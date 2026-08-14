Când îți place cineva insiști și pui presiune? De ce să-i lași celuilalt mai mult spațiu de a acționa

Insiști pentru că nu vrei să ratezi șansa, te-ai ambiționat și trebuie să îl ai? Dar relațiile nu se dezvoltă așa.

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  de  Cristescu Catalina
Când îți place cineva insiști și pui presiune? De ce să-i lași celuilalt mai mult spațiu de a acționa

Atunci când îți place foarte mult cineva este firesc să vrei apropiere, claritate, confirmări. Însă uneori interesul autentic trece un prag important când începi și insiști. Trimiți mai multe mesaje decât primești, inițiezi tu constant discuții online sau faci diverse propuneri de întâlniri, cauți explicații pentru orice formă de retragere sau dezangajare din partea celuilalt, iar dacă totuși e un oarecare debut de poveste accelerezi ritmul. Implicarea nu este același lucru cu presiunea. Implicarea înseamnă să îți exprimi interesul și să fii prezentă. Presiunea apare atunci când încerci să controlezi răspunsul, ritmul, deciziile celuilalt și cursul celor care se petrec între voi.

Ce este în spatele insistenței?

Poate discutăm despre teama de respingere, anxietatea că vei pierde o oportunitate sau nevoia de a obține rapid siguranță emoțională. Atunci când nu tolerezi bine incertitudinea, încerci să o reduci prin mai mult contact, mai multe întrebări și mai multe inițiative. Nu știu ce se întâmplă și vreau să aflu urgent, dar în același timp nu accept un răspuns negativ și insist până primesc unul pozitiv, ori asta cred că se va întâmpla. În plus, în scenă poate intra și ambiția, a-l vedea pe celălalt ca pe o provocare, un premiu pe care trebuie să îl ai. Nu mai este despre ce valori comune aveți, cât de mult vă potriviți, cât ești de curioasă să îl descoperi și evaluarea lucidă a celor descoperite, ci doar despre a câștiga.

Spațiul nu înseamnă…

… automat dezinteres. Dacă nu răspunde imediat, dacă nu propune următoarea întâlnire în aceeași zi presupui că își pierde interesul? Și nu vrei să se întâmple asta, deci insiști? Oamenii au ritmuri diferite de conectare. Unii au nevoie de timp pentru a procesa emoțiile, pentru a observa compatibilitatea sau pur și simplu pentru a integra o nouă relație în viața lor. A oferi spațiu nu înseamnă să devii tu indiferentă, ci să-i permiți celuilalt să participe activ la construirea conexiunii. Interesul sănătos lasă loc și pentru alegerea celuilalt. Uneori, cel mai bun mod de a vedea dacă există o conexiune autentică este să faci un pas înapoi și să observi dacă persoana respectivă face unul înainte. Da, spațiul oferit la momentul potrivit poate spune mai multe despre potențialul unei relații decât orice declarație sau gest repetat.

Oportunitatea pentru reciprocitate

Atunci când faci tu totul, nu mai afli ce ar face cel pe care îl placi în mod natural. Dacă tu trimiți mereu primul mesaj, propui toate întâlnirile și inițiezi toate discuțiile importante, este greu să observi nivelul real al interesului său. Permite-i să te caute, să investească, să își manifeste dorința și să își asume un rol activ în relaționarea respectivă. Ceea ce este ales liber are mai multă valoare decât ceea ce este obținut prin presiune. O persoană care se apropie pentru că își dorește acest lucru îți oferă informații mult mai valoroase decât una care răspunde doar pentru că se simte obligată.

Un prim pas în spate

Observă diferența dintre o acțiune motivată de interes și una motivată de anxietate sau de orgoliu. Fac acest lucru pentru că îmi doresc să mă conectez sau pentru că vreau să mă liniștesc, ori să câștig? De ce ai nevoie ca să tolerezi mai bine perioadele de incertitudine? O relație sănătoasă nu se construiește într-o cursă contra cronometru. Apoi păstrează-ți atenția și asupra propriei vieți. Cu cât întreaga ta energie este concentrată asupra unei singure persoane, cu atât vei simți mai puternic nevoia de control și confirmare.

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Foto: PR

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