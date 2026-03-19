Vrei să te prezinți în cel mai interesat și atractiv mod pe aplicația de dating, dar nu tot ceea ce alegi să faci este și corect.

Îți faci prima dată cont pe o aplicație de dating? Ce greșeli să eviți

Până acum ai fost rezervată, poate chiar ai avut și ceva idei preconcepute care te-au împiedicat să testezi aplicațiile de dating online. Dar cum ai observat că este dificil să cunoști un nou potențial partener, ori cei disponibili în acest sens nu se calificau pentru a doua întâlnire, uneori nici pentru prima, ai hotărât să spargi barierele expunerii online. Dar și aici există un set de reguli importante, acea listă de ce să nu faci.

Pozele care nu te reprezintă acum

Să încarci în aplicația de dating online pozele de la acea petrecere în care arătai grozav, dar care a avut loc acum 10 ani, nu e o strategie eficientă. Da, chiar dacă și acum ai același număr de kilograme și în continuare mergi la sală și ai grijă de sănătatea ta. Tu ești altă persoană, iar poza nu înseamnă doar o imagine, ci inclusiv ceea ce transmiți la nivel nonverbal prin grimasele pe care le ai, prin poziția corpului. Felul în care ești îmbrăcată în pozele pe care vrei să le încarci te reprezintă pe tine cea de zi cu zi? Dacă le editezi, pui filtre din nou creezi așteptări false din partea celorlalți. Vrei o relație? Atunci atenție la pozele prea sexualizate. Pozele tale au context care și el să conțină un mesaj? De exemplu din care să reiasă cum îți place să-ți petreci timpul liber, ce pasiuni ai.

Bio neclar

Să nu treci absolut nimic transmite o lipsă de efort sau un soi de piedestalizare în care cei interesați trebuie să îți scoată informațiile cu cleștele. Ori atragi doar persoane interesate de fizic și atât, pentru care nu contează prea tare cine ești tu ca om. Clișeele pe de altă parte sunt plictisitoare și te fac să te pierzi în mulțimea de profile. Ești foarte vagă? Atenție la mesajele care sunt interpretabile. Dacă scrii că îți place să te distrezi, nu ar fi de mirare să îți scrie în general persoane care și ele vor doar atât.

Agresivitatea și defensivitatea…

… nu te ajută să cerni oamenii într-o manieră corectă și sănătoasă. Chiar dacă tu scrii fără însurați, toxici, nehotărâți, neserioși etc. nu transmiți criterii ferme, ci mai degrabă un set de emoții negative care îi țin departe și pe cei cu intenții bune. În fază inițială oricine e nehotărât, inclusiv tu.

Nu ai criterii clare

Ajungi să faci match cu oameni cu care sigur nu ai ieși nici măcar o dată, deoarece îi selectezi pe bază de impuls. Lipsa criteriilor clare de selecție te poate aduce în interacțiuni de slabă calitate, la un moment dat să obosești și să declari că aplicațiile de dating sunt o prostie, iar ție nu are cum să-ți iasă niciodată.

Dinamică rigidă sau agresivă

Din piedestalizarea punctată anterior te aștepți ca bărbatul să facă absolut totul. Singurul tău efort sau singura ta contribuție să fie aceea în care i-ai ales profilul. Nu este despre a prelua tu controlul, ci despre a face un minim necesar realist la nivel de implicare și cunoaștere, descoperire. Dacă inițiativa ta nu există, îl analizezi mai ceva ca un polițist, în final dinamica voastră va fi una foarte rigidă. Nu sunt de ajutor nici testele, în care vrei să vezi ce zice, cum reacționează, nici sarcasmul sau ironiile prin care faci un bullying subtil. Nimeni nu își dorește să fie atacat.

Renunțarea la siguranță

Să dai informații foarte personale despre tine unor oameni pe care nu îi cunoști, nu i-ai văzut niciodată. După câteva vorbe să treceți în privat, pe whatsapp (ceea ce implică să-i dai numărul de telefon), pe Instagram sau Facebook. Aplicația oferă un anumit grad de securitate, și e bine să-l folosești. Ideea nu e să devii panicată sau suspicioasă, ci să existe un grad de prevenție și protecție rezonabil.

Atenție la implicarea emoțională

Da, poate exista și posibilitatea de a te implica emoțional când cineva te caută des, îți scrie mult, mai ales dacă ești într-o perioadă în care te simți vulnerabilă, singurătatea este apăsătoare. Să rămâi agățată într-o dinamică în care vorbiți online săptămâni întregi, să ignori faptul că apare și dispare, că tot spune că ar fi drăguț să vă întâlniți, dar fără să facă propuneri concrete, vorbește foarte mult despre el, dar interesul în ceea ce te privește este extrem de redus.

Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit

Recomandari
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Lifestyle
Actrița Dorina Lazăr va fi răsplătită cu Premiul pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026
Filme biografice care au fost criticate de protagoniștii poveștilor reale
Lifestyle
Filme biografice care au fost criticate de protagoniștii poveștilor reale
Staruri de cinema care au impresionat cu talentul lor muzical și vocile lor incredibile
Lifestyle
Staruri de cinema care au impresionat cu talentul lor muzical și vocile lor incredibile
Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit
Lifestyle
Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
Lifestyle
10 filme care au făcut mai puțini bani la box-office decât toată lumea se aștepta
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
Lifestyle
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță
Libertatea
Țara în care fiecare al doilea locuitor cumpără de pe Temu
Țara în care fiecare al doilea locuitor cumpără de pe Temu
Dan Negru a vorbit despre salariul lui din televiziune: „Aș fi făcut-o și gratis”
Dan Negru a vorbit despre salariul lui din televiziune: „Aș fi făcut-o și gratis”
De ce s-a prăbușit telegondola din Elveția, accident în care a murit o femeie: „52 de telecabine din țară erau considerate nesigure”
De ce s-a prăbușit telegondola din Elveția, accident în care a murit o femeie: „52 de telecabine din țară erau considerate nesigure”
Topul celor mai fericite țări din lume: România urcă în clasament
Topul celor mai fericite țări din lume: România urcă în clasament
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
WeightTalk: O conversație necesară despre obezitate
Lifestyle

La Londra, de Ziua Mondială a Obezității 2026, jurnaliști, cercetători și persoane care trăiesc cu obezitate s-au reunit la primul WeightTalk Media Summit pentru a discuta deschis despre una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică ale prezentului.

Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
Exclusiv: Un Oscar inspirat de România. De vorbă cu Natalie Musteata și Alexandre Singh, câștigătorii Oscarului 2026 pentru scurtmetraj, despre un film dureros ca o palmă - Two People Exchanging Saliva
Lifestyle

Two People Exchanging Saliva întrunește în puțin peste jumătate de oră unele dintre cele mai dureroase teme ale prezentului, într-un mod elegant și percutant deopotrivă. Am vorbit cu regizoarea cu origini românești Natalie Musteata și cu partenerul său, Alexandre Singh, realizatorii filmului, despre modul în care au transformat prezentul absurd într-un film de Oscar.

10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
10 dintre cele mai dezamăgitoare filme biografice
Lifestyle

Fie că performanțele actorilor nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor sau poveștile din pelicule nu s-au potrivit cu cele reale, aceste filme biografice au dezamăgit.

Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

