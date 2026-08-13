Romanița Iovan, dezvăluiri despre începuturile în modă și colegii de breaslă: „Mi-au deschis ochii”

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Romanița Iovan și-a amintit de începuturile sale în modă, într-o perioadă în care împărțea podiumul cu tineri care aveau să devină ulterior nume importante în industrie. Creatoarea de modă a vorbit despre Cătălin Botezatu și Janine Sârbu, dar și despre profesioniștii din culisele prezentărilor, pe care îi consideră esențiali pentru formarea sa.

Romanița Iovan, dezvăluiri despre colegii de breaslă

La aproape 40 de ani de la acea etapă, Romanița Iovan spune că succesul nu reprezenta o preocupare pentru tinerii care își construiau atunci carierele. Energia lor era concentrată asupra muncii, experiențelor și dorinței de a învăța.

„Este interesant cum privești lucrurile după aproape patru decenii. Astăzi vorbim despre nume cunoscute, despre oameni care au avut cariere extraordinare și care au devenit repere în domeniul lor. Dar, atunci, eram niște tineri la început de drum. Nimeni nu stătea să se gândească cine va deveni celebru sau cine va avea cea mai spectaculoasă carieră. Eram preocupați să învățăm, să ne facem treaba cât mai bine și să ne bucurăm de fiecare secundă din viața noastră. Îmi amintesc cu drag de acea generație. Eram diferiți, fiecare cu personalitatea lui. Pe Cătălin Botezatu îl știam încă din acei ani. Avea aceeași energie pe care o are și astăzi. Era pasionat de modă, foarte atent la imagine și la detalii și se vedea că își dorește să facă performanță. Uneori glumeam, alteori ne sfătuiam, dar, mai presus de toate, exista un respect reciproc între noi. La fel și Janine. O prezență interesantă și profesionistă. Pentru mine, influența cea mai mare nu a venit neapărat de la un coleg, ci de la oamenii extraordinari care lucrau în spatele podiumului. Creatorii de modă, croitoresele, coordonatorii colecțiilor – toți acești oameni mi-au deschis ochii către ceea ce însemna cu adevărat procesul de creație. Dacă mă întrebi ce oameni mi-au rămas aproape din acea perioadă, răspunsul este simplu: cei care au rămas aceiași și după ce au cunoscut succesul. Pentru mine, caracterul a contat întotdeauna mai mult decât notorietatea. Timpul are un mod foarte frumos de a așeza lucrurile și de a-ți arăta cine îți este cu adevărat prieten.Privesc cu nostalgie acei ani. Nu doar pentru că eram foarte tineri, ci pentru că pasiunea era mai importantă decât faima. Bucuriile erau simple, dar sincere. Cred că fiecare etapă din viața mea a avut rolul ei, însă anii petrecuți ca manechin mi-au oferit ceva neprețuit: oameni frumoși, experiențe care m-au format și dragostea pentru o profesie căreia aveam să-i dedic întreaga mea viață.”, a spus ea pentru Viva.ro.

De ce Romanița Iovan și Iulian Gogan nu s-au căsătorit până acum

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public, chiar dacă au ales să nu își oficializeze relația. Deși între cei doi este o diferență de vâstă de 12 ani, amândoi se declară extrem de fericiți în relație și își fac constant cadouri și surprize.

La mai bine de 14 ani de la logodnă, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre motivele din spatele acestei alegeri și despre propria viziune asupra căsătoriei.

Vedeta consideră că un act oficial nu oferă garanția fericirii și refuză să facă pași importanți doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Pentru Romanița Iovan, pilonii unei legături durabile sunt încrederea, respectul mutual și asumarea, valorile umane fiind mult mai valoroase decât o formalitate legală.

„Cred că fiecare cuplu trebuie să își găsească propriul echilibru și propria definiție a fericirii. Pentru unii, căsătoria este un pas firesc și foarte important, pentru alții, relația nu are nevoie de o validare oficială pentru a fi autentică și solidă. Eu respect ambele variante. Noi ne-am construit relația pe încredere, respect și asumare, iar acestea nu depind de un act. Nu cred în deciziile luate din obligație sau pentru a răspunde așteptărilor celor din jur. Pentru mine, cel mai important este că suntem bine împreună, ne respectăm, ne susținem și ne bucurăm unul de celălalt după atâția ani. Restul sunt, într-un fel, doar formalități., a declarat ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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