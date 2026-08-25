Andreea Bănică, momente grele din cauza problemelor de sănătate ale cățelului ei: „Luptăm pentru el”

Andreea Bănică a vorbit pe larg despre problemele de sănătate ale cățelului ei, Rutzy.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică și cățelul ei
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Andreea Bănică a vorbit cu multă sinceritate pe rețelele de socializare despre perioada grea pe care o traversează în prezent. Artista se confruntă cu momente grele, după ce a aflat că Rutzy, cățelul ei, are probleme de sănătate grave și suferă de luxație bilaterală la picioare. Cântăreața le-a povestit fanilor că în urma investigațiilor medicii au decis să îl supună unei intervenții chirurgicale la ambele membre.

Andreea Bănică, momente grele din cauza problemelor de sănătate ale cățelului ei

Într-o postare amplă făcută pe Instagram, Andreea Bănică a vorbit pe larg despre cățelul ei, Rutzy, care a venit în familia lor în urmă cu cinci luni, și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista a vorbit și despre suferința provocată de pierderea lui Nino, câinele alături de care a împărțit 17 ani.

„M-am gândit mult dacă să vă povestesc despre Rutzy… Poate pentru că atunci când iubești atât de tare, ți-e teamă și să vorbești despre lucrurile care te sperie.
Au trecut doar 5 luni de când a venit în viața noastră și parcă a fost dintotdeauna aici.
După Nino și cei 17 ani petrecuți împreună, am crezut că nu voi mai avea puterea să iubesc din nou un animăluț. Pierderea lui m-a durut enorm și mi-am promis că nu voi mai trece prin asta.
Dar viața a avut alte planuri.
A venit Rutzy
Din prima noapte, când l-am ținut pe piept, m-a cucerit. Ne-a cucerit pe toți. A devenit puiul nostru, parte din familie, un suflețel de doar 1,250 kg care ocupă un loc uriaș în inimile noastre.
Iar acum viața mă pune din nou față în față cu cea mai mare teamă a mea: să văd un suflet pe care îl iubesc suferind și să nu pot lua eu durerea lui.”

Rutzy, câinele Andreei Bănică, va fi operat

Andreea Bănică le-a mai povestit fanilor că Rutzy urmează să fie supus unei operații. Artista este pregătită să îi fie alături câinelui ei la fiecare etapă din acest proces de recuperare și să lupte pentru sănătatea lui. 

„Dar de data aceasta nu fug de frică. Luptăm pentru el.
Așteptăm indicația medicului pentru a afla când poate avea loc operația și ne rugăm din tot sufletul să fie un succes. Iar după ce va trece cu bine peste această etapă, ne vom ocupa și de problemele piciorușelor lui.
Pas cu pas. Oricât va fi nevoie.
Pentru mine, asta înseamnă să iei un animal în familia ta: nu doar să-l iubești când este sănătos și jucăuș, ci să rămâi lângă el când îi este greu. Să cauți soluții și să lupți pentru el atunci când el nu poate lupta singur.
Ei depind de noi.
Sper din toată inima ca Dumnezeu să fie lângă Rutzy și să ne ajute să trecem cu bine peste tot ce urmează.
O să vă țin la curent cu evoluția lui și cu fiecare pas pe care îl vom face.
Te iubim, Rutzy. Mai mult decât ai putea tu vreodată să înțelegi.”

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Foto: Instagram

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