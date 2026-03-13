Nicole Kidman vorbește deschis despre cel mai urât sărut pe care l-a avut pe ecran: "Respirația urât mirositoare..."

Nicole Kidman a vorbit fără ocolișuri despre respirația urât mirositoare cu care s-a confruntat în cel mai neplăcut sărut din fața camerelor.

Invitată în cel mai recent episod al podcastului Las Culturistas, actrița în vârstă de 58 de ani a povestit cum i-a fost greu să filmeze scene de sărut cu colegul ei din serialul Big Little Lies, Alexander Skarsgård, după ce acesta mâncase un sandviș cu falafel.

„Am fost de genul: ‘Nu, nu, nu, Alex. Ar trebui să fiu atrasă de tine și să te sărut, pune deoparte falafelul acum, pentru că respirația urât mirositoare nu mă face deloc să mă simt atrasă'”, și-a amintit Kidman. Actrița din The Perfect Couple a spus că gustul și mirosul respirației unui coleg de platou sunt „foarte importante” pentru ea.

Alexander Skarsgård și Nicole Kidman în serialul Big Little Lies

Ea a continuat: „Sunt sigură că el nu a mai mâncat niciodată falafel. I-am spus: ‘Fără falafel. Nu înainte să săruți pe cineva și nu înainte de scenele de dragoste'” Revenind la subiect, Kidman a spus că respirația urât mirositoare este, pentru ea, un adevărat motiv de respingere.

„Nu cred, dragă, dacă ai respirația urât mirositoare”, a spus ea. „Nu suport respirația urât mirositoare. Pentru mine este un deal-breaker. Poți fi cel mai frumos bărbat, dar dacă vii spre mine cu respirația urât mirositoare, eu spun ‘nu’.”

Actrița a continuat: „Dacă spun ‘Respiră spre mine’ și eu trebuie să mă retrag, atunci gata, s-a terminat. Nici dacă mi-ai oferi foarte mulți bani nu aș accepta.”

Kidman a mai povestit că a fost chiar „ușurată” atunci când și-a pierdut temporar simțul mirosului după ce a avut COVID-19, deoarece acesta este simțul ei cel mai dezvoltat. „În sfârșit eram liberă”, a spus ea.

În altă parte a podcastului, actrița a vorbit și despre persoana celebră care, în opinia ei, miroase „cel mai bine din lume”. Ea a dezvăluit că este vorba despre cântăreața Rihanna. Actrița australiană a spus că parfumul interpretei piesei Umbrella este „îmbătător”.

„Aș putea să o urmăresc peste tot”, a adăugat ea.

Apariția relaxată a lui Kidman în podcast a venit după ce actrița a vorbit pentru prima dată despre divorțul de soțul ei, Keith Urban.

„Da, sunt bine, pentru că voi merge mereu spre ceea ce este bun”, a declarat ea pentru Variety într-un interviu, când a fost întrebată dacă se simte bine în lunile care au urmat separării. „Sunt recunoscătoare pentru familia mea și vreau să o păstrez așa cum este și să merg mai departe. Asta e tot” a continuat ea. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân în ideea că ‘suntem o familie’ și așa vom continua să fim. Fetele mele frumoase, iubitele mele, care dintr-odată au devenit femei.”

Kidman a depus actele de divorț de Urban în septembrie 2025, iar fostul cuplu a finalizat divorțul pe 6 ianuarie. Actrița din Practical Magic și cântărețul de muzică country au împreună două fiice: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, de 15 ani.

