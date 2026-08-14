Cum și-a făcut apariția Laura Cosoi la două săptămâni de când a născut a cincea fetiță: „Să dăm corpului timp și spațiu”

Laura Cosoi a născut recent cel de-al cincilea copil.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Laura Cosoi după naștere
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Laura Cosoi a surprins cu apariția ei la două săptămâni de când a devenit mamă pentru a cincea oară.

Cum a apărut Laura Cosoi după ce a născut a cincea fetiță 

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi le-a dezvăluit urmăritorilor ei o imagine cu corpul ei la două săptămâni de când a născut al cincilea copil. Actrița a ales ca după această naștere să apeleze la o centură postnatală, pe care până acum nu a mai încercat-o. Vedeta nu pune presiune pe corpul ei pentru a-și recăpăta formele pe care le avea înainte de a fi din nou însărcinată. 

„Până acum nu am purtat centură, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS. Am avut impresia despre mine că am pus mult mai multe kg, dar în realitate pare că doar Nina ocupa mare parte de fapt! Corpul meu la fix două săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă după cinci sarcini. Tot ce contează este să dăm corpului timp și spațiu, căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare.”

Când și unde va avea loc botezul micuței Nina

La scurt timp după ce a născut cea de-a cincea fetiță, pe Nina Elisabeta, Laura Cosoi a dezvăluit când și unde va avea loc botezul micuței.

Laura Cosoi și soțul ei au decis să păstreze tradiția de familie pe care au urmat-o și în cazul primelor patru fete, astfel că botezul micuței Nina va avea loc în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie.

„Ea mănâncă singură și eu sunt prinsă de câteva zile cu pregătirile pentru botezul din Maramureș care va avea loc la final de lună”, a dezvăluit Laura Cosoi în mediul online.

Laura Cosoi, declarații despre al șaselea copil

Laura Cosoi a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarația că și-ar mai dori un copil.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi.”

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică.”

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe.”

Citește și:
Rihanna a dezvăluit imagini emoționante cu cei trei copii ai ei, pe strada din Barbados care îi poartă numele

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei într-o ipostază adorabilă. Ce amintire i-a trezit artistei: "Ani de zile a fost atracția principală"
People
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei într-o ipostază adorabilă. Ce amintire i-a trezit artistei: "Ani de zile a fost atracția principală"
Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse
People
Selena Gomez și mama sa, date în judecată de investitorii unei afaceri pe care au fondat-o împreună. Ce acuzații le sunt aduse
Ce intervenții estetice și-a făcut Andreea Popescu după ce a slăbit 20 de kilograme: "Mă simt inconfortabil"
People
Ce intervenții estetice și-a făcut Andreea Popescu după ce a slăbit 20 de kilograme: "Mă simt inconfortabil"
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026. Ce sfat a primit când a plecat de acasă și cum a influențat filmările: "Patru zile am rezistat..."
People
Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026. Ce sfat a primit când a plecat de acasă și cum a influențat filmările: "Patru zile am rezistat..."
Cezar Ouatu, în ipostaze superbe alături de fiica lui. Cum a apărut cu micuța Serena Maria, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Simți cum timpul se oprește"
People
Cezar Ouatu, în ipostaze superbe alături de fiica lui. Cum a apărut cu micuța Serena Maria, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Simți cum timpul se oprește"
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți pentru prima dată
People
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți pentru prima dată
Publicitate
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Cum consumă cultură generația Z: „E ușor să spui că românii nu merg la teatru, însă câți își permit un bilet de 100 lei?”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
David Popovici, întrerupt în timpul interviului de după semifinale. Reacția simpatică a românului la gluma sportivului italian
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Cum arată azi Cerasela de la Insula Iubirii! Imagini cu ea în ipostaza de mamă
Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise. Andreea este cu 14 ani mai tânără decât el
Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise. Andreea este cu 14 ani mai tânără decât el
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
Cine sunt părinții fenomenului David Popovici. Mihai și Georgeta au făcut sacrificii colosale și au mutat mutat munții din loc pentru ca fiul lor să ajungă pe cele mai înalte trepte ale lumii!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la Antena 1 unde va prezenta emisiunea Furnicuțele în locul lui Denise Rifai
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la Antena 1 unde va prezenta emisiunea Furnicuțele în locul lui Denise Rifai
People

Mutarea lui Cătălin Măruță la Antena 1 după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV a fost cu siguranță o surpriză pentru toată lumea.

+ Mai multe
Tily Niculae, emoționată pentru fiica ei. Sofia a împlinit 15 ani și i-a transmis un mesaj special: "Am trecut prin atât de multe"
Tily Niculae, emoționată pentru fiica ei. Sofia a împlinit 15 ani și i-a transmis un mesaj special: "Am trecut prin atât de multe"
People

Tily Niculae i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Sofia, care a împlinit 15 ani.

+ Mai multe
Alexandra Stan, noi mărturisiri după ce a devenit mamă pentru prima dată. Cu ce provocări s-a confruntat la naștere
Alexandra Stan, noi mărturisiri după ce a devenit mamă pentru prima dată. Cu ce provocări s-a confruntat la naștere
People

Alexandra Stan a făcut noi declarații despre complicațiile apărute după ce a născut prin cezariană.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC