Delia, o împătimită a sportului. Artista se menține în formă printr-o rutină sănătoasă

Odată cu venirea zilelor mai calde, tot mai mulți aleg să își petreacă timpul în aer liber, iar pentru Delia Matache mișcarea în natură este de mult timp parte din rutina zilnică. Artista este cunoscută pentru pasiunea sa pentru alergare, o activitate pe care o preferă în locul antrenamentelor din sălile publice. Recent, ea a fost surprinsă alergând pe aleile din jurul lacului din Parcul Herăstrău, într-o ținută sportivă lejeră.

Delia, o împătimită a sportului

Pentru Delia, alergarea nu este doar o formă de menținere a formei fizice, ci și o modalitate de a se relaxa și de a-și menține echilibrul. Artista a vorbit de-a lungul timpului despre cât de mult îi place să iasă la alergat în aer liber, preferând spațiile verzi și traseele din parc în locul aparatelor din sală. Deși uneori a avut parte și de situații mai puțin plăcute, jogging-ul rămâne parte din rutina ei. De altfel, în trecut a participat și la diverse maratoane, ceea ce arată că această activitate face parte din stilul ei de viață.

Observată în timpul antrenamentului, cântăreața pare să aibă o tehnică bine formată. Respirația este una ritmată, inspirând pe nas și expirând pe gură, un tip de control al respirației recomandat frecvent în alergare. Chiar și fără efort intens, exercițiile de respirație susținute pe durata unei alergări pot aduce beneficii importante pentru organism.

Postura este, de asemenea, echilibrată: brațele sunt ținute aproape de corp, fără mișcări exagerate, iar trunchiul rămâne stabil, semn al unei alergări eficiente și economice din punct de vedere al energiei. Toate aceste detalii sugerează experiență și atenție la tehnică.

Ținuta sportivă aleasă este, la rândul ei, practică. Delia poartă încălțăminte de alergare cu talpă groasă, care oferă o amortizare eficientă, precum și accesorii care îi țin părul sub control în timpul mișcării. Stilul său rămâne însă recognoscibil: artista este cunoscută pentru preferința pentru accesorii originale, iar ochelarii de soare nu lipsesc aproape niciodată din aparițiile ei.

Vezi imaginile AICI

Delia, mesaj dur pentru cei care fac glume deplasate

Delia a decis să rupă tăcerea și să reacționeze dur în mediul online, după ce a fost ținta unor comentarii jignitoare și lipsite de orice urmă de bun-simț. Artista le-a transmis un mesaj clar celor care se ascund în spatele unor așa-zise glume, avertizând că nu va mai tolera astfel de derapaje și că este pregătită să apeleze inclusiv la autorități dacă situația se repetă.

Totul a pornit de la un videoclip publicat de cântăreață, în care aceasta apare cântând la nai. Deși postarea a strâns și numeroase reacții pozitive, nu au lipsit comentariile deplasate, unele trimise chiar în mesaje private, care au depășit limita ironiei nevinovate. Delia, cunoscută pentru pasiunea ei pentru instrumentele de suflat, studiate timp de 12 ani în cazul flautului, a explicat că trecerea la nai este un pas firesc pentru ea, însă glumele primite au fost departe de a fi acceptabile.

Sătulă de acest tip de reacții, artista a ales să vorbească deschis și fără menajamente despre subiect, exprimându-și indignarea într-un mesaj video.

„Dacă mai se aude, dacă mai se face, în anul Domnului, când suntem mai puțin de sub o piatră, în grotă, dar și în grotă nu cred că se făceau glumele astea. Nu, astea sunt glume toxice de anii noștri. Deci, să revenim. Dacă mai aud o glumă: Aaa…cânți la flaut la… Deci dacă mai aud asta mă duc la poliție. La poliție. La poliție mă duc. Nu se poate. Nu, n-ai cum, n-ai cum. Bă, bă, n-ai cum. E un instrument, dă-l în mă-sa, nu trecem peste asta. Totul e despre”

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro