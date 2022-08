Motivul despărțirii dintre Kim Kardashian și Pete Davidson

Kim Kardashian și Pete Davidson s-au separat recent, după o relație care a durat 9 luni și care a stârnit interesul întregii lumi, dat fiind faptul că actorul, fostă vedetă Saturday Night Live, a fost prima persoană cu care starul de reality show s-a afișat după divorțul de fostul său partener de viață, Kanye West.

Kim Kardashian și Pete Davidson s-au întâlnit anul trecut, în octombrie 2021, atunci când Kardashian a fost invitată să fie gazda iconicului show live de comedie Saturday Night Live. Cei doi au început o relație o lună mai târziu, scânteia chimiei dintre cei doi fiind aprinsă chiar în timpul unui sărut pentru una dintre schițele din show.

„Când ne-am sărutat am simțit ceva ‘Mmm!’ Era un sărut pentru scenă, dar tot am simțit ceva. (…) Dar mă gândeam și că ‘Nu ai sărutat pe altcineva vreme de 10 ani, poate ești doar prostuță și nu e nimic, e doar un sărut pentru o scenă’.”, dezvăluia Kim Kardashian .

Acum, Kim Kardashian și Pete Davidson și-au anunțat separarea, iar o sursă din apropierea cuplului a declarat în exclusivitate pentru publicația Page Six că diferența de vârstă ar fi condus la despărțirea celor doi.

„Pete are 28 de ani iar Kim are 41, sunt în locuri diferite în acest moment. Pete este foarte spontan și impulsiv și vrea ca ea să zboare la New York sau oriunde este el, fără să existe un plan dinainte stabilit. Dar Kim are patru copii, și nu e atât de simplu. Trebuie să se concentreze pe copii.”