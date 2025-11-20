Magda Pălimariu, confesiuni despre fiul ei, Axel. Cu ce problemă s-a confruntat prezentatoarea: „Este un pic dificil pentru că…”

Prezentatoarea PRO TV se declară o mamă foarte mândră și fericită, însă recunoaște că s-a confruntat cu unele probleme în ceea ce îl privește pe fiul ei.

  de Andreea Ilie
Magda și fiul ei (1)
Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Prezentatoarea TV are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Magda Pălimariu, confesiuni despre fiul ei, Axel

Pe 20 august, Aksel, fiul Magdei Pălimariu a împlinit trei ani. Prezentatoarea PRO TV se declară o mamă foarte mândră și fericită, însă recunoaște că s-a confruntat cu unele probleme în ceea ce îl privește pe fiul ei.

„E foarte bine Axel, exceptând ideea că nu prea s-a acomodat încă la grădi. Dar nu știu, nu prea vrea să rămână. Când îl duce mami dimineața, începe un pic, un pic să plângă, după care se liniștește. Dar e din ce în ce mai bine. Vorbește atât de mult și leagă toate frazele atât de bine Și îmi pune atât de mulți întrebări că abia m-a așteptat să ajung la stadiul ăsta. Îmi place că este un copil foarte dezinvolt. Este foarte sociabil, foarte curios și vorbește foarte mult. Și atunci când era micuț îmi doream să aflu ce îl doare, ce își dorește și era destul de dificil”, a povestit prezentatoarea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Pentru a reuși să îmbine cariera cu programul solicitant al unui copil mic, Magda are ajutor din partea unei persoane cu experiență în educație, iar soțul ei se implică ori de câte ori este acasă.

„Este un pic dificil pentru că l-a luat pe nu în brațe și nu îl mai lasă. Deloc. Este NU la orice, mai tot timpul, dar să sperăm că trece perioada asta. Voi ar trebui să-mi spuneți”, a mai mărturisit ea.

Magda Pălimariu, despre relația cu soțul ei, după ce ea a revenit în România

Magda Pălimariu a revenit împreună cu fiul ei în România, reluându-și postul de prezentatoarea PRO TV, însă soțul ei a rămas în Norvegia, cei doi având o relație la distanță.

Într-un interviu acordat recent, Magda Pălimariu a vorbit despre cum decurge relația cu soțul ei, de când cei doi locuiesc în țări diferite.

„Momentan face el naveta aici. După care vom vedea. (…) dar la noi așa a fost dintotdeauna. Și înainte să ne căsătorim era la fel. Cumva, suntem obișnuiți cu genul acesta de relație. Momentan suntem bine. Soțul meu vine foarte des aici. Vine aproape săptămânal în România. El vine mai mult aici, că la noi e mai greu cu deplasarea. Acum, sincer, mie îmi place mai mult vremea de aici”, a povestit ea pentru VIVA.

Prezentatoarea a recunoscut că viața ei s-a schimbat radical de când s-a căsătorit și ulterior a devenit mamă.

„Viața mea s-a schimbat cu totul, în ultimii trei ani, având în vedere că este o provocare să fii și mamă și să ai și carieră, în același timp. Nu este ușor. Este solicitant, dar în același timp este incomparabil mult mai bine ca înainte”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce Magda Pălimariu nu vrea să se mute în Norvegia alături de soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Magda Pălimariu a vorbit deschis despre planurile de vacanță pe care le are alături de soțul și fiul ei.

„La mare vom pleca în Grecia, probabil. Mă leagă foarte multe amintiri, pentru că eu acolo mi-am petrecut de la vârsta de 19 ani, aproape toate vacanțele (…) oricum nu sunt atât de multe vacanțele, că e în funcție de concediul lui, de concediul meu, deci nu e atât de ușor de planificat”, a povestit prezentatoarea pentru Cancan.ro.

În ceea ce privește motivul pentru care nu ia în considerare să se mute în Norvegia alături de soțul ei, prezentatoarea a mărturisit că nu îi place clima de acolo.

„Nu, nu. Nu m-aș muta pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot. Dar nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că vreau să profit de vară, vreau să mă bucur de zilele de vară și nu mă mai plâng niciodată de căldură prea mare. De când am stat acolo îmi place căldura”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

