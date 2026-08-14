Andreea Bănică trece prin clipe dificile. Anunțul făcut de artistă: „Este prea dureros”

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Andreea Bănică trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate ale cățelului său, Rutzy. Artista a povestit pe Instagram că patrupedul are dureri și, după mai multe investigații și vizite la medic, a aflat că acesta suferă de luxație bilaterală la picioare. În luna septembrie, Rutzy urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la ambele membre.

Andreea Bănică, clipe grele cu cățelul ei

Cântăreața este foarte atașată de animalele sale și nu a ascuns cât de mult o afectează situația prin care trece acum cățelul. Într-o primă postare, în care apare alături de Rutzy, Andreea Bănică a mărturisit că tocmai teama de a vedea un animal suferind o făcuse, la un moment dat, să creadă că nu își mai dorește un câine.

„Ne recuperăm! Când am spus că nu îmi mai doresc cățel am spus-o cu toată convingerea! Faptul că se pot îmbolnăvi, pot păți diverse, mă macină și mă termină psihic! Sufăr odată cu ei… cot la cot! Nu dorm, mă foiesc, mă răsucesc. Când îl simt mai bine sunt și eu mai bine! Nu îmi mai doream să sufăr lângă un animal! De ce mi-a fost frică nu am scăpat! Așa este când ți se fac surprize”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Rutzy va fi operat la ambele picioare

Pentru a se asigura că nu există și o altă problemă medicală, artista a mers din nou cu patrupedul la medic. În urma investigațiilor, diagnosticul a rămas cel de luxație bilaterală, o problemă despre care Andreea spune că apare la câinii de talie mică.

„Din nou cu Rutzy prin doctori! Am vrut să elimin complet din capul meu că nu are altceva decât luxația bilaterală la piciorușe… Cățelușii de talie așa mică au probleme de genul acesta… Măcar acum știu că în septembrie urmează operația lui la ambele piciorușe și nu mă mai gândesc la altele. Greu de acceptat, dar nu avem ce face, trebuie să îl ajutăm cum putem noi mai bine. E dureros pentru el… când îi aud glasul… vai… mi se ridică părul pe mine! Intru în panică, mă pierd cu firea, nu știu ce să îi mai fac să îl liniștesc”, a mărturisit artista.

Andreea Bănică a publicat și imagini realizate în timpul vizitei la cabinetul veterinar, inclusiv cu investigațiile făcute lui Rutzy. Într-o altă filmare, artista își ține cățelul în brațe și încearcă să îl liniștească după un episod dureros.

„Aici era imediat după ce a schelălăit de durere….. Dacă stă mai mult în pătuțul lui, când se ridică brusc sau îl ia cineva în brațe plânge… și plânge tare. Nu am vrut să las sunetul ptr că este prea dureros….”, a mai scris Andreea Bănică.

Andreea Bănică spune adevărul despre operațiile ei estetice

Andreea Bănică este atentă la stilul ei de viață și încearcă să mențină o alimentație sănătoasă. Pe lângă asta, obișnuiește să meargă la sală pentru a face exerciții fizice. Artista a recunoscut că unul dintre regretele ei are legătură cu eventuale îmbunătățiri pe care ar fi putut să le facă asupra corpului ei.

„Mănânc ce trebuie, merg la sală și mă chinui. Toată viața m-am chinuit. Regret că nu am curajul de a face diverse îmbunătățiri asupra corpului meu. N-am avut curajul ăsta niciodată. Pentru mine, sinceră să fiu, nu mă frustrează, dar mă enervează așa. Da, la intervenții, la operații estetice, la diverse chestii de genul ăsta. Odată cu timpul, cu vârsta, nu mai e același lucru, oricât ai face, tot ce-ai face. Ideea e că îmbunătățirile astea sunt binevenite dacă știi să le faci cu cap. Uite, nu am curaj. Și când le văd pe altele că au curaj și sunt bine mersi, mă oftic. Că toată lumea îți spune: „Lasă, că nu trebuie. Doamne ferește, se poate întâmpla orice.' Și numai așa o ții: „Doamne ferește, se poate întâmpla orice”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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