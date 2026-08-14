Tily Niculae, emoționată pentru fiica ei. Sofia a împlinit 15 ani și i-a transmis un mesaj special: „Am trecut prin atât de multe”

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Tily Niculae a marcat ziua de naștere a fiicei sale printr-un mesaj extrem de emoționant transmis pe rețelele de socializare. Sofia a împlinit 15 ani.

Tily Niculae, mesaj pentru fiica ei, Sofia

Pe Instagram, Tily Niculae și-a așternut gândurile cu privire la aniversarea fiicei sale. Pe 12 august, Sofia a împlinit 15 ani și se află în perioada adolescenței. Actrița și-a adus aminte de cât de multe experiențe au trăit împreună, atât bune, cât și mai puțin plăcute.

„Am așteptat să treacă ziua de ieri ca să pot scrie. Pentru că, pe 12.08.2026, când ai împlinit 15 ani, totul a fost mult prea copleșitor ca să încapă în cuvinte.

15 ani.

Și parcă noi două am trăit deja 10 vieți împreună.

De la primele două liniuțe pe un test de sarcină, când habar n-aveam cât de mult avea să mi se schimbe universul… până la femeia frumoasă care devii astăzi. Inside and out.

Am crescut împreună. Ne-am ținut una pe alta. Am râs până ne-a durut burta, am plâns, ne-am speriat, ne-am ridicat, ne-am reinventat. Am trecut prin atât de multe, încât uneori mă uit la noi și mă întreb cum au putut încăpea toate într-o singură viață.

Și totuși… uite-ne aici.

Tu, la 15 ani.

Eu, încă încercând să înțeleg cum copilul din brațele mele a devenit, aproape pe nesimțite, această tânără extraordinară.”

De asemenea, Tily Niculae a mai evidențiat în mesajul ei faptul că în curând fiica ei va atinge o altă etapă importantă, și anume majoratul.

„Iar gândul care mă lovește cel mai tare?

Teoretic, mai avem doar 3 veri împreună până când îți iei zborul.

Trei veri.

Cum poate timpul să fie atât de nedrept de rapid când iubești pe cineva atât de mult?

Așa că vreau să țin minte tot. Vacanțele. Serile. Drumurile. Certurile noastre mici. Râsetele mari. Îmbrățișările. Ușile trântite. „Mamaaa…”. Conversațiile târzii. Zilele absolut banale pe care, într-o zi, o să dau orice să le mai trăiesc o singură dată.

La mulți ani, iubirea vieții mele.

Nu știu ce am făcut ca să merit să te văd devenind femeia care ești, dar știu un singur lucru cu o certitudine pe care nimic nu mi-o poate lua:

Te iubesc infinit. În toate viețile noastre. În toate versiunile tale. Mereu.

15 ani de tine.

15 ani de noi.

Și, cumva, o viață întreagă.”

Care este acum relația dintre Tily Niculae și fostul ei soț

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit deschis despre fostul ei soț,Dragoș Popescu, dezvăluind că acesta este foarte implicat în viața celor doi copii pe care îi au. Actrița și fostul ei partener s-au despărțit după aproape două decenii împreună și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

„Tatăl lor este implicat în fiecare zi în viața lor, de dimineață până seara. De dimineață astăzi chiar eu am uitat să pun ceasul să sune și Dragoș a văzut că la ora 7.30 eu nu am răspuns și s-a prins. Și la ora 8 era deja înființat acasă. A venit, l-a dus pe Radu la grădiniță și m-a ajutat foarte, foarte mult. O ia pe Sofia de la meditații atunci când poate, pleacă cu ei în zile diferite, nu știu, mare, munte, mă rog, n-a fost cazul de când am anunțat eu la mare, dar la munte cu siguranță. Chiar acum o să plece, la sfârșitul lunii, împreună la schi, face cumpărături pentru copii și mă întreabă mereu ce le lipsește și așa mai departe. Sună noaptea pe videocall, să le spună copiilor noapte bună, mă ajută, nu știu, dacă este nevoie de ceva, dar nu prea e el genul handyman…

Astăzi s-a stricat becul de la baie, l-am anunțat, dar l-am anunțat mai mult ca să facem cumva mișto unul de altul, că n-a schimbat niciodată un bec în casă. Stă cu copiii când eu sunt la copiii mei la școală și le predau. Și mă așteaptă până vin de la școală. Da, le cumpără de mâncare. După 19 ani, știe clar de ce nu este mâncarea gătită, că se prinde că n-am avut timp și cumva comandă el. Și le comandă copiilor, de exemplu cum a fost în ultima perioadă, ciorbițe pentru două zile, ca să nu mai am eu stres. Da, vine cu croissantul în continuare, că, vorba aia, mă mai contez și eu. Deci chiar ne ajută. Ne ajută”, a povestit actrița pentru VIVA.ro.

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Foto: Instagram

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