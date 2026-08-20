Remedii naturale pentru tenul uscat, pe care chiar merită să le încerci

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Iată câteva remedii naturale pentru tenul uscat, care dau rezultate chiar mai bune decât te-ai fi așteptat.

Uleiul de masline

Uleiul de măsline are o puternică acțiune hidratantă și de aceea este recomandat în cazul unui ten uscat.

Înainte de a folosi crema hidratantă pe care o folosești în mod normal, aplică un strat subțire de ulei de măsline extra-virgin, iar tenul tău va primi o doză benefică de antioxidanți, pielea va deveni mai catifelată și senzația de uscăciune se va diminua considerabil. Acesta poate fi folosit și pentru buzele crăpate, coate sau mâini.

Mască exfoliantă cu iaurt si papaya

Iaurtul este recomandat pentru exfolierea pielii foarte uscate, sensibile, deoarece acidul lactic are o acțiune delicată și exfoliază fără a irita pielea.

Pentru această mască ai nevoie de: o jumătate de pahar de iaurt grecesc și 3 lingurițe de papaya. Se amestecă bine aceste două ingrediente și se aplică pe față, apoi se curăță cu mișcări ușoare. Timpul de acțiune este cuprins între 5 și 15 minute, iar masca poate fi folosită și pentru corp.

Remedii naturale pentru tenul uscat: Mască cu scorțișoară și dovleac

Această mască are rolul de a exfolia în profunzime, iar dovleacul are acțiune hidratantă.

Pentru această mască ai nevoie de: o conservă de dovleac și o jumătate de lingură de scorțișoară. Se amestecă foarte bine scorțișoara și dovleacul și se aplică pe piele. Se lasă se acționeze între 5 și 15 minute, în funcție de gradul de deshidratare a tenului tău.

Scrub homemade

Un scrub foarte simplu, cu ingredinte pe care sigur le ai în bucătărie și care te va scăpa de stresul pielii uscate.

Pentru acesta scrub ai de nevoie de: părți egale de zahăr brun și ulei (poate fi orice fel de ulei). Se amestecă cele două părți și apoi se aplică pe față cu mișcări circulare, blânde. Pentru un plus de vitamine și minerale se poate adăuga o linguriță de miere sau câteva picături de suc de lămâie. Asigură-te că pielea este bine clătită după ce masca și-a făcut efectul!

Mască leave-in cu miere

Această mască are un efect intens hidratant și conferă un plus de îngrjire pielii.

Pentru această mască ai nevoie doar de miere (de preferat organică). Mierea se aplică într-un strat subțire, pe toată fața, și se lasă să acționeze peste noapte. Dimineața se curată fața după ritualul de îngrijire obișnuit.

Remedii naturale pentru tenul uscat: Mască cu miere și avocado

Această mască are acțiune hidratantă și revigorantă.

Pentru această ai nevoie de: o jumătate de avocado și un sfert de cană de miere. Se zdrobește jumătatea de avocado într-un bol, apoi se adaugă mierea și se amestecă până se formează o pastă omogenă. Se aplică pe piele și se lasă să acționeze 10 minute apoi se curată cu un jet de apă rece.

Mască cu ulei de cocos

Uleiul de cocos este un produs versatil, ce are un efect hidratant, perfect pentru pielea uscată.

Pentru această mască ai nevoie de: două linguri de ulei de cocos, o linguriță de banană pasată și 3 picături de ulei esențial de tămâie. Se amestecă bine toate ingredientele și se aplică pe față. Timpul de acțiune este de 20 de minute. după care se clătește fața cu apă caldă și se aplică o cremă hidratantă.

Mască cu unt și miere

Untul este un aliment bogat în grăsimi naturale și are efect hidratant, iar mierea aduce un plus de hrănire tenului.

Pentru această masca ai nevoie de: o linguriță de unt, o linguriță de miere nefiltrată și un sfert de linguriță de suc de lămâie. Se amestecă toate într-un bol până compoziția devine cremoasă. Se utilizează imediat, aplicându-se într-un strat subțire pe toată față. Timpul de acțiune este cuprins între 20-30 de minute după care se curăță fața cu apă caldă și se șterge delicat cu un prosop până când aceasta rămâne uscată.

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Foto: Arhiva ELLE

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