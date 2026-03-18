Modalități prin care vrei să-ți condimentezi relația, dar rezultatul nu este nici pe departe cel dorit

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Intenția este bună. Te gândești că după ani împreună sau după ce a trecut perioada de început de lună de miere, ar fi o idee grozavă să aduci noutate în relația voastră, să faci cumva ca tu să devii mai interesantă, mai atrăgătoare, mai provocatoare. Știi bine că rutina vă poate măcina conexiunea emoțională, responsabilitățile să inhibe partea jucăușă, liberă, distractivă. Nu vrei să intri într-o zonă de confort, pe principiul că relația merge de la sine, ci ești dispusă la efort conștient pentru cuplul vostru. Cum pui asta în practică poate genera tensiuni, nu apropiere.

Practicile sexuale

Revoluția vrei să fie și în dormitor, dar planul nu a fost discutat sau validat împreună cu partenerul tău, iar surpriza poți descoperi că nu e chiar una plăcută pentru el. Poate că unele fantezii dorește să le păstreze la acest nivel de fantezie. Poate că e confortabil cu anumite jucării sexuale, dar nu cu toate. Sexul în locuri interzise poate că e atrăgător pentru el, dar nu și pentru tine deși faci asta ca să-i faci pe plac. Inclusiv alte aspecte de natură sexuală în primul rând e important ca tu să te simți în regulă în relație cu ele, că nu-ți încalcă nevoi emoționale, valori, limite.

Cheltuielile necugetate

Bugetul cuplului explodează când faci achiziții impulsive, fie că este vorba despre piese de mobilier pentru o nouă atmosferă acasă, despre o nouă garderobă pentru tine căci vrei să arăți minunat versus piese cumpărate treptat în limita disponibilității financiare reale. A-i face o surpriză, să spunem televizorul acela uriaș și scump pe care și-l dorea, o vacanță la care visați împreună de multă vreme, pot genera stres legat de plățile curente.

A nu ține cont de partener…

… de nevoile lui emoționale ca modalitate de a-l ține în alertă, de a nu se relaxa, de a nu ajunge într-o zonă de confort emoțională. Să se teamă că te poate pierde, ori să nu considere că el este șeful în relație, că orice își dorește el se va materializa. Un bărbat cu inteligență emoțională ridicată nu va intra în aceste jocuri psihologice și nici nu le va aprecia sau nu îi vor stârni interesul, ci dimpotrivă.

Lista lucrurilor de făcut

Doar că pe această listă nu intră lucruri care țin de aria responsabilității, ci de cea a distracției, amuzamentului, ce vrei să experimentezi măcar o singură dată în viață. Tu ești încântată, crezi că va aduce acel plus de diferit, un plus de aventură în relație. Ce lipsește? Un up date al acestei liste cu lucrurile pe care și partenerul dorește să le testeze. Altfel este doar despre tine, el invizibil sau un simplu spectator ori asistent.

Excesul de romantism

Pentru tine ar putea fi dozajul corect, dar pentru partener? Iei în calcul contextul, gradul de oboseală, de stres, disponibilitatea emoțională pe care o are? Să plănuiești o cină romantică la care să discutați relaxați la un pahar cu vin și ceva delicios de mâncare nu va avea un deznodământ prea bun dacă partenerul ajunge târziu acasă după o zi de ședințe, prezentări și tensiune care i-au dat dureri de cap.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro