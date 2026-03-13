Celebrități și ținute spectaculoase la prezentarea Valentino pentru toamnă-iarnă 2026

Prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026, ce poartă numele Interferenze, a avut loc la Roma la celebrul Palazzo Barberini.

Alessandro Michele, Creative Director Valentino, a ales special această construcție spectaculoasă pentru arhitectura sa maiestuoasă.

„La fel ca arhitectura, moda stabilizează și destabilizează deopotrivă, orientează și decentralizează, afirmă și pune sub semnul întrebării. Ea face vizibilă o ierarhie, dar o poate și submina. Forma unui veșmânt este rezultatul unei negocieri continue între structură și mișcare, gravitație și levitație, control și deschidere. În această fricțiune, actul de a te îmbrăca capătă o densitate reflexivă: nu este o simplă aderare la un cod, ci un spațiu dinamic în care puterea — fie ea estetică, simbolică sau socială — se manifestă și se interoghează pe sine”, a declarat Alessandro Michele după prezentarea noii colecții.