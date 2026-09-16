Kim Kardashian, despăgubită la aproape 10 ani de la jaful din Paris. Ce sumă neașteptată a primit vedeta

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La aproape zece ani de la jaful armat căruia i-a căzut victimă la Paris, Kim Kardashian a obținut despăgubirile pe care le solicitase în instanță.

Potrivit Associated Press, un tribunal din capitala Franței a decis marți să îi acorde vedetei suma simbolică de 1 euro.

Decizia vine după ce, anul trecut, opt persoane au fost găsite vinovate pentru implicarea în jaful din 2016, pe care Kim Kardashian l-a descris drept „cea mai înspăimântătoare experiență din viața mea”.

În urma hotărârii, Kardashian și stilista sa, Simone Harouche, care se afla alături de ea în seara atacului, au transmis o declarație comună către Associated Press, în care au explicat de ce au solicitat doar câte un euro drept despăgubire.

„Experiența a fost profund traumatizantă, iar impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu este despre despăgubiri, ci despre asumarea responsabilității și recunoașterea celor întâmplate”, au declarat cele două.

„Suntem recunoscătoare instanței și tuturor celor care ne-au susținut pe parcursul acestui proces și sperăm ca acum să putem merge mai departe și să continuăm să ne vindecăm”, au adăugat Kardashian și Harouche, conform aceleiași surse.

Instanța i-a acordat și lui Harouche suma de un euro, exact valoarea solicitată de aceasta. Hôtel de Pourtalès, unde Kim Kardashian era cazată în momentul jafului, urmează să primească despăgubiri de 50.000 de euro.

O sumă considerabil mai mare a fost stabilită pentru un fost recepționer al hotelului. Potrivit avocatului său, citat de Associated Press, acesta va primi 109.516 euro. Bărbatul, care a declarat că a rămas traumatizat în urma evenimentelor din 2 octombrie 2016, solicitase inițial despăgubiri și dobânzi în valoare totală de 550.000 de euro.

Avocatul său, Mohand Ouidja, a descris hotărârea drept o victorie și a citit pentru Associated Press deciziile scrise ale instanței referitoare la Kardashian și la celelalte persoane implicate în caz.

Jaful a avut loc pe 2 octombrie 2016, în timpul Săptămânii Modei de la Paris, când Kim Kardashian era cazată la Hôtel de Pourtalès. Doi dintre atacatori, deghizați în polițiști, au pătruns în apartamentul vedetei, au imobilizat-o și au fugit cu bijuterii în valoare de peste șase milioane de dolari. Printre piesele furate s-a numărat și un inel cu diamant pe care Kardashian îl purtase în aceeași seară la o prezentare Givenchy.

Vârsta neobișnuită a membrilor grupării le-a adus în presa franceză porecla „les papys braqueurs”, care poate fi tradusă drept „bunicii spărgători”. Șase dintre cei judecați aveau între 60 și 79 de ani la momentul procesului. Aceștia au fost judecați pentru acuzații care au inclus jaf armat, răpire, asociere în vederea comiterii de infracțiuni și alte fapte.

Kim Kardashian, dezvăluiri despre noaptea jafului din Paris

Anul trecut, Kim Kardashian a oferit o serie de declarații cutremurătoare la tribunal despre noaptea jafului din Paris. În timpul audierii, fondatoarea Skims a fost întrebată dacă a crezut că își va pierde viața în acea noapte. Răspunsul său a fost categoric: „Am fost absolut convinsă că voi muri.”

Vedeta a povestit că era îmbrăcată doar într-un halat în momentul incidentului, iar unul dintre atacatori a tras-o spre el, deschizându-i halatul și „expunându-i tot corpul”. În acel moment, Kardashian s-a temut că va fi agresată sexual: „Am fost sigură că voi fi violată.” Bărbații i-au legat însă picioarele.

Deși ulterior și-a dat seama că atacatorii urmăreau doar bijuteriile sale, teama că va fi ucisă nu a dispărut. Kardashian a relatat că a fost trântită pe pat, cu mâinile și picioarele legate, și că a crezut că acela era momentul în care urma să fie împușcată.

„Atunci am fost sigură că mă vor împușca. Așa că am spus o rugăciune pentru familia mea, pentru mama și sora mea și cea mai bună prietenă.”

Ea a mai povestit că știa că sora sa, Kourtney Kardashian, urma să se întoarcă la hotel și se temea că aceasta o va găsi moartă pe pat, o imagine despre care credea că i-ar fi rămas pentru totdeauna întipărită în memorie.

Înainte să plece, unul dintre atacatori a aruncat-o pe podeaua băii. Kim Kardashian a așteptat câteva minute, iar după ce s-a asigurat că bărbații plecaseră, a reușit să își elibereze mâinile și a mers să ceară ajutor de la stilista sa.

Foto: Getty

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