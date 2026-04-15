Ce ciudățenii i-a cerut fiica Irinei Fodor să îi aducă din China: „O să fie greu să aleg ce să NU iau”

Irina Fodor, aflată în plin sezon de filmări pentru emisiunea Asia Express, a împărtășit cu fanii săi o experiență inedită din timpul aventurii din Asia. Prezentatoarea a fost surprinsă de diversitatea alimentară din China și a vorbit cu entuziasm despre multitudinea de produse descoperite în magazinele locale.

Irina Fodor a testat alimente neobișnuite în China

Vedeta TV a ales să transmită un mesaj personal pe Instagram, sub forma unui videoclip dedicat fiicei sale, Diana, care i-a cerut să îi aducă „gustări mai neobișnuite” din călătorie. Momentul s-a transformat rapid într-o plimbare filmată printre rafturile unui supermarket asiatic, unde Irina a reacționat spontan la tot ce a descoperit.

În stilul său relaxat, prezentatoarea a glumit pe seama dificultății de a selecta suveniruri culinare pentru acasă, având în vedere varietatea impresionantă de produse.

„Ăsta e un video pe care l-am făcut pentru Diana, care mă roagă să îi aduc ciudățenii de mâncat din China. O să fie greu să aleg ce să NU iau”, a spus Irina Fodor pe Instagram.

Continuând explorarea prin magazin, Irina Fodor a remarcat cât de diferit este totul față de experiența europeană și a descris situația cu umor, sugerând că ar avea nevoie de mai mult spațiu pentru bagaje.

„Ăsta este un supermarket mic și sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le aduc acasă din China. O să fie foarte complicat, cred că trebuie să iau un troler separat. Ca să știi cu ce mă întorc acasă. Dacă era poftă cuiva, nu de alta”.

Noua ediție a emisiunii Asia Express se desfășoară pe traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu startul în Uzbekistan și continuarea în China, oferind concurenților o combinație de provocări culturale, fizice și emoționale. De la începutul filmărilor, Irina Fodor a împărtășit frecvent momente din culise, surprinzând atât peisaje spectaculoase, cât și atmosfera de pe platourile de filmare. Într-un alt mesaj online, ea marca debutul sezonului.

„Cursa Asia Express, sezonul 9, a începuuut! Și, odată cu ea, începe și seria mea preferată: priveliștile de la fereastră. Ce văd eu din cameră azi. First stop: Uzbekistan.”

Probleme la filmările Asia Express

Irina Fodor a împărtășit un moment mai puțin plăcut prin care a trecut echipa de filmare, chiar în primele zile de Asia Express – Drumul Mătăsii.

Prezentatoarea a postat pe InstaStory un clip în care apar două van-uri: unul blocat, iar celălalt încercând să-l tracteze. Se pare că echipa a rămas împotmolită într-o zonă dificilă, cu foarte mult nisip.

„Am mai rămas noi înțepeniți cu van-ul în zăpadă, în noroi, dar în nisip, nu. Trebuia să o bifăm și pe asta! Asia Express, Drumul Mătăsii”, a scris Irina Fodor.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, dezvăluiri despre noul sezon

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii', o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

„În primul rând, mi se pare traseul foarte interesant. E Drumul mătăsii, e interesant din toate punctele de vedere și vizual, dar și ca și concept, conținut. Sper să pleacă, mai ales că mergem în China și mergem pentru o lungă perioadă de timp și vom vedea o mare parte din China. Nu vedem doar orașele mari unde merg turiștii, vedem mult mai mult decât atât și încercăm să cunoaștem și să afle și cei de acasă despre mentalitățile și despre stil de viață și oameni”, a spus Mona Segall, citată de Spynews.ro.

