Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026. Ce sfat a primit când a plecat de acasă și cum a influențat filmările: „Patru zile am rezistat…”

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O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent!

Irina Fodor, dezvăluiri din culisele Asia Express 2026

Fanii așteaptă cu mare nerăbdare debutul Asia Express 2026, marea premieră urmând a avea loc pe 6 septembrie. Concurenții, dar și Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, au trecut prin situații nemaiîntâlnite, de la aventuri legate de cazare, probe solicitante, transport, dar s-au confruntat și cu schimbări mari de temperatură.

Irina Fodor a povestit că, unul dintre cele mai neașteptate sfaturi pe care le-a primit înainte de plecarea în Asia Express s-a dovedit a fi extrem de inspirat și i-a fost foarte mult de ajutor.

„Mi-a pus stilista o geacă și a zis: ‘Iri, dacă e urgent, la un moment dat, când o să ajungeți voi prin munți, poate prin China, cine știe, o să fie frig, să o ai la tine’. Patru zile am rezistat în Uzbekistan fără geacă. Fără acea geacă. S-ar putea să o mai vedeți în acest proiect de cel puțin cinci ori”, a povestit Irina Fodor.

Irina Fodor a mai făcut unele dezvăluiri și despre perechile care participă la emisiune, povestind că fiecare și-a dorit foarte mult să ajungă cât mai departe în competiție.

„Toți concurenții vor să fie alfa în sezonul nouă Asia Express pe Drumul Mătăsii. Se reacționează puternic, după aceea se dezbate puternic. Se aruncă uneori vorbe grele. În ciuda acestor conflicte, toți s-au despărțit prieteni. Mi-e și frică uneori să le mai adresez întrebări, pentru că nu știu cum pot reacționa, atât de tare mocnește vulcanul în ei”, a adăugat Irina Fodor.

Despre Asia Express, sezonul 9

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 – Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spațiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane și fără bani, având la dispoziție doar propria ingeniozitate și bunătatea localnicilor, plus un euro pe zi de la Irina Fodor, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, și anume Perla din Shanghai.

Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, What’s UP și soția lui, Miky, sunt cei 18 curajoși care au plecat pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseți neașteptate, prin Uzbekistan și China.

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Foto: PR

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