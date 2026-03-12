Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o. Cum s-a schimbat viața ei: „Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar…”

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena. După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor.

Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o

De fiecare dată când are ocazia, Paula Seling vorbește cu emoție și mândrie despre fiica ei. Artista este bucuroasă de preocupările diverse ale Elenei, care a împlinit recent 12 ani, și o încurajează constant să își urmeze pasiunile.

După divorțul de Radu Bucura, artista s-a concentrat și mai mult pe creșterea și educarea fetiței sale, mărturisind adesea că schimbările care au venit la pachet cu divorțul au fost benefice.

„Ceea ce mă surprinde cel mai mult la Elena este felul în care crește, nu doar în ani, ci mai ales în gânduri. Copiii par să aibă o capacitate extraordinară de a vedea lumea cu o claritate pe care noi, adulții, uneori o pierdem. Mă uimește curiozitatea ei, felul în care pune întrebări și cum încearcă să înțeleagă lucrurile în profunzime. Iar despre mine… am descoperit că există în fiecare om o rezervă de iubire pe care nu o bănuiește până când nu devine părinte. Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar iubirea de mamă este o altă dimensiune, una în care îți descoperi și răbdări noi, și temeri noi, dar mai ales o forță pe care nu știai că o ai”, a declarat artista pentru Cancan.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Paula Seling a vorbit și despre planurile pe care le are pentru perioada Paștelui, declarând că va petrecere acele zile acasă, în Maramureș.

„În primul rând, mersul la biserică în noaptea de Înviere. Lumina aceea pe care o aduci acasă este un simbol foarte puternic pentru mine. Și mai sunt lucrurile simple: masa în familie, liniștea dimineții de Paște, ouăle roșii ciocnite cu zâmbetul pe buze. Sunt gesturi mici, dar ele țin vie memoria unei familii”, a mai zis ea.

Paula Seling, despre creșterea fiicei sale, Elena

Paula Seling și fiica ei au o comunicare deschisă, iar cântăreața își îndeamnă fetița să discute sincer despre problemele ei.

„Din ceea ce pot să văd, din discuțiile noastre, colectivul ei școlar este echilibrat și bine educat, iar discuțiile și disputele nu trec de bariera interacțiunii firești între copii, cu bune și mai puțin bune, dar și doamna învățătoare este foarte atentă la aceste detalii. Sper să nu fie cazul vreodată de altfel de situații. Sunt convinsă că părinții copiilor din clasă își învață copiii ce înseamnă acest fenomen și îi ajută să înțeleagă care sunt granițele pe care nu trebuie să le treacă. De la o bună educație se formează un copil, dar îl și face să discearnă între ce e bine și ce e rău. La noi în familie, totul se face prin comunicare și sfaturi utile.

Eu sper că sunt confidenta și prietena ei, dar, mai înainte de toate, sunt mama ei și sunt acolo indiferent de situație. Discută, cu noi toți din familie, tot ceea ce o preocupă, tot ce își dorește și la ce visează. Are, totodată, un prieten foarte bun cu care discută multe dintre situațiile de viață pe care le observă în jur, ce sunt în legătură cu diferite probleme, și își sunt unul celuilalt aproape”, a declarat Paula Seling pentru VIVA!

Citește și:

Imagini rare cu Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, de la începutul relației lor: „Pe vremea aia zâmbea la poze. Nu știa el câte ședințe de răbdare urmează…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro