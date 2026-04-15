Cum se menține în formă Monica Anghel. Artista a slăbit 40 de kilograme: „Știu ce să mănânc”

Monica Anghel se numără printre vedetele care au trecut printr-o transformare fizică impresionantă, reușind să slăbească aproximativ 40 de kilograme. După această schimbare majoră, artista și-a reorganizat complet stilul de viață, punând accent pe echilibru și consecvență pentru a-și păstra rezultatele.

Cum se menține Monica Anghel în formă

În prezent, Monica Anghel evită dietele drastice și preferă o rutină alimentară simplă, bazată pe mese regulate și alegeri sănătoase. Ea încearcă, pe cât posibil, să respecte trei mese pe zi, însă își adaptează programul în funcție de activitățile zilnice. Important pentru ea este să nu mai facă excese și să aibă mereu control asupra alimentației.

Meniul său zilnic este unul echilibrat, construit în jurul unor combinații nutritive care includ proteine, legume și alimente ușor de digerat. Artista nu renunță complet la plăcerile culinare, dar le integrează cu moderație, astfel încât să nu îi afecteze stilul de viață sănătos.

Un rol esențial îl are și organizarea: în frigiderul vedetei se găsesc constant produse de bază, care îi permit să pregătească rapid mese potrivite pentru nevoile sale. De la lactate și carne, până la alternative mai ușoare, toate sunt alese cu grijă pentru a susține un regim echilibrat.

„Mă mențin. Sunt o groază de chestii. De exemplu, mi-am luat de la supermarket o lipie proteică. Uite, astăzi, înainte să plec la o întâlnire, mi s-a făcut foame și mi-am făcut repede o jumătate de lipie ca o omletă, cu puțină șuncă, câteva roșioare. Am mâncat-o așa. De obicei într-o zi, nu știu, sunt 3 mese pe zi. Sau nu neapărat. Depinde. Dacă am treabă multă și n-am timp să mănânc, mănânc și mănânc seara când ajung acasă. Dar știu ce să mănânc. Acum nu mai fac ca înainte. Înainte ajungeam seara acasă și mâncam orice din frigider, acum nu. Am tot ce îmi trebuie în frigider. Știu ce o să mănânc, în frigider am iaurt, brânză de vaci, kefir, pește, carne, ouă, lapte de migdale. Când fac o înghețată din asta pe care mi-o fac eu în casă și este foarte bună și gustoasă și sănătoasă, și cu proteine, e fix ce trebuie”, a spus Monica Anghel pentru click.ro.

Monica Anghel, despre criticile după ce a slăbit

Deși transformarea a atras atât admirație, cât și critici, Monica mărturisește că nu este cu nimic mai diferită ca om, însă acum se simte mult mai bine în pielea ei.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine.”, a spus artista pentru revista Viva!

