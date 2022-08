Kanye West, primele declarații despre colecția controversată lansată în parteneriat cu Gap

La scurt timp după ce a lansat o serie de declarații dure la adresa lui Pete Davidson, fostul iubit al lui Kim Kardashian, Kanye West se află din nou în mijlocul unei controverse. De data aceasta este vorba despre colecția pe care brand-ul său, Yeezy, a lansat-o în parteneriat cu Gap. Toate piesele colecției sunt vândute în saci de gunoi, iar acest lucru a adus un val de critici pe rețelele sociale.

În cadrul unui interviu acordat celor de la Fox News, Kanye West a vorbit pentru prima oară despre criticile care îi sunt aduse, susținând că nu își va cere iertare pentru o idee care nu se încadrează în normele general acceptate de societate.

De asemenea, artistul a blamat mass-media pentru valul de critici pe care l-a primit.

În urmă cu câteva zile, un internaut a postat pe Twitter o imagine cu hainele colecției, care erau aruncate haotic în saci de gunoi pe podeaua unui magazin Gap. Acesta a declarat și că West s-a „enervat” când anagajații magazinului au pus într-o primă faza hainele pe umerașe. „Nu te vor ajuta să îți găsești mărimea, trebuie să cauți printre toate hainele”, a mai adăugat internautul.

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They wont help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC