Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna martie 2026

Primăvara e oficial aici, iar HBO Max a pregătit premiere care să îți umple serile cu voie bună: comediile „DTF St. Louis” și „Rooster” sunt perfecte pentru porții zdravene de râs, iar „Invitație cordială” îți arată ce iese când două familii își programează nunta în aceeași zi.

Pentru momentele în care ești în căutare de inspirație, documentarul „Eu, Rosinski” ne poartă în lumea fascinantă a benzilor desenate. Și, pentru că martie e despre energie, trecem de la ultimele sărituri pe zăpadă direct în șaua bicicletei, cu clasicele Strade Bianche și Milano-San Remo.

SERIALE

Pe 2 martie, „DTF St. Louis” are premiera la HBO Max, un serial de comedie neagră cu Jason Bateman și David Harbour. Când meteorologul Clark Forrest și noul său interpret ASL se împrietenesc în suburbia Twyla, Missouri, descoperă că ambele lor căsnicii sunt în impas. O aventură începută pe o aplicație de dating duce la un triunghi amoros cu consecințe letale.

Antologia „Fargo” revine pe 4 martie pe HBO Max. Fiecare sezon aduce un nou caz și personaje surprinzătoare, păstrând umorul negru și atmosfera sumbră care au transformat titlul original într-un clasic al genului.

„Rooster” are premiera pe 9 martie. Această comedie plasată într-un campus universitar explorează relația complicată și plină de nuanțe dintre un autor (Steve Carell) și fiica sa (Charly Clive).

Pe 18 martie, viața lui Jane Andrews se schimbă radical în „Doamna” (The Lady). După ce obține jobul visurilor sale la Palatul Buckingham, Jane trece de la nesiguranță la o prietenie neașteptată și strânsă cu Ducesa de York.

SPORT

Luna martie aduce la HBO Max finalul sezonului de sporturi de iarnă, cu ultimele etape de Cupă Mondială la schi alpin, schi fond, combinată nordică, biatlon, snowboard și schi acrobatic, dar și Campionatul Mondial de patinaj artistic de la Praga (25-28 martie).

Primăvara aduce și competiții emblematice din ciclism precum Strade Bianche (7 martie), Paris-Nisa sau Tirreno-Adriatico (9-15 martie), Milano-San Remo (21 martie), Turul Cataloniei (23-29 martie), iar elita snookerului mondial își etalează forțele în cadrul Openului Mondial în săptămâna 16-22 martie. Finalul lunii este sinonim cu startul Campionatului Mondial de Anduranță (FIA WEC) prin Cursa de 1812 km din Qatar, transmisă în direct pe 28 martie.

FILME

Luna martie începe cu „Invitație cordială” („You’re Cordially Invited”). Atunci când două nunți sunt programate accidental în același timp în aceeași stațiune izolată, două familii complet diferite sunt forțate să împartă spațiul, generând un haos absolut.

Pe 6 martie, facem cunoștință cu „Roofman: Hoțul de pe acoperiș” („Roofman”). După ce evadează din închisoare, fostul soldat și hoț profesionist Jeffrey Manchester se ascunde într-un magazin Toys „R” Us, unde reușește să locuiască nedetectat timp de câteva luni. Însă, o poveste de dragoste neașteptată cu o mamă singură amenință să îi dea planurile peste cap.

„Prins cu mâța-n sac” („Caught Stealing”) are premiera pe HBO Max pe 13 martie. Hank Thompson (Austin Butler), un fost jucător de baseball a cărui carieră s-a încheiat prematur, devine ținta unor mafioți periculoși după ce acceptă să aibă grijă de pisica unui vecin. Hank trebuie să supraviețuiască unei urmăriri contra-cronometru pentru a afla ce vor, de fapt, atacatorii de la el.

Pe 20 martie, un agent FBI veteran investighează un val de jafuri violente în „Ordinul” („The Order”), descoperind că în spatele crimelor se află un grup extremist periculos, nu doar simpla lăcomie.

O poveste magică ne așteaptă pe 27 martie în „O călătorie însemnată, îndrăzneață, încântătoare” („A Big Bold Beautiful Journey”). Sarah și David, doi străini care se întâlnesc la o nuntă, descoperă uși magice care le permit să retrăiască momente din trecut. Această aventură fantastică le oferă șansa de a înțelege prezentul și, poate, de a-și rescrie viitorul.

Lista filmelor care au premiera în luna martie pe HBO Max este completată de: „Holland”, „Frieda și povestea ei” („Frieda’s Case”), „Suflet înflăcărat” („Soul on Fire”), „Manodrome”, „Secretul aurarului” („The Goldsmith’s Secret”), „Wolfgang”, „Noah”, „Fântâna” („The Fountain”), „Fata dispărută” („Gone Girl”), „Sentimente care vindecă” („Infinitely Polar Bear”), „Al naibii tratament!” („Anger Management”), „Mr. Deeds”, „A fost odată la Hollywood” („Once Upon a Time in Hollywood”), „Django dezlănțuit” („Django Unchained”), „Koln 75”.

DOCUMENTARE & REALITY

Pe 9 martie, aventurierul Ed Stafford revine în „Ed Stafford: Proba maturității” („Ed Stafford’s Rite Of Passage”), călătorind în jurul lumii pentru a descoperi ritualurile indigene prin care tinerii devin bărbați.

„Eu, Rosinski” (I, Rosinski) are premiera pe 20 martie. Documentarul oferă un portret intim al legendarului artist Grzegorz Rosiński în timp ce lucrează la ultimul său album „Thorgal”. La aproape 80 de ani, maestrul benzilor desenate reflectează asupra succesului și asupra modului în care un artist își acceptă sfârșitul carierei.

Pe 25 martie, Ant Anstead revine cu sezonul doi din „Mecanic din naștere” („Ant Antstead: Born Mechanic”), restaurând mașini clasice pentru o cauză personală: renovarea casei părinților săi.

KIDS & FAMILY

Cei mici (și nu numai) au motive de bucurie în martie:

„Un show obișnuit: Filmul” („Regular Show: The Movie”) are premiera pe 2 martie. Mordecai și Rigby trebuie să salveze universul de o „Timpnadă” și de un antrenor de volei diabolic.

„Olivia și cutremurul invizibil” („Olivia and The Invisible Earthquake”) intră pe HBO Max pe 7 martie. O poveste emoționantă despre o fetiță de 12 ani care transformă realitatea grea a mutării într-un film imaginar pentru a-și proteja fratele.

Pe 9 martie, apare „Gigi” („Goat Girl”), o comedie neconvențională despre o fată crescută de capre care încearcă să se adapteze vieții la școală.

