Yasmin, fiica Simonei și a lui Marius Urzică, apariție inedită pe podium la Paris Fashion Week

Yasmin Urzică, fiica fostului gimnast Marius Urzică și a Simonei, a atras toate privirile la ediția din 2026 a Paris Fashion Week. Micuța a demonstrat că are nu doar stil, ci și mult curaj, reușind să impresioneze publicul în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Yasmin Urzică, moment special pe podiumul de la Paris

Prezența ei pe podiumul celebrului eveniment de modă a fost una memorabilă. Yasmin a defilat alături de alți copii într-o prezentare dedicată stilului nonconformist, fiecare dintre ei purtând ținute îndrăznețe, inspirate din tendințele actuale.

Mândră de reușita fiicei sale, Simona Urzică a publicat pe rețelele sociale un videoclip din timpul defilării, însoțit de mai multe fotografii realizate la eveniment. În imagini, Yasmin apare într-un costum galben intens, cu un design modern, completat de pantofi sport negri și o pereche de ochelari de soare eleganți. Coafura simplă, cu părul prins într-un coc relaxat, a completat perfect apariția sa sigură pe podium.

Colecția prezentată de către brand a fost una capsulă, construită în jurul unor imprimeuri puternice, croieli supradimensionate și a unei atitudini jucăușe, gândită pentru o generație de copii care nu se teme să iasă din tipare, așa cum au explicat designerii într-o postare online.

Pentru Simona și soțul ei, fostul campion olimpic Marius Urzică, momentul a fost unul plin de emoție. Cei doi s-au declarat extrem de mândri de fiica lor, apreciindu-i curajul și naturalețea în fața publicului. Apariția de la Paris a fost o experiență specială pentru întreaga familie, iar Yasmin a arătat că se simte în largul ei atât în fața camerelor, cât și în fața unui public internațional.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Yasmin

Dincolo de reușita de pe podium, povestea lui Yasmin este una impresionantă și prin prisma provocărilor medicale cu care se confruntă. În cadrul emisiunii Power Couple România, Simona și Marius Urzică au vorbit deschis despre dificultățile prin care trece fiica lor. Yasmin are o problemă serioasă de auz: nu percepe deloc sunetele cu urechea stângă și are auz foarte redus cu urechea dreaptă.

Pentru a o ajuta, medicii au intervenit chirurgical la urechea stângă, unde i-a fost montat un implant cohlear, iar pentru urechea dreaptă folosește proteze auditive. Chiar și așa, Yasmin reușește să comunice foarte bine cu cei din jur, deoarece a învățat să citească pe buze.

Simona Urzică a povestit și un detaliu emoționant din viața de zi cu zi a familiei, explicând că, atunci când aparatele auditive sunt scoase seara, fetița nu mai aude nimic, dar reușește totuși să interacționeze și să răspundă la întrebări.

„Yasmin știe să citească foarte bine pe buze. Fetița noastră, din păcate, nu aude deloc cu urechea stângă și cu cea dreaptă doar foarte puțin. Ea a fost operată pe urechea stângă și are un implant cohlear, iar pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara și îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează, răspunzând la toate întrebările mele”, a spus Simona într-unul dintre momentele emoționante ale emisiunii Power Couple.

