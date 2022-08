Noi detalii despre jaful armat din 2016 când Kim Kardashian a fost legată și amenințată cu arma

În octombrie 2016, Kim Kardashian a fost victima unui jaf armat. Incidentul a avut loc la Paris, în timp ce vedeta participa la Săptămâna Modei.

„Am auzit un zgomot la ușă, pași, și am întrebat cine este, dar nu mi-a răspuns nimeni. Mi-am sunat bodyguard-ul la 2:56. Am văzut la ușă doi bărbați, unul avea o mască de ski și o jachetă pe care scria Police. Cel de-al doilea individ purta haine cu aceeași inscripție, însă nu purta ochelari de ski.” , declara Kim la momentul respectiv.

Fondatoarea Skims a mărturisit și că a fost legată și că atacatorii au amenințat-o cu un pistol pentru a afla unde era depozitat inelul extrem de scump al acesteia.

Recent, unul dintre bărbații care i-au furat lui Kim Kardashian bijuterii în valoare de 10 milioane de dolari, a vorbit despre noaptea atacului, declarând că nu regretă infracțiunea.

„Dar am văzut o emisiune de-a ei în care și-a aruncat diamantul în piscină, într-un episod din Keeping Up with the Kardashians. M-am gândit: Are o mulțime de bani. Acestei doamne nu-i pasă deloc. Din moment ce ea aruncă banii, am fost acolo pentru a-i colecta și asta a fost tot.”, a continuat bărbatul.