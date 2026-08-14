10 actrițe care au cerut să fie scoase din seriale îndrăgite de public

Mai multe actrițe au cerut să fie scoase din seriale care au cucerit publicul. Iată ce motive au invocat și ce s-a întâmplat în culise.

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  de  Braslasu Iulia
1. Connie Britton
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Atunci când nimeni nu se aștepta, personajele interpretate de actrițele de mai jos au dispărut din seriale. În spatele acestor decizii se află, de fapt, chiar solicitările directe ale starurilor, care au cerut să părăsească producțiile care le-au făcut recunoscute în fața publicului. 

1. Connie Britton

În serialul Nashville, Connie Britton a jucat-o pe Rayna Jaymes, o artistă de muzică country, a cărei carieră artistică e pusă în pericol de apariția unei noi cântărețe promițătoare. Actrița a interpretat acest personaj timp de cinci sezoane, înainte să părăsească serialul. A fost decizia ei să plece, fiind de părere că era momentul potrivit ca personajul ei să nu mai existe în firul narativ al serialului.

2. Sophia Bush

Sophia Bush a jucat-o pe detectiva Erin Lindsay, care se ocupă cu justiția socială, în serialul polițist Chicago PD. Actrița a plecat din proiect în 2017, la finalul celui de-al patrulea sezon, din cauza programului solicitant și condițiilor grele de la filmări, care nu îi permiteau să aibă grijă de sănătatea proprie. Aceste lucruri au fost amplificate și de comportamentul abuziv al unuia dintre colegii ei, Jason Beghe.

3. Jessica Biel

Jessica Biel a jucat rolul unei tinere rebele, pe nume Mary Camden, în serialul 7th Heaven. Actrița a părăsit serialul după sezonul cinci, pe motiv că nu se simțea confortabil în acest rol la acea vreme. Jessica Biel a vrut să se delimiteze de imaginea personajului ei. 

4. America Ferrera

În Superstore, America Ferrera a jucat-o pe Amy, o angajată la Cloud 9, care lucrează ca asociată, supraveghetoare de etaj și asistentă manageră înainte de a fi promovată la funcția de manageră de magazin. Actrița a fost și producătoarea executivă a serialului. După cinci sezoane, a ales să plece din proiect pentru că voia să petreacă timp mai mult cu familia și să se dedice altor proiecte. Din cauza pandemiei de coronavirus, plecarea ei s-a amânat, a revenit pentru secvențele finale și s-a întors și pentru sfârșitul acestuia.

5. Ruth Wilson

Ruth Wilson a interpretat-o pe Alison Bailey în serialul The Affair, care are o aventură cu Noah Solloway, jucat de Dominic West, un profesor căsătorit și tată a patru copii. Pentru prestația ei, Ruth Wilson a fost răsplătită cu un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță. Înainte de a începe producția ultimului sezon, actrița a dorit să se retragă din proiect pe motiv că nu era de acord cu direcția creativă a serialului.

6. Julianna Margulies

În serial ER, Julianna Margulies a interpretat-o pe asistenta medicală Carol Hathaway. Actrița a plecat din drama medicală după șase sezoane, considerând că personajul ei nu mai are căi prin care poate evolua și că și-a atins scopul.

7. Salma Hayek

În serialul Ugly Betty, care a rulat vreme de patru sezoane, Salma Hayek a avut o apariție episodică. Pe lângă asta, compania ei de producție, Ventanarosa, a produs serialul. Actrița nu a dorit să se implice pe termen lung în acest proiect, preferând să își îndrepte preocuparea către cariera cinematografică internațională.

8. Ana de Armas

Ana de Armas a obținut primul ei rol de amploare în 2007, în serialul TV spaniol El Internado. Din 2006 până în 2010 a jucat-o pe Carolina Leal Solís în această dramă pentru adolescenți. Decizia de a părăsi serialul a fost una personală, pentru că a vrut să se concentreze pe alte lucruri și să meargă la New York ca să studieze limba engleză.

9. Emmy Rossum

Emmy Rossum a avut o contribuție importantă în serialul Shameless. Actrița a jucat-o pe Fiona Gallagher, care trebuie să aibă grijă de frații ei, dar și de tatăl lor, care se confruntă cu probleme cu alcoolul. La finalul sezonului nouă, a părăsit serialul pentru că voia să se dezvolte pe partea de regie și actorie. Înainte de plecarea din Shameless, Emmy Rossum a denunțat faptul că primea mai puțini bani decât colegul ei și a luptat pentru o creștere a salariului.

10. Lisa Bonet

Lisa Bonet a interpretat-o pe Denise Huxtable, fiica cea mare a lui Cliff (Bill Cosby) și a lui Claire (Phylicia Rashad) Huxtable, în The Cosby Show și în spin off-ul A Different World. După primul sezon din cel din urmă, a plecat pentru că era însărcinată cu muzicianul Lenny Kravitz. Producătoarea Debbie Allen a vrut să includă sarcina ei în serial, dar Bill Cosby n-ar fi vrut, considerând că publicul nu o va accepta pe Denise ca mamă necăsătorită. Cu toate că a revenit la rol în serialul original odată cu sezonul cinci, aparițiile ei s-au rărit din cauza conflictelor. La finalul sezonului șapte, a părăsit complet serialul din cauza viziunilor creative diferite.

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Foto: PR

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