii ani

Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista își amânase și, ulterior, își anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare.

În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. A lipsit inclusiv de la deschiderea unei noi atracții la Dollywood, medicii recomandându-i să nu călătorească. În schimb, a transmis un mesaj video pentru fani. Cu doar câteva zile înainte de moarte, ea continua să vorbească despre proiectele pe care voia să le ducă la capăt, inclusiv un muzeu dedicat vieții sale, un hotel în Nashville și proiecte muzicale bazate pe tehnologia avatarurilor.

Moartea soțului său, Carl Dean, în martie 2025, a avut, de asemenea, un impact puternic asupra ei. Cei doi fuseseră căsătoriți aproape 60 de ani. Parton a mărturisit că, în perioada în care a avut grijă de soțul ei, și-a neglijat propria sănătate, iar problemele au devenit mai evidente după pierderea acestuia.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, însă, Dolly Parton continua să vorbească despre viitor. La gala ACM Honors din 19 august, unde a primit Poet’s Award pentru contribuția sa extraordinară la muzica country, artista a participat virtual și a vorbit despre rolul pe care l-a avut scrisul în viața sa.

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Foto: Getty

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