Te-ai săturat să fii o femeie puternică? Ce greșeli faci în cuplu pornind de la premisa în care vrei ca partenerul să te sprijine cât mai mult

Multă vreme tu ai fost unica ta pârghie, iar acea parte din tine care s-a dezvoltat ca să te apere, să te ajute să faci față a fost folositoare o vreme. Partea aceea de supraviețuitoare, partea care părea că nu obosește niciodată, controlează tot, găsește soluții pentru orice, se descurcă cu orice. În mod evident ai avut destule beneficii din partea ei, dar costurile au început să fie din ce în ce mai vizibile o dată cu trecerea timpului.

Să simți epuizare, copleșire, chiar frustrare în relațiile anterioare în care în final alegeai parteneri fără inițiativă, egoiști, care căutau mai degrabă o mamă decât o parteneră de cuplu. Care te lăsau pe tine să decizi, să gestionezi, să controlezi. În noua relație, actualul partener pare că nu se încadrează în această tipologie, lângă el simți că poți respira, are inițiativă, și pare că este în sfârșit omul care e dispus să îți ia frâiele din mână, să se ocupe el. Sună grozav, o situație nouă la care modurile tale de reacție ajung să nu fie mereu cele mai bune.

Ghicirea gândurilor

El simți că e ca tine, ok, nu identic, dar și partenerul are această parte orientată către ordine, acțiune, către cum trebuie să fie lucrurile și nu se lasă până când cea mai mică problemă nu este rezolvată. Și văzând această asemănare, plus că ești real dispusă să predai controlul, crezi că el știe ce vrei, ce ai nevoie fără să verbalizezi concret. Cumva te aștepți să îți ghicească gândurile, iar cum asta nu se întâmplă treptat se insinuează nemulțumirea. Te așteptai ca el să știe? Pe viitor spune-i!

Nu mai depui efort

Un efort care să fie doar partea ta de responsabilitate în cuplu. În sfârșit te relaxezi, doar că te relaxezi atât de mult încât ajungi să fii complet dezangajată. Ce se petrece cu partenerul? O perioadă poate că tace și face și în locul tău, până când explodează pe tema inechității, lipsa proactivității tale. Ca și cum doar el construiește relația, se luptă pentru ea, în timp ce tu ești doar un spectator. E important să găsești măsura corectă, apeși pedala de frână în ceea ce te privește, dar nu oprești deloc mașina.

Nu te mai implici…

… în decizii importante. Ai început cu situațiile mici, fără o miză extraordinară, iar apoi treptat i-ai predat complet puterea ta partenerului. Și, evident, asta la un moment dat asta nu se va simți bine, căci nu te consultă, nu te ia în considerare, te pune în fața faptului împlinit. Oare poți identifica acel moment de când ai început să te retragi? Ai intrat într-un rol de copil confortabil o vreme, care apoi poate deveni un copil rebel sau unul furios deoarece independența, autonomia, decizia au fost afectate.

Manipularea

Nu îi ceri partenerului cum și când să te sprijine, vrei ca el să aibă senzația că este în control, la conducere, dar intri în luptă pentru putere cu el. Cum faci asta? Nu în mod direct, ci prin mici strategii de manipulare prin care te străduiești ca lucrurile să iasă cum îți dorești tu, fără să discuți onest cu partenerul, să negociați.

