Cum arată Magda Pălimariu înainte de a apărea pe ecran. Imagini din culise cu prezentatoarea TV

Magda Pălimariu le-a împărtășit fanilor de pe social media câteva cadre inedite din culisele PRO TV. Ea este prezentatoarea rubricii Meteo și se preocupă ca de fiecare dată să aibă apariții impecabile în fața telespectatorilor. Însă parcurge un proces pe care abia acum l-a dezvăluit.

Cum arată Magda Pălimariu înainte de a apărea pe ecran

Magda Pălimariu a publicat pe Instagram mai multe imagini cu felul în care arată înainte de fiecare emisie live. În fotografii, prezentatoarea TV apare în culise, în cabina de machiaj, având părul pregătit pentru a fi coafat. Vedeta a inclus și câteva cadre cu rezultatul final și s-a putut observa o schimbare între etapele prin care trece părul ei în procesul de coafare.

„Așa arată parul meu înainte de fiecare intrare în studioul de știri.”

Magda Pălimariu, despre cariera de la PRO TV

Într-un interviu, Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV, a explicat de ce a rămas fidelă postului, mărturisind cât de importantă este pentru ea legătura construită cu echipa.

Un amănunt emoționant legat de începuturile carierei sale este un sacou pe care îl păstrează și astăzi, una dintre primele haine purtate în fața camerelor, un simbol al drumului pe care l-a parcurs în televiziune.

„Nu e loc în dulap deloc. Sunt o împătimită a hainelor. La un moment dat am zis că mă opresc, dar nu ai cum! Mereu este câte ceva care îți place! Am păstrat în schimb un sacou cu care țin minte că am prezentat la un moment la cealaltă televiziune înainte să vin la Pro TV. Și chiar mă gândeam că acum în garderobă am destul de multe rochii la care trebuie să renunț, pentru că sunt deja din anii trecuți și trebuie să încapă cele noi. Dar sacoul acela încă nu îl scot, deși nu-l mai port, îmi place să rămână acolo. Este piesa de bază oarecum, dar nu îl mai port”, a povestit prezentatoarea pentru CIAO.RO.

Originară din Sibiu, Magda Pălimariu a urmat Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, iar apoi s-a mutat în București pentru a începe o carieră în televiziune. A debutat la Prima TV, unde a lucrat timp de doi ani, înainte de a face pasul către Pro TV, decizie care avea să îi definească întregul parcurs.

În toți acești ani, Magda Pălimariu nu a simțit nevoia să schimbe direcția profesională, considerând PRO TV locul în care s-a dezvoltat și unde a găsit echipa potrivită.

„E locul unde simt că aparțin, unde am învățat foarte multe, unde m-am format. Este locul în care m-am obișnuit cu colegii mei, locul care îmi dă încredere în mine, locul unde eu mă simt eu însămi, așa cum trebuie să fiu”, a declarat ea.

Ce alte oferte a primit Magda Pălimariu

Despre ofertele primite de-a lungul timpului, Magda Pălimariu mărturisește:

„Nu prea l-am luat în calcul, deși au fost oferte tentante, dar nu. Și mă bucur acum că n-am făcut vreun pas. Posibil că aș fi regretat.”

Singura ei pauză profesională a venit odată cu nașterea fiului ei, Aksel, pe care îl are cu soțul ei, Ionuț Eriksen. În acea perioadă, prezentatoarea a locuit cu micuțul în Norvegia, însă ideea de a rămâne definitiv acolo nu a fost niciodată în plan. Acum, soțul ei face naveta între cele două țări, pentru ca familia să rămână unită.

Foto: Instagram

