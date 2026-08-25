Lidia Buble, o femeie de afaceri de succes. Ce venituri a obținut artista în 2025 din muzică și colaborări

Cunoscută pentru succesul său muzical și dedicarea în carieră, Lidia Buble este apreciată atât pentru talentul, cât și pentru efortul depus în activitatea sa artistică.

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  de  Andreea Ilie
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Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului.

Lidia Buble, o femeie de afaceri de succes

Lidia Buble se poate declara și o femeie de afaceri de succes deoarece sumele pe care le obține din muzică și alte colaborări nu sunt deloc neglijabile.

Lidia Buble, care are și o frumoasă relație de dragoste cu omul de afaceri Horațiu Nicolau, știe cum să îmbine viața artistică cu succesul financiar. Firma pe care o deține Lidia Buble a avut o cifră de afaceri în creștere în ultimii ani.

Potrivit datelor financiare raportate de LIDIA BUBLE ART SRL, compania artistei a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 2.257.519 lei. Creșterea este una considerabilă în comparație cu anul 2022, când firma avea o cifră de afaceri de 693.954 de lei. Mai mult, rezultatul din 2025 este cu aproximativ 50% mai mare decât cifra de afaceri înregistrată în 2024, scrie Cancan.ro.

Aceeași sursă mai precizează că profitul net al companiei a fost mai mic în 2025 decât în anul precedent. În 2024, firma Lidiei Buble a raportat un profit net de 632.787 de lei. În 2025, profitul net a ajuns la 224.766 de lei. Scăderea profitului vine în contextul unor investiții importante făcute de companie. La finalul anului 2025, capitalurile proprii ale companiei au depășit 1,16 milioane de lei. Însă, datoriile firmei au ajuns la aproximativ 1,8 milioane de lei, fiind totuși acoperite de activele circulante ale companiei. Cifrele arată astfel că, în ciuda scăderii profitului net, activitatea firmei Lidiei Buble a crescut considerabil.

Ce a dezvăluit Lidia Buble despre veniturile ei din muzică

Lidia Buble a vorbit recent despre câștigurile ei, care provin atât din activitatea ei muzicală, cât și din colaborările pe care le are cu diverse brand-uri.

„Dacă și scrii la acea piesă, aici vorbim de linii melodice și versuri, atunci poți să câștigi destul de bine și din difuzările de pe radio. Clar, îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio, pentru că vreau să ajung la cât mai multe suflete. Dar dacă nu mi-a intrat piesa pe radio nu intru în depresie. Nu sunt disperată, nu, toți artiștii își doresc să fie pe radio, trebuie să fim ipocriți să nu recunoaștem lucrurile acestea. Dar totuși cred că cei mai mulți bani un artist poate să-i facă din contracte de imagine, și asta pentru că am avut și știu ce înseamnă, și din concerte. Din asta trăiesc”, a declarat Lidia Buble în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Lidia Buble a mai făcut mărturisiri și despre provocările pe care le-a resimțit de-a lungul timpului în urma celebrității. În ciuda faptului că s-a simțit deranjată în momentul în care au circulat informații false despre ea, artista a ales să nu reacționeze public, iar acum nu este convinsă că a procedat bine.

„Trebuie să recunosc, este foarte deranjant uneori când se mai scriu lucruri neadevărate cumva. Cred că fiecare artist sau actor ajunge la un moment dat să treacă și prin niște știri care nu spun întru totul adevărul, și cumva poate te pun într-o lumină mai puțin plăcută. Iar eu sunt genul de om care întodeauna am strâns din dinți. Poate că nu a fost bine. Mi-a plăcut să țin în mine. Ok, m-am descărcat, am sunat acasă, am vorbit cu ai mei. Dar în fața publicului nu. Și poate că mulți oameni rămân uneori cu o părere greșită despre mine. No, acolo e dureros, într-adevăr”, a completat Lidia Buble pentru aceeași sursă.

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Foto: Instagram

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