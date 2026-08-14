Cum și-a făcut apariția Laura Cosoi la două săptămâni de când a născut a cincea fetiță: „Să dăm corpului timp și spațiu”

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Laura Cosoi a surprins cu apariția ei la două săptămâni de când a devenit mamă pentru a cincea oară.

Cum a apărut Laura Cosoi după ce a născut a cincea fetiță

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi le-a dezvăluit urmăritorilor ei o imagine cu corpul ei la două săptămâni de când a născut al cincilea copil. Actrița a ales ca după această naștere să apeleze la o centură postnatală, pe care până acum nu a mai încercat-o. Vedeta nu pune presiune pe corpul ei pentru a-și recăpăta formele pe care le avea înainte de a fi din nou însărcinată.

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar în realitate pare că doar Nina ocupa mare parte de fapt! Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare.”

Când și unde va avea loc botezul micuței Nina

La scurt timp după ce a născut cea de-a cincea fetiță, pe Nina Elisabeta, Laura Cosoi a dezvăluit când și unde va avea loc botezul micuței.

Laura Cosoi și soțul ei au decis să păstreze tradiția de familie pe care au urmat-o și în cazul primelor patru fete, astfel că botezul micuței Nina va avea loc în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie.

„Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună”, a dezvăluit Laura Cosoi în mediul online.

Laura Cosoi, declarații despre al șaselea copil

Laura Cosoi a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarația că și-ar mai dori un copil.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi.”

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică.”

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe.”

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Foto: Instagram

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