Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: „Nu recomand lucrul acesta nimănui”

Monica Anghel continuă să fie un exemplu de determinare, după ce a reușit să slăbească 40 de kilograme din motive medicale. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a explicat cum își menține forma fizică, dezvăluind că un stil de viață disciplinat și alimentația atentă sunt esențiale pentru ea.

Monica Anghel, despre criticile după ce a slăbit

Deși transformarea a atras atât admirație, cât și critici, Monica mărturisește că nu este cu nimic mai diferită ca om, însă acum se simte mult mai bine în pielea ei.

„Repet, eu sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă. Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine.”, a spus artista pentru revista Viva!

Artista a vorbit deschis și despre accidentul suferit la echitație, eveniment care i-ar fi putut afecta grav sănătatea:.

„Nu am avut nevoie de curaj, s-a întâmplat și asta a fost. A fost o neatenție din partea mea. Nu eram echipată corespunzător. Da, în primul rând, neatenție. Nu am fost atentă. Ce m-a speriat cel mai tare atunci când s-a întâmplat accidentul respectiv a fost că mi-am spart nasul și că va fi nevoie de operație de deviație de sept. Dar, din fericire, nu a fost nevoie de așa ceva, doar s-a ciobit puțin piramida nazală. În rest, nu a fost nimic grav, nimic complicat.”

Ce obicei are artista

În prezent, Monica este chiar instructoare de fitness și își bazează menținerea greutății pe mișcare constantă și un regim adaptat nevoilor sale. Artista ține fasting de ani de zile, obicei care i-a shimbat mult stilul de viață și starea de bine.

„Eu țin acest fasting de niște ani și mă simt foarte, foarte bine. Nu recomand lucrul acesta nimănui, pentru că fiecare om trebuie să meargă la un medic nutriționist și să-i spună acel medic ce să facă. Doar că eu așa funcționez, cu două mese pe zi. Și 90% din timp am grijă la ce mănânc. Evident că mai sunt și perioade în care sunt foarte obosită și nu mai stau să mă gândesc la ce mănânc. De exemplu, nu-mi bat capul cu ce mănânc atunci când plec din București, când am concert. Și e OK. După aceea vin acasă și, chiar dacă pun un kilogram sau două în câteva zile, le dau la fel de repede jos, pentru că nu las să treacă nu știu cât timp.”

foto: Arhiva ELLE

