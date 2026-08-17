Hayden Panettiere a murit. Actrița, celebră pentru rolurile din Heroes, Nashville și Scream, avea doar 36 de ani

Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții actriței Hayden Panettiere.

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  . Actualizat 17.08.2026, 08:19,  de  Andreea Ilie
Hayden Panettiere a murit. Actrița, celebră pentru rolurile din Heroes, Nashville și Scream, avea doar 36 de ani

Hayden Panettiere a murit. Avea doar 36 de ani.

Reprezentantul actriței confirmă vestea, transmițând PEOPLE, într-o declarație făcută în numele tatălui ei, Alan Panettiere.

„Cu profundă tristețe împărtășim vestea trecerii tragice în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane”, a declarat acesta.

Panettiere a murit duminică, 16 august. Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții sale.

Hayden Panettiere: Carieră și viața personală

Cariera profesională a lui Panettiere în actorie a început în 1994, când a fost distribuită în telenovela ABC One Life to Live.

Și-a continuat activitatea în lumea telenovelelor în 1996, jucând în Guiding Light, de la CBS, și a revenit ulterior în serial, unde a jucat din 1997 până în 2000.

Vedeta și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 9 ani, în calitate de naratoare și voce a Prințesei Dot din filmul Pixar A Bug’s Life (1996), înainte de a obține unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale: fiica tânără, pasionată de fotbal, a antrenorului secund Bill Yoast, interpretat de Will Patton, în filmul biografic Remember the Titans (2000).

Cariera lui Panettiere a continuat cu diverse proiecte de televiziune, printre care Ally McBeal și Malcolm in the Middle, precum și cu filme precum Tiger Cruise (2004) și Ice Princess (2005).

În 2006, Panettiere a obținut unul dintre rolurile principale din serialul NBC Heroes, interpretând o majoretă de liceu cu puteri de autovindecare. Rolul a propulsat-o pe actriță spre faima internațională.

După finalul serialului Heroes, în 2010, Hayden Panettiere a jucat în Scream 4 (2011), iar ulterior și-a reluat rolul îndrăgit de fani în Scream 6, lansat în 2023.

Din 2012 până în 2018, Panettiere a jucat alături de Connie Britton în toate cele șase sezoane ale serialului dramatic muzical Nashville, difuzat de ABC.

Revenirea lui Panettiere în actorie a avut loc ani mai târziu, prin Scream 6, iar proiectele ulterioare au inclus Amber Alert (2024) și A Breed Apart (2025). Ultimul ei rol într-un film, Sleepwalker, a ajuns în cinematografe în ianuarie.

Panettiere a lansat, de asemenea, muzică de-a lungul carierei sale în industria divertismentului.

În viața personală, Panettiere a devenit mamă în decembrie 2014, când ea și logodnicul ei de atunci, Wladimir Klitschko, au devenit părinții unei fiice, Kaya Evdokia Klitschko.

Fostul cuplu a crescut-o împreună pe Kaya, care are acum 11 ani, în primii patru ani de viață, însă în 2018, Panettiere i-a acordat lui Klitschko custodia deplină.

Wladimir Klitschko și Hayden Panettiere

Actrița a vorbit despre această decizie în cadrul unui episod din luna mai al podcastului lui Jay Shetty, On Purpose, negând afirmațiile „sfâșietoare” potrivit cărora „a renunțat” la Kaya. (La momentul schimbării custodiei, Panettiere urma un tratament pentru alcoolism, abuz de substanțe și depresie postnatală.)

Deși Kaya locuiește în continuare în Europa alături de Klitschko, Panettiere a păstrat legătura în mod regulat cu fiica sa înainte de moarte.

Într-un interviu acordat PEOPLE în 2022, Hayden Panettiere a vorbit pentru prima dată despre dependența sa secretă de opioide și alcool.

„Eram în vârful lumii și am distrus totul”, a spus ea la acea vreme, subliniind că și-a petrecut ani întregi luptându-se cu dependența, precum și cu depresia postnatală. „Credeam că am ajuns în punctul cel mai de jos, dar apoi se deschide acea trapă.”

„Am muncit mult la mine însămi și a trebuit să fiu dispusă să fiu incredibil de sinceră”, a continuat Panettiere. „Au fost multe suișuri și coborâșuri, dar nu regret nici măcar cele mai urâte lucruri care mi s-au întâmplat.”

În ultimul ei interviu înainte de moarte, Panettiere a vorbit cu cei de la publicația dedicată părinților Dear Momé.

„Sunt un om în continuă evoluție – cu toții suntem. Iau fiecare zi așa cum vine. Lucrez la mine și fac tot ce pot.”

La începutul acestui an, Panettiere a lansat un volum autobiografic, This Is Me: A Reckoning.

De-a lungul cărții, actrița a relatat o serie de experiențe șocante și emoționante, de la presupuse întâlniri cu personalități puternice de la Hollywood până la dureroasa decizie de a-i permite fiicei sale, Kaya, să locuiască în principal cu fostul partener, Klitschko.

De asemenea, ea a reflectat asupra modului în care a gestionat celebritatea la o vârstă fragedă, asupra relațiilor sale romantice aflate în atenția publicului și asupra morții fratelui ei mai mic.

Printre alte momente importante dezvăluite în cartea lansată recent se numără faptul că Panettiere a dezvăluit public, pentru prima dată, că este bisexuală și a povestit în detaliu momentul în care un medic a avertizat-o că alcoolismul ei continuu ar putea să o ucidă în decurs de cinci ani.

Cauza morții lui Panettiere nu a fost încă făcută publică. În urma ei rămân părinții și fiica sa.

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Foto: Getty

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