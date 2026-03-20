Cum confunzi un teasing online cu o relație în toată regula

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Toată lumea este pe rețelele sociale, mulți folosesc aplicații de dating online și la scurt timp după match și câteva discuții se mută în privat pe Whatsapp sau pe Instagram, iar treptat începe și se construiește jocul care poate fi interpretat în unele situații drept relație. De ce se întâmplă asta? Din nevoia de conectare, de a fi iubit, din teama de singurătate, pentru că există anticipare, validare, atașament și explozii de dopamină, plus răni emoționale care inconștient ajung să fie astfel din nou confirmate.

Ambiguitatea

Acel îți las ușa întredeschisă prin mesaje cu flirt, complimente, mesaje care vin în fiecare zi chiar de mai multe ori pe zi. Apoi apare retragerea care te face să intri într-un soi de sevraj, să vrei din nou ceea ce ai primit, atenția, insistența, senzația că este mereu acolo. Desigur există și promisiuni vagi de tipul ce frumos ar fi să ne întâlnim, mi-ar plăcea mult să ne cunoaștem și față în față. În unele situații miza se ridică și prin cât de mult mi-ar plăcea să te țin în brațe, să ne plimbăm de mână, nu în context sexual ci de tandrețe. Dinamica sau relația nu este clarificată, nici încotro se duce, teme evitate cu succes. Întâlnirile? Doar speranțe hrănite…

Like-uri, inimioare…

… la absolut tot ce postezi, nu ratează niciun story, ba chiar și comentează la unele postări. Se face foarte vizibil pe conturile tale de social media și cineva din exterior care analizează ți-ar spune că e convins că sunteți deja împreună ori că asta urmează să se întâmple. Este foarte prezent în orice fațetă a universului tău online, deja te obișnuiești cu prezența sa, devine o normalitate. Dar sculptează una strict virtuală.

Amplifici semnificația emoji

Inimioare, îmbrățișări, flăcări, pupici și lista e lungă, în toate combinațiile posibile. Căutând să îți confirmi scenariul romantic le acorzi o valoare și o intensitate mare, și nu doar lor. Analizezi fiecare comportament din mediul online pe care îl are, postări care ți-ar putea fi dedicate ție, fie că sunt melodii, mesaje etc.

Constanța

Deja aveți o rutină bine stabilită. Vă trimiteți poze și video-uri de la evenimentele la care vă duceți, fie că sunt ieșiri cu prietenii, concerte, vacanțe, piese de teatru. Vă dați mesaje de noapte bună, discutați dimineața la cafea, vă mai informați în timpul zilei de ce se mai petrece, vă întrebați dacă sunteți ok. Dar mai departe nu se întâmplă nimic în realitate, iar această constanță te face să îi interpretezi intențiile ca fiind unele serioase, căci, iată, cât de implicat este. E foarte ușor să dai niște mesaje. La ce nu te uiți este tocmai la ceea ce NU face în relație cu tine și în contextul lumii reale, nu online.

Senzația conexiunii emoționale

Faptul că discutați mult este asociat cu profunzimea, doar v-ați deschis amândoi sufletul, nu? Glumele, faptul că există un soi de chimie în mesaje le traduci în compatibilitate deși există extrem de multe elemente care au cu adevărat legătură cu ceea ce numim compatibilitate. Îți scrie des, deci e interesat, nu? Ce lipsește? Întâlniri reale, consecvență, fapte care să susțină vorbele. Nu există progres, după săptămâni sau poate chiar luni voi vă aflați în același punct, observi un tipar, cum lucrurile se repetă în buclă?

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro