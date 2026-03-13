O nouă vedetă se alătură tribului Faimoșilor de la Survivor România

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Olga Barcari se alătură competiției Survivor România în sezonul 2026, aducând un plus de experiență într-unul dintre cele mai solicitante reality show-uri de aventură. Cunoscută publicului din alte proiecte de televiziune, vedeta intră în competiție pregătită să facă față provocărilor din jungla dominicană.

O nouă concurentă pentru tribul Faimoșilor

Competiția continuă să aducă surprize atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenții deja aflați în Republica Dominicană. Producătorii pregătesc noi schimbări în dinamica echipelor, iar tribul Faimoșilor urmează să fie completat de o nouă figură cunoscută din showbiz.

După ce recent în competiție au intrat doi Faimoși și doi Războinici, ediția din această seară va aduce încă o surpriză. Olga Barcari urmează să se alăture echipei Faimoșilor.

Olga Barcari nu este la prima experiență într-o competiție televizată. Hairstylista, cunoscut și pentru relația pe care a avut-o în trecut cu Cătălin Bordea, a participat anul trecut la Asia Express. În cadrul acelei competiții, ea a făcut echipă cu Karmen Simionescu, iar cele două au reușit să ajungă până în semifinală, după un parcurs apreciat de public.

Experiența acumulată atunci ar putea reprezenta un avantaj important în noua provocare, mai ales că Survivor presupune rezistență fizică, adaptare rapidă și spirit competitiv.

Pregătită pentru aventura din junglă

Potrivit unor informații publicate pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii, Olga Barcari ar fi ajuns deja pe platourile de filmare din Republica Dominicană și se pregătește să intre oficial în competiție.

„În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată în mesajul publicat online.

Intrarea sa în tribul Faimoșilor vine într-un moment în care competiția devine tot mai intensă, iar fiecare nou concurent poate influența echilibrul dintre echipe. Rămâne de văzut cum se va integra Olga Barcari în noua echipă și dacă experiența acumulată în alte reality show-uri o va ajuta să reziste în condițiile dure din jungla dominicană.

Conflict între Cristian Boureanu și Aris Eram

Aris Eram și Cristian Boureanu și-au aruncat replici acide, după ce o afirmație făcută de omul de afaceri l-a scos din sărite pe tânăr. Cristian Boureanu și Andreea Munteanu au intrat în conflict, iar afaceristul i-a vorbit nepotrivit concurentei, lucru pe care el însuși l-a recunoscut ulterior. Aris Eram nu a rămas nepăsător și a evidențiat întreaga situație.

„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete… Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el. Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a spus Aris Eram, la Survivor.

Cristian Boureanu nu s-a putut abține și i-a dat o replică destul de dură colegului său.

„Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă…ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul. Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici… Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a adăugat Cristian Boureanu.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC