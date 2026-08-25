James Blunt, prima reacție după speculațiile că el este bărbatul la care Hayden Panettiere a făcut referire cu privire la incidentul petrecut când ea avea 18 ani

James Blunt reacționează la speculațiile apărute după dezvăluirile făcute de Hayden Panettiere despre un incident petrecut pe un iaht, când avea 18 ani.

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  de  ELLE.ro
James Blunt, prima reacție după speculațiile că el este bărbatul la care Hayden Panettiere a făcut referire cu privire la incidentul petrecut când ea avea 18 ani

James Blunt vrea să pună capăt zvonurilor potrivit cărora el ar fi bărbatul „dezbrăcat” și „foarte faimos” lângă care Hayden Panettiere s-a trezit în pat, pe un iaht, când avea doar 18 ani.

Cântărețul, în vârstă de 52 de ani, a distribuit luni, pe platforma X, un articol publicat pe Substack de jurnalistul Dean Piper. Materialul respinge speculațiile conform cărora Blunt ar fi bărbatul al cărui nume nu este dezvăluit în cartea de memorii a actriței, „This Is Me: A Reckoning”. Panettiere l-a descris drept un „celebru cântăreț și compozitor britanic, trecut de 30 de ani”.

În articolul intitulat „Hayden Panettiere și James Blunt – Un linșaj pe internet”, Piper a amintit că a scris despre Panettiere și Blunt după ce aceștia au participat la evenimentul caritabil amfAR de la Cannes, în 2009.

„Au sosit împreună, au flirtat pe parcursul întregului eveniment și au mers împreună la petrecerea de după”, și-a amintit jurnalistul. „A doua zi, au fost fotografiați pe o ambarcațiune, zâmbind și distrându-se.”

Ani mai târziu, imaginile cu Blunt și Panettiere pe o ambarcațiune au alimentat presupunerea că interpretul piesei „Youre Beautiful” ar fi bărbatul menționat de actriță. Piper subliniază însă că datele nu se potrivesc.

„Oameni buni, este suficientă chiar și cea mai simplă căutare cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a afla că, în mai 2009, când au fost realizate fotografiile cu Blunt și Panettiere, ea avea 19 ani și urma să împlinească 20. Așadar, dacă incidentul s-a petrecut când ea avea 18 ani, Blunt nu este, din start, bărbatul pe care îl căutați.”

Piper mai susține că, în relatarea întâlnirii tulburătoare, Panettiere a spus că a fugit din cameră și s-a ascuns într-un alt loc de pe iaht. În opinia jurnalistului, această versiune nu corespunde cu faptul că actrița și Blunt au fost văzuți împreună în mai multe ocazii.

„Nu este deloc greu să îți dai seama că incidentul din cabină a fost prima și ultima dată când ea l-a întâlnit pe acel bărbat. Așadar, fotografiile cu Blunt și Panettiere la evenimentul caritabil amfAR, urmate de cele în care apar din nou împreună pe ambarcațiune a doua zi, înseamnă un singur lucru: el chiar nu este bărbatul respectiv.”, a scris el.

În luna mai, Panettiere a participat la podcastul „On Purpose with Jay Shetty”, unde a oferit detalii despre incidentul petrecut pe iaht. Actrița și-a amintit că, inițial, credea că se va bucura de o seară plăcută alături de prieteni, dar a fost luată „prin surprindere” și s-a simțit „în pericol”.

Vedeta serialului „Heroes” a povestit că a fost condusă pe scări către o cameră „foarte mică” de „o persoană în care ajunsesem să am încredere, pe care o consideram protectoarea mea și despre care credeam că îmi este alături”.

„M-a așezat fizic în pat lângă acest bărbat dezbrăcat, care era foarte faimos. Nu puteam pur și simplu să sar de pe iaht și să înot până la mal. Și nu se afla acolo nimeni care să manifeste empatie față de situația mea. Mi-am dat seama că, pentru ei, nu era ceva neobișnuit.”, și-a amintit ea.

Fosta vedetă din „The Real Housewives of Beverly Hills”, Diana Jenkins, a negat ulterior zvonurile potrivit cărora ea ar fi fost femeia despre care Panettiere a susținut că a pus-o în acel pat. Speculațiile au apărut după ce fanii au amintit relația apropiată pe care cele două o avuseseră în trecut.

„Diana a mai fost nevoită să se confrunte cu zvonuri false în mediul online și, din păcate, acesta este doar un alt exemplu. Așa că vreau să fiu 100% clar în această privință: cu siguranță nu este vorba despre Diana, iar orice persoană care susține contrariul va fi dată în judecată”, a declarat reprezentantul lui Jenkins pentru TMZ.

Hayden Panettiere a murit duminica trecută, în urma unei presupuse supradoze. Actrița avea 36 de ani.

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foto: Getty Images

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