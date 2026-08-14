Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei într-o ipostază adorabilă. Ce amintire i-a trezit artistei: „Ani de zile a fost atracția principală”

Ana Baniciu și-a surprins fiul într-o ipostază adorabilă, care i-a amintit de propria copilărie și de lucrul cumpărat din primii bani câștigați.

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  de  ELLE.ro
Aris
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Ana Baniciu a publicat pe Instagram un videoclip adorabil cu fiul ei, Aris, în care apare încercând să gătească, echipat cu șorț și bonetă de bucătar. Imaginile i-au readus în minte primii bani câștigați din propria muncă și jucăria pe care a ales să și-o cumpere cu ei.

Ce și-a cumpărat Ana Baniciu din primii bani câștigați

Artista a povestit că, atunci când era foarte mică, înregistra în limba română și vocile unor reclame realizate în străinătate. Pentru fiecare proiect participa la casting, iar producătorii alegeau copilul cu vocea considerată cea mai expresivă și potrivită.

„Când eram foarte mică, făceam dublaje pentru reclame. Reclamele veneau de afară, iar eu mergeam în studio și înregistram vocile în română. Și eram remunerată pentru asta. Nu era chiar atât de simplu. Se dădea casting pentru fiecare reclamă și se alegea vocea cea mai expresivă, cea care se potrivea cel mai bine. Mie îmi plăcea tot. Și procesul din studio, și faptul că eram plătită pentru munca mea… cat înțelegeam eu atunci”, a povestit Ana Baniciu.

Cu banii primiți pentru prima reclamă, artista nu și-a ales haine sau dulciuri, ci o bucătărie de jucărie. Mama sa a însoțit-o la un magazin cunoscut de pe Calea Dorobanți, de unde Ana și-a cumpărat singură cadoul pe care și-l dorea.

„Cu banii câștigați din prima mea reclamă mi-am cumpărat, ce credeți? O bucătărie pentru copii. M-a dus mama la magazinul acela celebru de jucării de pe Dorobanți și am cumpărat-o din banii munciți de mine. O țin minte și acum în detaliu. Roșie, albastră și galbenă, din plastic. Nemțească, domne!”, a mai scris ea.

Bucătăria colorată a devenit, pentru mult timp, punctul central al întâlnirilor cu prietenii din copilărie. În jurul ei, cei mici inventau preparate, se jucau și împărțeau ceea ce „găteau”.

O tradiție pe care și-a dorit să o continue cu fiul ei

După nașterea lui Aris, Ana Baniciu s-a gândit că, atunci când va fi suficient de mare, și fiul său va primi o bucătărie în miniatură. Dorința i s-a împlinit de ziua copilului, când una dintre prietenele sale din copilărie i-a oferit acest cadou.

„Ani de zile a fost atracția principală pentru toți prietenii mei de joacă. În jurul bucătăriei ăleia ne strângeam, inventam, găteam, împărțeam și ofeream din ce făceam noi pe acolo. De când l-am născut pe Aris, m-am gândit că, la momentul potrivit, o să aibă și el bucătăria lui. Și uite că a venit momentul. A primit-o de ziua lui de la prietena mea din copilărie. Am montat-o și, evident, istoria se repetă. De ce bucătărie? Pentru că, pentru mine, bucătăria a fost mereu un loc important într-o casă. Acolo se adună oamenii. Acolo te gândești la cei dragi când pregătești ceva. Acolo înveți, fără să-ți spună nimeni, că e mai frumos când împarți. Iar eu asta îmi doresc mult pentru Aris. Să fie un om deschis. Să știe să împartă. Să fie darnic și să-i facă plăcere să aibă oameni în jurul lui. Deocamdată gătește la el în bucătărie. Mai departe… wish us luck”, a explicat artista.

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Foto: Instagram

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