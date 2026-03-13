Ilona Brezoianu, pe scenă alături de Florin Ristei la concertul artistului. Cum a fost pentru actriță această experiență: „Aș veni oricând”

Ilona Brezoianu a urcat pe scenă alături de Florin Ristei la concertul artistului de la Sala Palatului.

Ilona Brezoianu, pe scenă alături de Florin Ristei la concertul artistului. Cum a fost pentru actriță această experiență: "Aș veni oricând"

Pe data de 11 martie, Florin Ristei a susținut un show surprinzător la Sala Palatului. Artistul a interpretat o varietate de piese cu care a încântat publicul prezent la concert. Pe scenă și-a făcut apariția și Ilona Brezoianu, iar pentru actriță a fost o experiență de neuitat.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei, împreună pe scenă

Între Ilona Brezoianu și Florin Ristei există o strânsă relație de prietenie. Pe lângă asta, cei doi formează și o echipă în plan profesional, fiind colegi în emisiunea Super Neatza de weekend de la Antena 1. Actrița și artistul au participat împreună în sezonul 20 al show-ului „Te cunosc de undeva!”, pe care l-au și câștigat. Cei doi au plecat acasă atunci cu trofeul, dar și cu premiul în valoare de 15.000 de euro.

În cadrul concertului susținut de Florin Ristei la Sala Palatul, el și Ilona Brezoianu au oferit publicului un show neașteptat. Actrița a venit îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, cu umerii goi și cu o crăpătură generoasă pe un picior. Ea a interpretat piesa „Lume lume” de la Maria Tănase. După, a apărut și Florin Ristei și au cântat împreună o altă piesă de la Maria Tănase, fiind vorba despre „Cine iubește și lasă.”

Cum a fost pentru Ilona Brezoianu să cânte la concertul lui Florin Ristei

Pe Instagram, Ilona Brezoianu a oferit mai multe detalii despre concertul lui Florin Ristei de la Sala Palatului. Actrița a recunoscut că în ziua show-ului a fost cuprinsă de emoții și își dorea foarte mult ca totul să iasă așa cum era planificat. Vedeta a ținut să îi mulțumească public artistului pentru faptul că i-a oferit această șansă de a explora și o altă latură artistică și de a-și pune în valoare calitățile muzicale. În plus, Ilona Brezoianu chiar a precizat că ar putea repeta experiența oricând. 

„Poate că nu știți prin ce chinuri am trecut io de emoții în ziua cu concertu’ ăsta și cât de mult mi-am dorit să nu greșesc și să fie impecabil. Mulțumesc tare @fristei că îmi dai mereu ocazia să urc pe scenă și să cânt ceea ce nu credeam vreodată că o să ajung să fac la un asemenea nivel.. Asta arată câtă încredere ai tu în mine.. În concluzie deși zic mereu că nu mai fac asta că îmi scade durata vieții cu 10 ani și îmi cade păru’ din cap aș veni oricând de 1000 de ori. A fost într-un fel”, a transmis Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

