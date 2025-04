Monica Anghel dezvăluie cum se menține în formă, după ce a reușit să slăbească 40 de kilograme: "De regulă..."

Monica Anghel a trecut printr-o transformare remarcabilă în ultimii ani, reușind să piardă nu mai puțin de 40 de kilograme. La 53 de ani, artista se declară împăcată cu noua sa formă fizică și spune că totul a fost posibil datorită unei schimbări profunde în stilul său de viață, axat pe o alimentație echilibrată și mișcare constantă.

Vedeta a explicat recent că această schimbare nu a fost deloc ușoară, dar a adus beneficii importante pentru sănătatea sa, atât fizică, cât și emoțională. Renunțarea la alimentele grele și prăjite, alături de mese atent planificate, au fost esențiale în procesul de slăbire.

„M-am stabilizat la greutatea asta, sunt ok. Am grijă ce mănânc. Mâncarea e o fudulie. Nu tot timpul”, a spus Monica, într-un interviu pentru Antena Stars. Ea a menționat că, de regulă, evită să mănânce după ora 18:00, dar atunci când face excepții, are grijă să aleagă variante cât mai sănătoase.

„Da, de regulă, după ora 18.00 nu mai mănânc nimic. Dacă se întâmplă să stau până dimineața, pot să mai ciugulesc ceva, dar am grijă ce mănânc. Nu mai mănânc prăjeli, nu mai mănânc chestii grele, grase. Nu îmi mai fac combinații proaste.”