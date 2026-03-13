Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 martie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 16-22 martie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 martie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 16-22 martie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 16-22 martie 2026

Simțul datoriei în plan profesional te ajută să te faci remarcată de superiori și astfel a promova reprezintă pentru tine un drum pe care poți merge într-un ritm lent și cu încredere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 16-22 martie 2026

Atenția la detalii te ajută să ai mereu o mână de ajutor de oferit pentru cei care au nevoie. A acționa într-un mod altruist este de fapt o caracteristică esențială a acestei zodii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 16-22 martie 2026

Focusul tău din această săptămână va fi pe relațiile cu cei din jur. Pentru tine este important să rezonezi cu cei din jurul tău. Nimic nu este superficial în viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 16-22 martie 2026

Ai multe lucruri peste care trebuie să treci, pe care trebuie să le integrezi în universul propriu, iar începutul acestei săptămâni este promițător din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 16-22 martie 2026

Energia astrală pe care o recepționezi în perioada următoare va fi definitorie pentru echilibrul propriei vieți. Nu îți va fi ușor să faci față provocărilor de care vei avea parte, dar vei avea alături de tine persoane de încredere care te vor inspira. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 16-22 martie 2026

Ești deschisă către nou și crezi în schimbarea care are loc în fiecare dintre noi zi de zi. Procesul de tranziție în care te afli îți oferă oportunitatea de a te maturiza din mai multe puncte de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 16-22 martie 2026

Toți cei din jur îți zic asta, dar ai început și tu să simți asta… De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul de dificil de atins. Oare de ce ești atât de exigentă cu tine? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 16-22 martie 2026

Egoismul cu care acționează anumite persoane încă te surprinde, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională în acest sens. Toată energia psihică este concentrată pe viața de familie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 16-22 martie 2026

Modul în care se raportează cei din jur, la reușitele tale, te dezamăgește. Nimic nu poate fi mai descurajator pentru tine decât lipsa de susținere de care simți că ai nevoie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 16-22 martie 2026

Îți dorești să explorezi lumea înconjurătoare și de aceea, de cele mai multe ori, a rămâne în contact cu natura îți oferă un adevărat sentiment de armonie interioară. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 16-22 martie 2026

Îți place să creezi impresii la locul de muncă și te vei lăsa ușor cucerită de laudele colegilor. Deși știi că ceea ce primești nu ți se oferă gratis, simți că totuși este vorba despre un comportament exuberant. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 16-22 martie 2026

Pe parcursul acestei săptămâni, curajul pe care îl vei dobândi în urma unor încercări te va ajuta să mergi mai departe cu propriile visuri. Încrederea în modul în care acționezi este esențială pentru reușita pe care o vizualizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Semne zodiacale predispuse să exagereze cu analizarea anumitor situații
Astrologie
Semne zodiacale predispuse să exagereze cu analizarea anumitor situații
Zodiile pentru care nu funcționează deloc relațiile la distanță
Astrologie
Zodiile pentru care nu funcționează deloc relațiile la distanță
Cele 5 zodii care vor trece printr-o despărțire în 2026
Astrologie
Cele 5 zodii care vor trece printr-o despărțire în 2026
Zodiile care aleg să își ignore constant partenerii de cuplu
Astrologie
Zodiile care aleg să își ignore constant partenerii de cuplu
Cele 4 zodii cărora le este dificil să-și stabilească limite
Astrologie
Cele 4 zodii cărora le este dificil să-și stabilească limite
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 martie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 martie 2026
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
catine.ro
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Mai multe din astrologie
Cele 4 zodii care nu fac față ușor stresului
Cele 4 zodii care nu fac față ușor stresului
Astrologie

Aceste zodii se simt de multe ori copleșite și doborâte din cauza stresului.

+ Mai multe
Zodiile care vor străluci în luna martie 2026
Zodiile care vor străluci în luna martie 2026
Astrologie

Aceste zodii vor străluci în luna martie, fie că vorbim despre succes în carieră, fie despre momente frumoase și importante în viața personală.

+ Mai multe
Zodiile care au șanse extrem de mari să se îmbogățească în 2026
Zodiile care au șanse extrem de mari să se îmbogățească în 2026
Astrologie

Aceste zodii sunt ocolite de probleme financiare în anul 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC