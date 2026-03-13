Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 16-22 martie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 16-22 martie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 16-22 martie 2026

Simțul datoriei în plan profesional te ajută să te faci remarcată de superiori și astfel a promova reprezintă pentru tine un drum pe care poți merge într-un ritm lent și cu încredere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 16-22 martie 2026

Atenția la detalii te ajută să ai mereu o mână de ajutor de oferit pentru cei care au nevoie. A acționa într-un mod altruist este de fapt o caracteristică esențială a acestei zodii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 16-22 martie 2026

Focusul tău din această săptămână va fi pe relațiile cu cei din jur. Pentru tine este important să rezonezi cu cei din jurul tău. Nimic nu este superficial în viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 16-22 martie 2026

Ai multe lucruri peste care trebuie să treci, pe care trebuie să le integrezi în universul propriu, iar începutul acestei săptămâni este promițător din acest punct de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 16-22 martie 2026

Energia astrală pe care o recepționezi în perioada următoare va fi definitorie pentru echilibrul propriei vieți. Nu îți va fi ușor să faci față provocărilor de care vei avea parte, dar vei avea alături de tine persoane de încredere care te vor inspira. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 16-22 martie 2026

Ești deschisă către nou și crezi în schimbarea care are loc în fiecare dintre noi zi de zi. Procesul de tranziție în care te afli îți oferă oportunitatea de a te maturiza din mai multe puncte de vedere. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 16-22 martie 2026

Toți cei din jur îți zic asta, dar ai început și tu să simți asta… De cele mai multe ori, obiectivele tale sunt destul de dificil de atins. Oare de ce ești atât de exigentă cu tine? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 16-22 martie 2026

Egoismul cu care acționează anumite persoane încă te surprinde, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională în acest sens. Toată energia psihică este concentrată pe viața de familie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 16-22 martie 2026

Modul în care se raportează cei din jur, la reușitele tale, te dezamăgește. Nimic nu poate fi mai descurajator pentru tine decât lipsa de susținere de care simți că ai nevoie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 16-22 martie 2026

Îți dorești să explorezi lumea înconjurătoare și de aceea, de cele mai multe ori, a rămâne în contact cu natura îți oferă un adevărat sentiment de armonie interioară. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 16-22 martie 2026

Îți place să creezi impresii la locul de muncă și te vei lăsa ușor cucerită de laudele colegilor. Deși știi că ceea ce primești nu ți se oferă gratis, simți că totuși este vorba despre un comportament exuberant. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 16-22 martie 2026

Pe parcursul acestei săptămâni, curajul pe care îl vei dobândi în urma unor încercări te va ajuta să mergi mai departe cu propriile visuri. Încrederea în modul în care acționezi este esențială pentru reușita pe care o vizualizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

