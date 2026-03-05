Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre schimbările din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1: „Șansele ca să se mai facă sunt minime”

Aurelian Temișan a vorbit sincer și deschid despre schimbările din juriul Te cunosc de undeva și continuarea emisiunii de la Antena 1.

Pentru Aurelian Temișan, începutul primăverii vine cu un program încărcat și cu numeroase proiecte artistice. Îndrăgitul interpret este implicat în spectacole și turnee prin țară, iar agenda sa din luna martie este deja plină. În același timp, artistul a vorbit deschis despre unul dintre proiectele TV care l-au consacrat în ultimii ani: show-ul „Te cunosc de undeva”. Ultima formulă a show-ului i-a avut la masa juraților pe Aurelian Temișan, Ilona Brezoianu, Ozana Barabancea și Mihai Petre.

Într-un interviu acordat recent, Temișan a oferit detalii din culisele emisiunii și și-a exprimat opinia despre schimbările care au avut loc în componența juriului. Artistul privește cu nostalgie perioada în care la masa juraților se aflau Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Andrei Aradits și el, formulă pe care o consideră una dintre cele mai reușite din istoria show-ului.

Potrivit lui, acea echipă a funcționat foarte bine și nu ar fi trebuit modificată. Temișan spune că schimbările făcute de producători nu au fost neapărat necesare și că juriul ar fi putut rămâne în aceeași formulă care a făcut emisiunea populară în rândul telespectatorilor.

„Eu cred în posibilitatea de a reface juriul așa cum era inițial, cu Andrei Aradits, cu Andreea și eu cu Ozana, pentru că acela a fost un juriu care nu trebuia să se clintească de la masă, nu trebuia să existe intervenții, din punctul meu de vedere. Nu trebuia dezbinat acel juriu, nici atunci când am plecat noi trei, eu cu Ozana și cu Andreea și a rămas doar Aradits un sezon, nici plecarea lui Aradits, care a fost justificată, că a prins un film la Pro Tv, până la urmă el e actor, l-am salutat și am zis Doamne-ajută să ne mai vedem în viața asta. Dar acum cred că și Andrei ar putea să revină, Andreea de asemenea. Șansele ca să se mai facă „Te cunosc de undeva” sunt minime, darămite să se revină la aceeași formă a juriului”, a declarat Aurelian Temișan pentru CANCAN.RO.

Pe lângă discuțiile despre emisiunea de la Antena 1, artistul a vorbit și despre activitatea sa din această perioadă, care include numeroase spectacole de teatru și concerte. Temișan spune că abia a avut timp să stea acasă, deoarece a fost plecat aproape continuu în turnee.

„De două săptămâni suntem plecați, am văzut Bucureștiul o singură zi, din 16 februarie am fost plecat, cu ‘O noapte furtunoasă’, ‘O scrisoare pierdută’, ‘Divorțul anului’, ‘Eu te cred, da…tu mă minți’, piese pe care le jucăm peste tot, prin țară. M-a prins foarte bine primăvara, sâmbătă sunt în Deltă, cânt pentru doamne. E o lună full, din fericire și mă bucur să spun asta, sunt de găsit acolo unde vrea lumea să mă găsească.”

Andreea Bălan, despre plecarea de la Te cunosc de undeva

După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi Andreea Bălan a ajuns la final în toamna anului trecut.

În luna septembrie 2024,  Andreea Bălan anunța pe rețelele de socializare că fanii nu o vor mai vedea în juriul emisiunii Te cunosc de undeva. Ulterior, ea a fost înlocuită de Ilona Brezoianu, decizie comentată apoi de cântăreață.

Cântăreața a dezvăluit ulterior că a semnat cu TVR 1 și are rolul de jurată în emisiunea „Vedeta familiei”, prezentată de Florina Constantinescu. Artista a stat la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a dezvăluit motivul real pentru care a decis să părăsească show-ul de succes de la Antena 1.

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a dezvăluit artista pentru VIVA!.

Foto: Arhiva ELLE

