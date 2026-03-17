Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță

Aparent vă simțiți în siguranță în cuplul vostru, căci nici unul nu vrea să iasă din relație. Iar ce se întâmplă în acest confort nu e nici pe departe sănătos.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Niciunul nu vrea să se despartă? Cum ajungeți să vă faceți rău reciproc la adăpostul sentimentului de siguranță

Spuneți că vă iubiți și nu concepeți să nu fiți împreună, despărțirea nu e luată real în calcul, poate aruncată din când în când cu furie în momentele de tensiune intensă. Deci în termeni de nevoi emoționale de bază amândoi ați spune că vă simțiți în siguranță. Și dacă este cu adevărat așa, de ce satisfacția în relație este totuși scăzută? Oare sub umbrela siguranței ajungeți să nu vă controlați emoțiile, comportamentele, nu depuneți efort real pentru relația voastră deoarece tocmai lipsa consecinței principale și cele mai dureroase… vă relaxează sau demotivează?

Îndreptățirea

Acel mie mi se cuvine să primesc, să faci pentru mine… La fel și varianta în care regulile sunt valabile doar pentru unul, nu și pentru celălalt care se consideră mai special. Partenerul special se pune pe un piedestal de unde privește cu aroganță și superioritate partenerul plasat într-o poziție inferioară. Cel inferior trebuie să livreze, cel superior să primească. Desigur, de pe piedestal nu mai este simțită și nici aplicată empatia. Până la urmă fiecare se poate simți de-a dreptul singur, unul în palatul de cleștar, unul la nivelul solului, fiecare trăind sentimentul de deconectare și de distanță emoțională. Egoismul este și el puternic legat de îndreptățire. Acel eu să fiu bine, eu să fac ceea ce îmi place, fără să mă uit la ceea ce are nevoie și celălalt.

Siguranța șubredă

Amenințările cu despărțirea făcute virulent ajung la un moment dat să sape în acest sentiment de siguranță pe care îl considerați de oțel. Căci celui amenințat i se poate activa rana abandonului. Sau să nu vă mai luați atât de în serios disconfortul. Spune că pleacă, dacă nu o face înseamnă că e un foc de paie, nu se simte așa de rău în relație, nu?

Rănirea continuă…

… și intenționată. Partenerul meu știu că rămâne alături de mine, ca atare nu am de ce să mă opresc din a mă răzbuna, a-l pedepsi în diverse moduri. Eu pot să mă comport oricum, el este tot acolo lângă mine. Știe că așa mă comport la furie, că de fapt nu simt cu adevărat ceea ce transmit. Certurile foarte dese, jocurile de culise ajung să uzeze conexiunea emoțională care se diluează chiar până la rupere. Chiar dacă sunteți un cuplu volatil și aparent sexul de împăcare e minunat, știm că exploziile pulverizează treptat tot ceea ce este în jur.

Nu discutăm despre

Noi vrem să fim împreună, nu are sens să ne certăm și ca atare evităm să ne uităm la problemele cu care ne confruntăm și să le abordăm în mod corect. Adică sunteți un cuplu evitant la polul opus celui volatil. Nu vă plac țipetele, nu agreați comportamentele dramatice și nici discuțiile care durează ore întregi. Vreți pace. Iar prețul ei poate fi uneori chiar relația.

Detașarea

O familie cu casă, mașină, rate, vacanțe, copii, responsabilitățile de zi cu zi ale unor adulți aflați în etapa aceasta a existenței lor. Și hrăniți o colaborare eficientă acasă, poate și din rolul de părinți colaborați foarte bine, dar la ce nu vă uitați este tocmai rolul de parteneri de cuplu. Aveți o vârstă, un istoric de ani de zile, ați construit atâtea, o viață împreună. Dar cum rămâne cu femeia și bărbatul, cu atractivitatea, cu distracția în doi, cu tandrețea, cu sexul?

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Libertatea
Ego.ro
Publicitate
Antena 1
Unica.ro
Mai multe din lifestyle
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC