Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Chanel pentru toamnă 2026

Gabrielle Chanel a ridicat funcționalul la rangul de haute couture — schimbându-i pentru totdeauna contextul. Ea a inițiat o adevărată revoluție a realității în vestimentația feminină, împrumutând elemente din garderoba masculină și din universul celor care, asemenea ei, au muncit dintotdeauna. Astfel, a schimbat moda pentru totdeauna. În același timp însă, nu a uitat niciodată plăcerea seducătoare și exaltată a ficțiunii, a acelui moment transformator pe care moda îl poate crea. Astăzi, Matthieu Blazy, Artistic Director of Fashion Activities, onorează aceste două dimensiuni în dialogul său continuu cu moștenirea lui Gabrielle Chanel.

Colecția pentru toamna 2026 traversează timpul printr-o stratificare subtilă a siluetelor: suprapuse, dar suple, purtate lejer și nonșalant. De la anii ’20 la anii ’30, de la anii ’50 la anii ’60, pentru a reveni din nou la anii 20i. În centrul acestor schimbări temporale se află arhetipul costumului Chanel.

Costumul devine pânza centrală, pregătită să reflecte personalitatea celei care îl poartă. Reimaginat cu îndrăzneală, el explorează o varietate de texturi: de la tricotaje cu nervuri și tweeduri clasice, la țesături sofisticate în care fibrele artificiale, lurexul și siliconul se împletesc cu delicatețea tifonului natural. „Cămașa de lucru” emblematică din bouclé-tweed și bluzonul masculin din tweed presat devin elemente esențiale ale noului limbaj al costumului. Fluiditatea, lejeritatea și naturalețea jerseului de mătase în stilul anilor ’20 se împletesc cu tweedul tradițional, în timp ce tehnici inovatoare apar în costumele tricotate și brodate cu mărgele, remarcabile prin ușurința și mobilitatea lor.

O irizație tot mai prezentă, combinată cu linii mătăsoase, sinuase și fluide, marchează trecerea de la zi la universul nocturn al zborului. Aici își face apariția „papillon de nuit”. Paltoane și rochii aerodinamice, în stiluri diafane, decupate sau în cascadă, minimaliste sau ornamentate, conduc acum povestea colecției, păstrând în esența lor o energie dinamică. Concepute pentru mișcare, aceste creații propulsează purtătoarea în noapte.

Dialogul dintre real și artificial, prezent în întreaga colecție Chanel, își găsește apogeul în accesorii. Asemenea unei picturi impresioniste irizate, paleta opalescentă se reflectă în bijuterii din email și rășină intens colorate, dar și în piese din sidef autentic, nuanțat artificial. Cizmele „a doua piele”, cu vârf contrastant, accentuează senzația de ireal, realizate din piei suple în tonuri pastelate. În același timp, o multitudine de genți oscilează între practic și ludic: de la deja familiara geantă flap din piele întoarsă — pe cale să devină un clasic în varianta sa bej, cu „divan matelassé” inspirat direct din canapeaua apartamentului lui Gabrielle Chanel — până la noua geantă cu închidere „kinetic” și extravaganta minaudière în formă de rodie, cu irizația sa emailată, aproape otrăvitoare.

Foto: Chanel

