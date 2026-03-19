Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Până acum ai fost rezervată, poate chiar ai avut și ceva idei preconcepute care te-au împiedicat să testezi aplicațiile de dating online. Dar cum ai observat că este dificil să cunoști un nou potențial partener, ori cei disponibili în acest sens nu se calificau pentru a doua întâlnire, uneori nici pentru prima, ai hotărât să spargi barierele expunerii online. Dar și aici există un set de reguli importante, acea listă de ce să nu faci.

Pozele care nu te reprezintă acum

Să încarci în aplicația de dating online pozele de la acea petrecere în care arătai grozav, dar care a avut loc acum 10 ani, nu e o strategie eficientă. Da, chiar dacă și acum ai același număr de kilograme și în continuare mergi la sală și ai grijă de sănătatea ta. Tu ești altă persoană, iar poza nu înseamnă doar o imagine, ci inclusiv ceea ce transmiți la nivel nonverbal prin grimasele pe care le ai, prin poziția corpului. Felul în care ești îmbrăcată în pozele pe care vrei să le încarci te reprezintă pe tine cea de zi cu zi? Dacă le editezi, pui filtre din nou creezi așteptări false din partea celorlalți. Vrei o relație? Atunci atenție la pozele prea sexualizate. Pozele tale au context care și el să conțină un mesaj? De exemplu din care să reiasă cum îți place să-ți petreci timpul liber, ce pasiuni ai.

Bio neclar

Să nu treci absolut nimic transmite o lipsă de efort sau un soi de piedestalizare în care cei interesați trebuie să îți scoată informațiile cu cleștele. Ori atragi doar persoane interesate de fizic și atât, pentru care nu contează prea tare cine ești tu ca om. Clișeele pe de altă parte sunt plictisitoare și te fac să te pierzi în mulțimea de profile. Ești foarte vagă? Atenție la mesajele care sunt interpretabile. Dacă scrii că îți place să te distrezi, nu ar fi de mirare să îți scrie în general persoane care și ele vor doar atât.

Agresivitatea și defensivitatea…

… nu te ajută să cerni oamenii într-o manieră corectă și sănătoasă. Chiar dacă tu scrii fără însurați, toxici, nehotărâți, neserioși etc. nu transmiți criterii ferme, ci mai degrabă un set de emoții negative care îi țin departe și pe cei cu intenții bune. În fază inițială oricine e nehotărât, inclusiv tu.

Nu ai criterii clare

Ajungi să faci match cu oameni cu care sigur nu ai ieși nici măcar o dată, deoarece îi selectezi pe bază de impuls. Lipsa criteriilor clare de selecție te poate aduce în interacțiuni de slabă calitate, la un moment dat să obosești și să declari că aplicațiile de dating sunt o prostie, iar ție nu are cum să-ți iasă niciodată.

Dinamică rigidă sau agresivă

Din piedestalizarea punctată anterior te aștepți ca bărbatul să facă absolut totul. Singurul tău efort sau singura ta contribuție să fie aceea în care i-ai ales profilul. Nu este despre a prelua tu controlul, ci despre a face un minim necesar realist la nivel de implicare și cunoaștere, descoperire. Dacă inițiativa ta nu există, îl analizezi mai ceva ca un polițist, în final dinamica voastră va fi una foarte rigidă. Nu sunt de ajutor nici testele, în care vrei să vezi ce zice, cum reacționează, nici sarcasmul sau ironiile prin care faci un bullying subtil. Nimeni nu își dorește să fie atacat.

Renunțarea la siguranță

Să dai informații foarte personale despre tine unor oameni pe care nu îi cunoști, nu i-ai văzut niciodată. După câteva vorbe să treceți în privat, pe whatsapp (ceea ce implică să-i dai numărul de telefon), pe Instagram sau Facebook. Aplicația oferă un anumit grad de securitate, și e bine să-l folosești. Ideea nu e să devii panicată sau suspicioasă, ci să existe un grad de prevenție și protecție rezonabil.

Atenție la implicarea emoțională

Da, poate exista și posibilitatea de a te implica emoțional când cineva te caută des, îți scrie mult, mai ales dacă ești într-o perioadă în care te simți vulnerabilă, singurătatea este apăsătoare. Să rămâi agățată într-o dinamică în care vorbiți online săptămâni întregi, să ignori faptul că apare și dispare, că tot spune că ar fi drăguț să vă întâlniți, dar fără să facă propuneri concrete, vorbește foarte mult despre el, dar interesul în ceea ce te privește este extrem de redus.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro