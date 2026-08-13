Paris Jackson, dezvăluiri rare despre copilăria alături de Michael Jackson: „Nu aveam voie să ne uităm la televizor…”

Paris Jackson a oferit detalii rare despre copilăria alături de Michael Jackson și despre regulile pe care celebrul artist le impunea celor trei copii ai săi.

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  de  ELLE
Paris Jackson, dezvăluiri rare despre copilăria alături de Michael Jackson: "Nu aveam voie să ne uităm la televizor…"

Paris Jackson a vorbit despre copilăria sa alături de Michael Jackson și despre regulile pe care celebrul artist le impunea acasă. Tânăra a oferit detalii rare despre viața de familie într-un nou interviu acordat lui Alex Cooper, în podcastul Call Her Daddy. Paris a povestit că, în copilărie, zilele sale începeau cu școala, pe care ea și frații săi o făceau acasă.

„Mă trezeam și mergeam în… camera care era sala noastră de clasă și începeam școala”, și-a amintit ea în timpul conversației.

Paris Jackson a ținut să precizeze că, deși și-a petrecut „primii câțiva ani din viață” la Neverland Ranch, nu a crescut acolo. Mai mult, atracțiile de pe proprietatea tatălui său nu erau destinate ei și fraților săi, Prince, acum în vârstă de 29 de ani, și Bigi, în vârstă de 24 de ani.

„Ni s-a explicat foarte, foarte clar că toate atracțiile de acolo nu erau pentru noi… că nu ne aparțineau. Erau pentru copiii defavorizați și pentru copiii aflați în faze terminale ale unor boli, care nu puteau merge în locuri precum Disneyland”.

În ciuda stilului de viață neobișnuit al familiei, Michael Jackson a încercat să le ofere copiilor săi o rutină și să îi învețe că distracția venea după îndeplinirea responsabilităților. Paris a explicat că această regulă s-a păstrat de-a lungul copilăriei: dacă ea și frații săi își făceau temele și treburile casnice, în weekend aveau voie să se distreze.

Același program a continuat și în perioadele în care familia călătorea foarte mult. Paris și-a amintit că „schimbau foarte des hotelurile” și „nu stăteau într-un singur loc mai mult de un an”, iar în weekend mergeau la Chuck E. Cheese sau Circus Circus.

„La fel era și cu televizorul. Nu aveam voie să ne uităm la televizor sau la filme decât dacă le studiam din perspectiva cinematografiei, fără sunet, sau în weekend, dacă făcuserăm tot ce trebuia să facem”, a povestit ea.

Un alt aspect al copilăriei sale care a atras de-a lungul timpului atenția publicului a fost faptul că Paris și frații săi purtau măști atunci când apăreau în public alături de tatăl lor. În interviul pentru Call Her Daddy, ea a explicat că măsura avea un scop foarte clar și că, la vremea respectivă, „avea sens”.

„[Ni se spunea]: „Dacă faceți asta acum, puteți merge la Chuck E. Cheese și puteți fi niște copii normali, pentru că nimeni nu va ști cine sunteți”, a spus Paris Jackon, precizând că nu considera deloc „înfricoșătoare” această experiență.

Foto: Getty Images

Paris Jackson, despre pierderea tatălui său

Întrebată de Alex Cooper cum l-ar descrie pe Michael Jackson, Paris a mărturisit că era „un tip foarte amuzant, era cel mai bun prieten al meu”. Artistul a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, când Paris avea doar 11 ani.

Pierderea tatălui său a fost „grea”, iar schimbările care au urmat au obligat-o să se adapteze rapid la o viață foarte diferită. Paris a descris acea etapă drept „un curs intensiv de dobândire a abilităților sociale”.

Lupta cu dependența și perioada de recuperare

În conversația cu Alex Cooper, Paris Jackson a vorbit deschis și despre dependența de droguri și despre procesul său de recuperare. Ea a mărturisit că, în prezent, „relația care o acaparează este cea cu tutunul”.

Paris s-a descris drept o persoană care „în mod constant, de-a lungul timpului, a căutat în afara sa lucruri care să schimbe sau să controleze felul în care se simte sau gândește”.

Actrița este abstinentă „din prima săptămână a anului 2020”, după ce a ajuns la ceea ce a descris drept „punctul de cotitură, la fundul prăpastiei”. Ea a povestit că a început să „caute lucruri în afara sa” în jurul vârstei de șapte sau opt ani, iar problemele legate de consumul de substanțe au apărut în clasa a VIII-a sau a IX-a, când încerca să facă față stărilor în care se simțea „neliniștită, iritabilă, nemulțumită și deloc confortabil în propria piele”.

În ultimii ani, Paris a vorbit public despre recuperarea sa. În 2025, a dezvăluit problema medicală cu care s-a confruntat în urma consumului de droguri, și anume o perforație de la nivelul septului nazal.

Tot în 2025, Paris Jackson și-a încheiat logodna cu producătorul muzical Justin Long. În noul interviu, ea a povestit că, după despărțire, a trecut printr-un „detox complet… inconfortabil” și printr-o perioadă de „resetare”, în care a evitat flirtul, „contactul vizual prelungit [și] îmbrățișările lungi”.

Privind în urmă la schimbările din viața sa, Paris spune că acum „și-a pus prioritățile în ordine” și că ultimul an a fost „cel mai bun” din viața ei.

Spre finalul interviului acordat podcastului Call Her Daddy, Paris a vorbit din nou despre legătura cu tatăl său, descriindu-se drept „mica prințesă” a Regelui muzicii pop.

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Foto: Getty Images

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