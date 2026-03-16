Complimentele sunt principalul său limbaj al iubirii? Cum să folosești asta înțelept în relație cu partenerul de cuplu

De ce să-i faci partenerului tău complimente? Pentru că și el are nevoie de ele. Iar formele lor pot avea multiple nuanțe.

  Actualizat 16.03.2026, 07:56, de Cristescu Catalina
Sunt o mulțime de mituri despre cuplu, iar unele dintre ele au ca bază aparente trăsături alocate în funcție de gen sau chiar rădăcini tradiționale. De exemplu, femeile sunt cele care au nevoie de complimente, îmbrățișări, cadouri, iar bărbații vor să faci anumite lucruri sau gesturi pentru ei care intră la capitolul servicii. Să spunem să le faci cafeaua dimineața, să le calci o cămașă sau să le pregătești masa. Dar mulți bărbați calcă sau gătesc mai bine decât femeile, ba chiar le face plăcere, iar astăzi aceste servicii sunt furnizate cu succes de firme de curățătorie sau de cele care livrează mâncare gata preparată.

Nu doar că dinamica responsabilităților în cuplu și gradul de implicare al partenerilor s-a modificat față de acum 30-50 de ani, dar destui bărbați au început să se uite mai mult la propria persoană, la tiparele lor de gândire și comportament, la nevoile lor emoționale, la dinamica relațională. Și poate ai auzit și tu în rândul prietenilor tăi bărbați care spun că și-ar dori să primească în cuplu o vorbă bună, mai multă tandrețe, care de fapt au nevoie de conectare emoțională și de anumite gesturi de afecțiune așa cum e potrivit pentru ei. Căci de cele mai multe ori oferim așa cum ne-ar plăcea să primim noi, nu cum i-ar plăcea celuilalt să primească. Iar dacă ai un partener care se simte important, văzut, validat, iubit prin complimente folosește asta în mod corect.

Nu-l minți

Știi că important să îi faci complimente pentru că asta își dorește, vă ajută relația și atunci îți propui să forțezi această nouă abordare cu care tu nu te simți foarte comod. Adică lucrezi în primul rând la dificultatea ta de a exprima ceva într-o notă pozitivă, de a-ți exprima gratitudinea, recunoștința, de a te apropia de partener în această manieră. Dar asta e ceva complet diferit de a-l minți, adică de a-i face un compliment în care nu crezi. Sau să îmbraci un compliment într-un ton sarcastic, ironic e mai degrabă o formă de atac sau umilire. Îl complimentezi pentru a obține ceea ce-ți dorești? E manipulare.

Exprimarea respectului și admirației

Complimentul nu este doar mulțumesc pentru că ai dus tu copiii la școală sau că ai făcut cumpărăturile. Acestea sunt mulțumiri pentru acțiuni pe care nu le consideri o formă de îndreptățire și le marchezi importanța. Complimentele pot merge mai profund, către formulări de tipul: sunt mândră de tine, cred în tine, consider că ești o persoană minunată, ești un om de calitate etc.

Cum te simți tu în jurul lui…

… chiar dacă implică să vorbești despre tine poate fi un compliment de fapt adresat partenerului de cuplu. Cu tine mă simt în siguranță, mă simt protejată. Cu tine pot să mă deschid și să vorbesc orice, știu că dacă am nevoie îmi ești alături. Cu tine mă simt relaxată și mă faci să mă simt bine, indiferent cât de grea mi-a fost ziua. Ador să petrec timp alături de tine, ne distrăm grozav împreună. Sunt nevoile tale emoționale de bază împlinite în relație cu partenerul care se comportă de așa manieră încât chiar ține cont de ele, este dispus să facă anumite eforturi pentru tine.

Nu uita și de aspectul fizic

Muncește mult la sală sau iese de minim 3 ori pe săptămână la alergat? Are grijă ce mănâncă sau tocmai a slăbit un anumit număr de kilograme? Arată grozav îmbrăcat într-un stil anume? Pentru efecte pozitive e nevoie de întăriri pozitive, ce vrei să vezi mai mult, mai des validează.

Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult

