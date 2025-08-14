Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: „Nu recomand lucrul acesta nimănui”

Monica Anghel a vorbit sincer și deschis despre criticile primite după ce a slăbit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: "Nu recomand lucrul acesta nimănui"

Monica Anghel continuă să fie un exemplu de determinare, după ce a reușit să slăbească 40 de kilograme din motive medicale. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a explicat cum își menține forma fizică, dezvăluind că un stil de viață disciplinat și alimentația atentă sunt esențiale pentru ea.

Monica Anghel, despre criticile după ce a slăbit

Deși transformarea a atras atât admirație, cât și critici, Monica mărturisește că nu este cu nimic mai diferită ca om, însă acum se simte mult mai bine în pielea ei.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine.”, a spus artista pentru revista Viva!

Artista a vorbit deschis și despre accidentul suferit la echitație, eveniment care i-ar fi putut afecta grav sănătatea:.

„Nu am avut nevoie de curaj, s-a întâmplat și asta a fost. A fost o neatenție din partea mea. Nu eram echipată corespunzător. Da, în primul rând, neatenție. Nu am fost atentă. Ce m-a speriat cel mai tare atunci când s-a întâmplat accidentul respectiv a fost că mi-am spart nasul și că va fi nevoie de operație de deviație de sept. Dar, din fericire, nu a fost nevoie de așa ceva, doar s-a ciobit puțin piramida nazală. În rest, nu a fost nimic grav, nimic complicat.”

Ce obicei are artista

În prezent, Monica este chiar instructoare de fitness și își bazează menținerea greutății pe mișcare constantă și un regim adaptat nevoilor sale. Artista ține fasting de ani de zile, obicei care i-a shimbat mult stilul de viață și starea de bine.

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp.”

Citește și:
Ilinca Vandici, noi dezvăluiri despre divorțul de Andrei Neacșu, la doi ani de la separare: „M-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
People
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
People
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător
People
Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
People
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
People
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
People
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
Mai multe din people
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
People

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

+ Mai multe
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
People

Ștefana Peev a născut un băiețel și a dezvăluit mai multe imagini pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
People

Dana Rogoz a dezvăluit că soțul ei a plecat împreună cu cei doi copii ai lor la casa pe care o dețin la Viscri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC