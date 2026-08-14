Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse

Selena Gomez și mama sa sunt acuzate că ar fi indus în eroare mai mulți investitori în legătură cu situația companiei pe care au fondat-o.

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  de  ELLE
Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse

Selena Gomez și mama ei, Mandy Teefey, se confruntă cu un proces intentat de doi dintre investitorii Wondermind, compania de sănătate mintală pe care au fondat-o în 2022 alături de antreprenoarea Daniella Pierson. Potrivit Page Six, investitorii susțin că ar fi fost induși în eroare cu privire la situația reală a companiei și cer acum recuperarea banilor investiți, precum și despăgubiri.

Potrivit documentelor judiciare obținute de Page Six, Wondermind SRS 44 LLC și Bespoke Wondermind LLC le-au dat în judecată pe Selena Gomez, Mandy Teefey și fosta lor parteneră de afaceri, Daniella Pierson, precum și compania Wondermind Global. Procesul a fost intentat joi la o instanță federală din Delaware.

Cele două companii susțin că au investit 1,2 milioane de dolari în Wondermind în septembrie 2022. Potrivit plângerii citate de Page Six, la momentul respectiv li s-ar fi prezentat „în mod fals” că Wondermind „dispunea de infrastructura, conducerea și resursele necesare pentru ca societatea să se transforme într-o platformă profitabilă, unică în domeniul sănătății mintale și al stării de bine”.

În proces sunt formulate acuzații și la adresa Selenei Gomez. Artista, în vârstă de 34 de ani, ar fi „ignora”' presupusele obligații contractuale de a „contribui activ la dezvoltarea companiei în calitate de director de marketing”, inclusiv prin intermediul audienței sale uriașe de pe rețelele sociale, al contractelor publicitare și al aparițiilor televizate.

„Parteneriatele nu au existat. Inițiativele nu s-au concretizat niciodată. Aplicația nu a fost niciodată dezvoltată”, se arată în documentele citate de Page Six. Investitorii susțin că Wondermind „s-a prăbușit în tăcere” timp de trei ani și că Gomez, Teefey și Pierson ar fi ascuns situația reală a companiei.

Problemele financiare ar fi ieșit la iveală în 2025

Potrivit investitorilor, aceștia nu ar fi aflat despre amploarea dificultăților prin care trecea Wondermind decât în septembrie 2025, când The Cut a publicat o investigație despre ceea ce publicația descria drept „dezordinea financiară și operațională totală” din cadrul companiei.

Procesul face referire și la acuzațiile publicate de The Cut la adresa lui Mandy Teefey. Conform documentelor citate de Page Six, articolul vorbea despre „problema de lungă durată a lui Teefey cu abuzul de substanțe, care i-a afectat semnificativ capacitatea de a conduce” Wondermind.

Un angajat citat de The Cut susținea că ar fi văzut-o pe Teefey prizând în biroul său „ceea ce credea că era o linie de Ritalin”. Aceeași publicație relata că Teefey ar fi primit la locul de muncă perfuzii intravenoase cu vitamine și Benadryl în formă lichidă, administrate de „mai multe asistente care se schimbau prin rotație”.

Mandy Teefey a negat acuzațiile privind consumul de substanțe și afirmațiile potrivit cărora compania s-ar fi prăbușit. Într-o declarație oferită TMZ, aceasta a criticat foștii angajați care au făcut acuzațiile.

„Este regretabil că niște foști angajați nemulțumiți, care au ceva personal cu mine, pot răspândi minciuni și pot distorsiona adevărul. Este și mai dezamăgitor faptul că presa este dispusă să le amplifice minciunile”, a declarat ea pentru TMZ.

Investitorii susțin că nu au fost informați despre situația companiei

Potrivit Page Six, procesul descrie și discuțiile purtate de investitori cu Mandy Teefey după apariția informațiilor despre problemele Wondermind. Aceștia susțin că, atunci când au confruntat-o în legătură cu situația companiei,  ar fi încercat să transfere responsabilitatea asupra Daniellei Pierson.

Pierson a părăsit Wondermind în ianuarie 2023, după „un conflict intern” cu Teefey, conform documentelor judiciare citate de Page Six. Investitorii mai susțin că Teefey ar fi „evitat” să ofere un răspuns clar atunci când Andrew Resnick, membru Bespoke, a întrebat-o, pe 8 aprilie, despre situația companiei.

„Bună, Andrew. Cred că sunt puțin confuză. Credeam că ți-am returnat investiția, împreună cu ceilalți investitori alături de care ai venit”, i-ar fi scris Teefey lui Resnick, potrivit mesajului inclus în proces. „Așa că nu înțeleg de ce ar trebui să îți ofer actualizări”.

Resnick i-ar fi răspuns că nu primise niciun ban și ar fi întrebat care dintre investitori fuseseră rambursați.

„Aceasta ar fi o întrebare pentru echipa juridică a Selenei. Nu sunt sigură că am dreptul să ofer aceste informații, dar voi lua legătura cu ei, astfel încât să te poată contacta. Vă voi pune în legătură imediat ce îmi răspund”, ar fi fost răspunsul lui Teefey, conform documentelor citate de Page Six.

Relația dintre Selena Gomez și mama ei, menționată în proces

Investitorii fac referire și la presupusele tensiuni dintre Selena Gomez și Mandy Teefey. Potrivit Page Six, în plângere se susține că soția lui Benny Blanco s-ar fi distanțat în mod activ de Wondermind din cauza „mai multor conflicte personale nedezvăluite” cu mama sa.

Cei care au intentat procesul susțin că Selena Gomez și Mandy Teefey ar fi știut că problemele dintre ele făceau „impracticabilă” implicarea lor comună în conducerea și dezvoltarea Wondermind.

O altă acuzație vizează modul în care compania s-ar fi prezentat în fața potențialilor investitori. Potrivit plângerii citate de Page Six, Wondermind ar fi inclus numele mai multor celebrități și personalități cunoscute în materialele sale de prezentare, pentru a crea impresia că platforma beneficia deja de un interes considerabil.

Compania le-ar fi transmis investitorilor că exista „interes sau confirmare” pentru materiale de copertă cu Camila Cabello, Tim Cook, Elton John, Drake și Megan Thee Stallion. Investitorii susțin însă că aceste proiecte nu s-au concretizat.

Wondermind a concediat 60% dintre angajați în 2025

Problemele financiare ale companiei fuseseră semnalate public înainte de actualul proces. Potrivit Forbes, în mai 2025, Wondermind a concediat 60% dintre cei 15 angajați ai săi, în timp ce membri ai echipei susțineau că nu își primiseră salariile de câteva săptămâni. Forbes relata la acel moment că Wondermind avea, de asemenea, datorii de zeci de mii de dolari către colaboratori independenți și furnizori.

Un reprezentant al companiei declara atunci pentru Forbes că Wondermind „remediase” situația financiară și că „trecea prin propriile dificultăți specifice unei perioade de creștere”.

Selena Gomez, Mandy Teefey și Daniella Pierson au fondat Wondermind în 2022. Platforma multimedia a fost creată cu scopul de a oferi resurse și sprijin în domeniul sănătății mintale.
Potrivit Page Six, Wondermind SRS 44 LLC și Bespoke Wondermind LLC îi acuză acum pe cei implicați de fraudă cu valori mobiliare și solicită recuperarea investițiilor făcute în Wondermind, alături de despăgubiri, cheltuieli de judecată și onorariile avocaților. Investitorii au cerut ca procesul să fie judecat de un juriu.

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Foto: Getty Images

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