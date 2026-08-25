Melania Trump, apariție rară în public, pe fondul speculațiilor despre relația dintre Donald Trump și o asistentă executivă. Ce a declarat Prima Doamnă a Americii

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Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a ironizat joi speculațiile din presă provocate de absența sa timp de o lună din spațiul public, precum și atenția îndreptată asupra uneia dintre colaboratoarele apropiate ale președintelui Donald Trump.

„Bună ziua. Am auzit că v-a fost dor de mine. Iată-mă”, a spus Melania râzând ușor, la începutul unui eveniment organizat în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă.

Ea și soțul său în vârstă de 80 de ani s-au ținut de mână în timp ce au mers de la Biroul Oval până la pupitru, iar președintele s-a aflat în public în timpul discursului susținut de Melania. Evenimentul a marcat o donație oferită de IndyCar și Fox Corporation pentru finanțarea unor burse universitare, înaintea unei curse IndyCar organizate pe străzile din Washington cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Toate privirile au fost însă îndreptate spre Melania, în vârstă de 56 de ani, care fusese văzută ultima dată în public pe 19 iulie, la finala Cupei Mondiale FIFA. Fostul model de origine slovenă a lipsit de la mai multe evenimente importante, printre care și ediția reprogramată a Dineului Corespondenților de la Casa Albă, desfășurată pe 24 iulie. Melania participase la prima variantă a evenimentului, organizată în aprilie, dar întreruptă de un atacator înarmat.

O analiză publicată luni de postul american NBC arăta că Melania Trump are o prezență publică mult mai redusă în cel de-al doilea mandat de primă-doamnă. Până în acest moment, ea a participat la aproximativ jumătate din numărul evenimentelor la care luase parte în perioada similară a primului mandat.

Reapariția Melaniei Trump în spațiul public a avut loc și pe fondul speculațiilor legate de Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, asistenta executivă extrem de loială a președintelui. Casa Albă a reacționat vehement în această săptămână după ce un candidat democrat la Senat a întrebat de ce Harp s-a aflat printre puținele persoane care, în secret, au schimbat avionul Air Force One alături de președinte în Turcia, în urma unei amenințări de securitate.

Natalie Harp a fost aproape permanent alături de Trump în cel de-al doilea mandat. Ea îi redactează uneori postările pentru rețelele sociale și îi tipărește diverse informații, activitate care i-a adus porecla de „imprimanta umană”. Harp nu a părut să fie prezentă la evenimentul organizat în Grădina Trandafirilor.

Natalie Harp, în vârstă de 35 de ani, ocupă funcțiile de asistent special și asistent executiv al președintelui, fiind remunerată cu 150.000 de dolari pe an. Ea a intrat în cercul lui Trump după ce, în 2019, i-a atribuit meritul pentru accesul la un tratament experimental împotriva cancerului osos. Experți citați ulterior de The Washington Post au contestat însă legătura dintre tratamentul primit și legea promulgată de Trump, deoarece cronologia nu s-ar potrivi.

foto: Getty Images

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