Isla Fisher, dezvăluiri surprinzătoare despre divorțul de Sacha Baron Cohen. Cum arată viața actriței după despărțire: „Mă simt eliberată"

Isla Fisher a dezvăluit că se simte eliberată după divorțul de Sacha Baron Cohen.

Isla Fisher, dezvăluiri surprinzătoare despre divorțul de Sacha Baron Cohen. Cum arată viața actriței după despărțire: "Mă simt eliberată"

Isla Fisher vorbește deschis despre viața după divorțul de Sacha Baron Cohen și spune că atât faptul că este singură, cât și împlinirea vârstei de 50 de ani au făcut-o să se simtă mai liberă ca niciodată.

„Sunt bine. Chiar sunt foarte bine. Am împlinit 50 de ani. Eram foarte emoționată din cauza asta… dar, de fapt, m-am simțit incredibil de liberă. Mă simt eliberată. Și mai e ceva legat de divorț: ai senzația că poți face orice”, a declarat Fisher pentru People la gala TIME Women of the Year Gala, desfășurată la Hollywood pe 10 martie.

Actrița a glumit spunând că faptul că nu mai este căsătorită îi oferă libertatea de a face ce vrea, fiind ca o „ieșire gratuită din închisoare”.

„Poți face orice și cineva va spune: Nu-ți face griji, e divorțată. Este atât de cool”, a spus ea amuzată.

În aprilie 2024, actorul din Borat și actrița din Wedding Crashers au anunțat că au depus actele de divorț încă din 2023, punând capăt unei căsnicii de peste 13 ani.

„După un lung meci de tenis care a durat peste douăzeci de ani, în sfârșit ne punem rachetele jos”, au transmis atunci cei doi într-o declarație comună.

În iunie 2025, Isla Fisher și Sacha Baron Cohen au anunțat prin intermediul Instagram Stories că divorțul a fost finalizat.

„Divorțul nostru a fost acum finalizat. Suntem mândri de tot ceea ce am realizat împreună și, păstrând respectul profund pe care ni-l purtăm, rămânem prieteni și dedicați creșterii împreună a copiilor noștri minunați”, au scris ei. „Rugăm presa să continue să respecte intimitatea copiilor noștri.”

Isla Fisher și Sacha Baron Cohen au trei copii împreună: un băiat și două fete.

La același eveniment, vedeta din Confessions of a Shopaholic a vorbit și despre relația apropiată pe care o are cu femeile din familia sa.

„Sunt mama a două fete. Am o relație foarte apropiată cu bunica mea și cu mama mea. Iubesc femeile și sunt foarte onorată să fiu aici printre aceste invitate și laureate extraordinare. Este o seară frumoasă.”

Evenimentul are loc anual în luna dedicată istoriei femeilor și celebrează femeile care își sprijină comunitățile și luptă pentru o lume mai echitabilă.

Întrebată ce lecție importantă le transmite fiicelor sale, actrița a spus că le încurajează să gândească critic.

„Să analizeze critic totul”, a explicat ea. „Din cauza fluxului uriaș de informații pe care îl primim astăzi, este tot mai greu să faci diferența între informațiile false și cele reale.”

În timpul serii, Fisher a vorbit cu admirație și despre unul dintre colegii ei de platou pe care îl consideră foarte feminist: Christopher Walken.

„Îmi amintesc că, pe platourile de filmare ale Wedding Crashers, spunea că nu ar exista războaie mondiale dacă femeile ar ocupa mai multe poziții de putere. Și îmi amintesc că m-am gândit atunci că este pur și simplu un om grozav.”

Robbie Williams, apariție rară alături de fiica sa, Teddy. Adolescenta și-a făcut debutul în actorie

Foto: Arhiva ELLE

