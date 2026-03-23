Pro și contra când discutați mult online înainte de a ieși la întâlnire

Înainte de prima întâlnire discutați mult online, iar asta poate crea conexiune ori așteptări nerealiste, poate perpetua tipare negative.

  de  Cristescu Catalina
Pro și contra când discutați mult online înainte de a ieși la întâlnire

Poate că te-a abordat pe stradă sau într-un restaurant și i-ai dat numărul de telefon. Sau ați ajuns în contact printr-o aplicație de dating online. Vă știați de multă vreme, cumva ați reluat interacțiunea. Dar prima întâlnire se lasă așteptată căci discutați foarte mult online. O sabie cu două tăișuri care te invită să te uiți bine la ceea ce ai tu nevoie din punct de vedere emoțional.

Filtrare eficientă

Cel puțin în teorie afli dacă aveți valori comune, stil de viață similar, adică analizezi un minim de compatibilitate la prima vedere. Nu îți organizezi programul astfel încât să ieși cu persoane complet nepotrivite. Prin discursul său îți dai seama dacă sunt anumite inconsistențe, dacă minte, dacă se laudă, exagerează. Dacă are un interes real manifestat rezonabil sau este unul intermitent, care vine în valuri, de tipul există zile întregi în care îți scrie foarte mult, perioade în care brusc dispare. De ce ai investi emoțional în cineva care este nesigur în ceea ce te privește, care are un comportament lipsit de predictibilitate și de constanță?

Scade anxietatea

Poate că anxietatea este un musafir nepoftit care pare că nu mai dispare, cel puțin la început, în contexte de natură socială sau romantică? Discuțiile online pot fi o modalitate de expunere care să te ajute să scazi această anxietate, ori reprezintă un soi de perdea după care te ascunzi și care întreține anxietatea. Ai senzația că parcă ești începătoare în dating, căci nu ai mai fost de mult timp singură? Când discutați mult online începi să exersezi tehnicile de comunicare și de relaționare.

Construirea anticipării

Flirtul, conversațiile constante pot crea entuziasm, o tensiune pozitivă, dar pot și crea iluzii, așteptări nerealiste. Online ori la telefon să fie grozavă dinamica, dar față în față să ai senzația că este un alt om, de parcă până acum altcineva scria pe telefonul lui sau a folosit preponderent AI. Ori pur și simplu să nu îți placă deloc fizic, iar asta să nu fie ceva negociabil. Și, să descoperi că ai investit 1-2 luni de discuții, energie, timp, într-o poveste pe care ar fi util să o testezi mai devreme față în față. Dacă ai putea proceda diferit, care ar fi noul timp alocat discuțiilor online?

Pe cine placi?

Iluzia de conexiune este o pantă pe care poți aluneca foarte ușor. Creierul completează golurile cu proiecții ideale și ajungi să placi versiunea imaginară a persoanei cu care discuți, nu versiunea reală cu care nu ai intrat în contact. Și ca atare să suprainvestești emoțional, să fie accelerat atașamentul, iar dacă persoana respectivă dispare sau vă întâlniți și nu seamănă deloc cu imaginea vândută, dezamăgirea ta să fie pe măsură. Sau să continui să găsești scuze, explicații, să construiești mai departe castelul de nisip din mintea ta. Scopul discuțiilor online este de a crea un minim de apropiere, de validare și interes reciproc, ca apoi construirea relației să se petreacă în lumea reală. Nu îți construiești relația în universul online.

Analiza excesivă

Dar dacă următorul ar fi mai bun? Sau cel de dinainte? Este acest paradox al opțiunilor care te face să analizezi excesiv, să devii mai critică, mai indecisă. O preselecție la sânge realizată exclusiv online fără să iei în calcul să vezi cum este omul respectiv în realitate, la o întâlnire la cafea sau la limonadă timp de 1 oră. Și, nu uita, online-ul nu poate înlocui limbajul non-verbal și atracția non-verbală.

Cum confunzi un teasing online cu o relație în toată regula

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

