Cum confunzi un teasing online cu o relație în toată regula

Se întâmplă atât de multe în online încât la un moment dat ajungi să crezi că trăiești o relație, dar fantasma aceasta nu are nicio legătură cu realitatea.

Cum confunzi un teasing online cu o relație în toată regula

Toată lumea este pe rețelele sociale, mulți folosesc aplicații de dating online și la scurt timp după match și câteva discuții se mută în privat pe Whatsapp sau pe Instagram, iar treptat începe și se construiește jocul care poate fi interpretat în unele situații drept relație. De ce se întâmplă asta? Din nevoia de conectare, de a fi iubit, din teama de singurătate, pentru că există anticipare, validare, atașament și explozii de dopamină, plus răni emoționale care inconștient ajung să fie astfel din nou confirmate.

Ambiguitatea

Acel îți las ușa întredeschisă prin mesaje cu flirt, complimente, mesaje care vin în fiecare zi chiar de mai multe ori pe zi. Apoi apare retragerea care te face să intri într-un soi de sevraj, să vrei din nou ceea ce ai primit, atenția, insistența, senzația că este mereu acolo. Desigur există și promisiuni vagi de tipul ce frumos ar fi să ne întâlnim, mi-ar plăcea mult să ne cunoaștem și față în față. În unele situații miza se ridică și prin cât de mult mi-ar plăcea să te țin în brațe, să ne plimbăm de mână, nu în context sexual ci de tandrețe. Dinamica sau relația nu este clarificată, nici încotro se duce, teme evitate cu succes. Întâlnirile? Doar speranțe hrănite…

Like-uri, inimioare…

… la absolut tot ce postezi, nu ratează niciun story, ba chiar și comentează la unele postări. Se face foarte vizibil pe conturile tale de social media și cineva din exterior care analizează ți-ar spune că e convins că sunteți deja împreună ori că asta urmează să se întâmple. Este foarte prezent în orice fațetă a universului tău online, deja te obișnuiești cu prezența sa, devine o normalitate. Dar sculptează una strict virtuală.

Amplifici semnificația emoji

Inimioare, îmbrățișări, flăcări, pupici și lista e lungă, în toate combinațiile posibile. Căutând să îți confirmi scenariul romantic le acorzi o valoare și o intensitate mare, și nu doar lor. Analizezi fiecare comportament din mediul online pe care îl are, postări care ți-ar putea fi dedicate ție, fie că sunt melodii, mesaje etc.

Constanța

Deja aveți o rutină bine stabilită. Vă trimiteți poze și video-uri de la evenimentele la care vă duceți, fie că sunt ieșiri cu prietenii, concerte, vacanțe, piese de teatru. Vă dați mesaje de noapte bună, discutați dimineața la cafea, vă mai informați în timpul zilei de ce se mai petrece, vă întrebați dacă sunteți ok. Dar mai departe nu se întâmplă nimic în realitate, iar această constanță te face să îi interpretezi intențiile ca fiind unele serioase, căci, iată, cât de implicat este. E foarte ușor să dai niște mesaje. La ce nu te uiți este tocmai la ceea ce NU face în relație cu tine și în contextul lumii reale, nu online.

Senzația conexiunii emoționale

Faptul că discutați mult este asociat cu profunzimea, doar v-ați deschis amândoi sufletul, nu? Glumele, faptul că există un soi de chimie în mesaje le traduci în compatibilitate deși există extrem de multe elemente care au cu adevărat legătură cu ceea ce numim compatibilitate. Îți scrie des, deci e interesat, nu? Ce lipsește? Întâlniri reale, consecvență, fapte care să susțină vorbele. Nu există progres, după săptămâni sau poate chiar luni voi vă aflați în același punct, observi un tipar, cum lucrurile se repetă în buclă?

Citește și:
Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme despre care nu știai că au fost realizate în mare secret
Lifestyle
Filme despre care nu știai că au fost realizate în mare secret
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Lifestyle
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți
Lifestyle
Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți
Filme biografice care au fost criticate de protagoniștii poveștilor reale
Lifestyle
Filme biografice care au fost criticate de protagoniștii poveștilor reale
Staruri de cinema care au impresionat cu talentul lor muzical și vocile lor incredibile
Lifestyle
Staruri de cinema care au impresionat cu talentul lor muzical și vocile lor incredibile
Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit
Lifestyle
Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit
Libertatea
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
catine.ro
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Mai multe din lifestyle
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
Lifestyle

Dacă te uiți la cele mai mari eșecuri de la box office din fiecare an, devine clar că filme care nu reușesc să facă bani se întâmplă tot timpul și au existat încă din primele zile ale acestei industrii.

+ Mai multe
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
Lifestyle

Aparent vă simțiți în siguranță în cuplul vostru, căci nici unul nu vrea să iasă din relație. Iar ce se întâmplă în acest confort nu e nici pe departe sănătos.

+ Mai multe
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
Lifestyle

La Londra, de Ziua Mondială a Obezității 2026, jurnaliști, cercetători și persoane care trăiesc cu obezitate s-au reunit la primul WeightTalk Media Summit pentru a discuta deschis despre una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale prezentului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

